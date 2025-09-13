SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

El rooftop donde la ciudad se vive en otra perspectiva, con diseño y coctelería de autor

Entre cócteles que sorprenden, platos que cruzan fronteras y un entorno que parece salido de una película futurista, Bestial Fly Bar se consolida como el rooftop más impactante de Buenos Aires.

Dirección: Humboldt 2495, piso 11, Palermo.

Dirección: Humboldt 2495, piso 11, Palermo.  

Subir hasta el piso 11 de Humboldt y Santa Fe es entrar a un mundo aparte. Allí, Bestial Fly Bar despliega una propuesta que seduce por partida triple en Buenos Aires: coctelería de autor, gastronomía de fusión y una ambientación que combina lo salvaje con lo sofisticado.

La primera impresión es arrolladora: jardines verticales, pisos de ónix retroiluminados, esculturas monumentales y una barra central que concentra la atención con su despliegue de colores y copas-escultura únicas en la ciudad. Desde cualquier rincón, las vistas 360° de Palermo completan el efecto de inmersión.

BESTIAL FLY BAR (4)
Bestial Fly Bar.

Bestial Fly Bar.

La cocina de Bestial Fly Bar, ideada y dirigida por Gastón “Tonga” Rodríguez, sushiman, docente y asesor con más de 25 años en el rubro, despliega una carta amplia que fusiona técnicas nikkei, latinoamericanas y europeas con un sello distintivo.

BESTIAL (22)
Gastón “Tonga” Rodríguez.

Gastón “Tonga” Rodríguez.

Menú de Bestial Fly Bar: entradas y platos principales

Entre las entradas aparecen las vieiras en sofrito de manteca, ají amarillo y chalaca al rocoto; los langostinos rebozados en panko con salsa de maracuyá e hilos de boniato; croquetas de ají de gallina con dip de la casa; empanadas rellenas de lomo especiado con influencias peruanas y orientales y tequeños veganos elaborados con mozzarella de almendras. No faltan los tiraditos de trucha curada en cítricos servidos sobre pan de campo ni los ceviches clásicos y de autor, con combinaciones que incluyen salmón rosado, palta, boniato glaseado y maíz cancha.

En el apartado de principales conviven el ojo de bife cocido en su fondo acompañado con boniato rústico; el risotto cremoso con lomo salteado y salsa huancaína; mariscos rebozados con salsa tártara; pollo al curry con arroz blanco y vegetales salteados, y un fresco poke de salmón con huevo poché, arroz y salsa nikkei.

Bestial Fly Bar platos principales
Platos principales de Bestial Fly Bar.

Platos principales de Bestial Fly Bar.

La sección de pastas suma opciones como raviolones de bondiola braseada en masa al Malbec o caramelle de calabaza, mozzarella y almendras, con salsas que van desde un fileto tradicional hasta emulsión de manteca con trufa. El menú se completa con sushi de salmón, langostinos, trucha, mango, queso crema y alternativas veganas, todo con insumos seleccionados personalmente por el propio Rodríguez.

Cócteles de autor

La barra acompaña con el mismo nivel de detalle y creatividad: los cócteles llegan en vasos de escultura con forma de cabeza ya convertidos en un sello del bar e inspiran a fotografiar antes de beber. La carta exhibe clásicos como Negroni, Mojito o Pisco Sour con una amplia gama de cócteles de autor que homenajean a referentes culturales. Entre ellos destacan el Jack, con ron dorado, néctar de piña, limón y caramelo; el Gardel, mezcla de chardonnay, reducción de Malbec, vodka de peras y frutos rojos; el Frida, con bourbon, licor de coco, café y tambo; o el Homero, a base de gin, licor de saúco, pomelo y syrup de chipotle.

También hay creaciones más lúdicas como el Chavo, con vodka de tamarindo, maracuyá y limón, o el Diana, con gin, cranberry, soda y limón. La propuesta continúa con gin tonics de la casa, cócteles con Red Bull, vermuts, whiskies, espumantes, vinos, cervezas artesanales y opciones sin alcohol, lo que asegura variedad y un alto nivel de calidad.

Bestial Fly Bar tragos
Cócteles en Bestial Fly Bar.

Cócteles en Bestial Fly Bar.

Pero la experiencia en Bestial Fly Bar no se limita a beber y comer bien. De jueves a domingo, el espacio se enciende con performances itinerantes, música en vivo, acrobacias y un clima que convierte la noche en un show multisensorial. Entre luces, aromas y sonidos, la sensación es la de estar suspendido sobre la ciudad, lejos de la rutina y cerca de la celebración.

Bestial Fly Bar logra lo que pocos: transformar una salida en un recuerdo. Más que un bar en altura, es un escenario vivo donde conviven arte, cocina y fiesta, todo con Palermo como telón de fondo.

