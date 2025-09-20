Apertura gastronómica con tradición y sabores italianos en Saavedra

En el corazón de Saavedra, sobre su boulevard, se alza Del Río Cantina, un nuevo espacio que rinde tributo a las clásicas cantinas de barrio, fusionando la auténtica cocina italiana con un espíritu acogedor y familiar.

Desde su inauguración en septiembre de 2025 , Del Río Cantina se ha convertido en un punto de referencia para quienes buscan minutas, pastas frescas y postres que conquisten el paladar, todo ello en un ambiente cálido y con una atención personalizada en el barrio porteño de Saavedra .

La experiencia en Del Río Cantina comienza al cruzar su umbral, donde una pintoresca mesita de entrada anticipa el encanto que espera en su interior. En la planta baja pueden apreciarse los arcos que denotan calidez y familiaridad, junto a mesas ideales para visitas en familia o encuentros de mayor intimidad.

Las mesas de madera, sillas y bancos corridos, y cómodos boxes crean un espacio funcional y a la vez entrañable. Los emblemáticos manteles cuadriculados refuerzan el sentido de hogar que prima en el ambiente . Además, el local cuenta con un primer piso que alberga una pintoresca terraza , sumando encanto y versatilidad a la propuesta.

Si bien se destacan entradas de estilo bodegón y cantina , como los buñuelos, croquetas de hongos y provoleta , hay una fainá con burrata y mortadela que resulta sumamente llamativa, marcando la diferencia.

Del Río Cantina 2 Entrada de fainá con burrata y mortadela en Del Río Cantina.

Sin embargo, lo más notable de la carta son las pastas caseras elaboradas a mano. Entre las opciones más tentadoras se encuentran los ñoquis gratinados con crema de provolone, los cavatelli con un robusto ragú boloñesa y los originales panzottis de espinaca con provolone y nueces en crema de azafrán. No pueden faltar los tagliatelle de espinacas, con pomodoro, albóndigas y mozzarella gratinada, que evocan los sabores auténticos de la cocina italiana, como si los preparara la nonna.

Del Río Cantina pastas Pastas en Del Río Cantina.

El menú también incluye una serie de minutas y carnes, con clásicos reversionados para el paladar actual, como el bife de chorizo (solo o a caballo), la milanesa Del Río, la milanesa napolitana, la suprema a la suiza y el filet a la romana. Para quienes buscan alternativas diferentes, se ofrecen algunas más elaboradas como el matambrito de cerdo al verdeo o a la mostaza y miel, y otras vegetarianas como la milanesa de berenjena ahumada. Todos estos platos pueden acompañarse con guarniciones variadas, desde puré de papas y papas españolas hasta ensaladas frescas, completando una oferta pensada para satisfacer todos los gustos.

Del Río Cantina Minutas en Del Río Cantina.

Postres y barra en Del Río Cantina

La experiencia se corona con una interesante selección de postres, desde el típico flan mixto hasta el tiramisú, cada uno con el sabor casero que se busca en un lugar así, y una completa barra de bebidas que incluye vinos, mocktails refrescantes y aperitivos perfectos para cualquier momento.

Del Río Cantina postres y bebida Del Río Cantina: barra de bebidas y postres.

Del Río Cantina ofrece, además, un conveniente menú del mediodía con opciones como baby beef con fritas o ensalada, milanesa napolitana con puré o ensalada, y pastas, siempre acompañadas de bebida, ideal para frenar un poco y continuar el día luego de una agradable comida.

Del Río Cantina se afirma como un refugio donde las recetas genuinas y la calidez se unen para crear momentos inolvidables, consolidándose como ese espacio que la zona de Saavedra ansiaba y necesitaba.