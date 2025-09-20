Ruta federal de la hamburguesa: Burgermanía 2025 recorre todo el país







La edición 2025 traza un recorrido que une a más de 70 hamburgueserías de CABA, GBA y distintas ciudades y provincias en un homenaje al fast food.

Burgermanía celebra su octava edición reuniendo a más de 70 hamburgueserías del AMBA y otras provincias

Burgermanía celebra su octava edición con un lema que es toda una declaración de intenciones: “Homenaje al fast food”. El evento reúne a más de 70 hamburgueserías de CABA, Gran Buenos Aires y distintas provincias, que del 23 al 25 de septiembre ofrecen combos especiales a un valor único de $12 000. Cada combo incluye hamburguesa, papas y bebida, y se adquiere exclusivamente por Passline, donde los comensales eligen la sede y la fecha para vivir la experiencia. Con esta dinámica, el festival se consolida como el gran encuentro anual que celebra a la hamburguesa en todas sus versiones.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La particularidad de este año es su alcance verdaderamente federal. En la Ciudad de Buenos Aires, los fanáticos pueden acercarse a referentes como Williamsburg (Av. del Libertador 3883, Paseo de la Infanta, Palermo)—que vuelve a estar presente con su American Doble, una propuesta que combina calidad de producto y un detalle diferencial: mostaza antigua y un toque de aceite de trufa que revalorizan la fórmula clásica—, y Burger Couple —en sus locales de Zapiola 2115, Belgrano; Hualfin 894, Caballito; Fitz Roy 1970, Palermo—, para degustar su pan de papa con carne 1/3 de libra, cheddar, bacon, lechuga, tomate, cebolla y Salsa Tasty Bacon con papas y bebida, entre otros locales de CABA.

Hamburgueserías en el conurbano En el conurbano también hay opciones destacadas. En zona sur, Cope Bernal (Belgrano 381) ofrece su versión del combo Burgermanía con doble carne, doble cheddar, lechuga, tomate, cebolla y la infaltable salsa Tasty, acompañado de papas y Coca en botella de vidrio. En el norte, Burger 54 en Martínez (Av. del Libertador 13632) y en Nordelta (A. M. García 7454) presenta su cheeseburger con pan artesanal, hamburguesa con queso cheddar, vegetales frescos y la salsa insignia de la casa, acompañada por papas McCain y, para beber, gaseosa, agua o agua saborizada. Y en el oeste, Lagerhaus Ramos Mejía (Av. Pte Perón 451) aporta un estilo parrillero con el Lager King, que lleva doble medallón de vacío ahumado, cheddar blanco ahumado, lechuga, tomate, cebolla, pepinillo y salsa Whooper, acompañado de papas fritas y una pinta de cerveza.

Más allá de la Capital y el conurbano, en La Plata, la parada obligada es CowSins Burgers (Av. 7 n.° 845, entre 523 y 524), que apuesta por un combo de doble medallón de carne, cheddar, salsa big cow, lechuga, cebolla en cubos y pickles de pepino, en pan Kalis, acompañado de papas y bebida Coca Cola.

hamburguesa

En Mar del Plata, TMT Burgers MDQ (Av. Mario Bravo 3457 esq. Edison) ofrece su combo con pan de batata, doble carne de 110 g, 4 fetas de cheddar, lechuga, tomate, cebolla y salsa tasty con papas y bebida linea Pepsi. Además, la ruta burger se expande a distintas provincias. En Córdoba, La Mística (Manuel de falla 7317 y Pedro Feliciano Cavia 4562) homenajea al Cuarto de Libra con un smash doble de 114 gramos en pan de papa, con doble cheddar, mostaza, ketchup y cebolla en cubitos, acompañado de papas fritas y bebida. En Rosario, Santa Fe, aparece Valquiria Burger Bar (Santa Fe 2604), que ofrece una versión contundente del Cuarto de Libra con pan brioche, burger de 120 g, doble cheddar, cebolla brunoise y ketchup, acompañado con papas y bebida. En Mendoza, Bairoleto Hamburguesas (nueva sucursal, Colón 121) ofrece su Hamburguer de IN-N-OUT, que consiste en pan de papa, medallón de 110 g, tomate, lechuga, doble cheddar, cebolla grillada con mayonesa ahumada y la salsa Bairo, acompañada con papas y bebida. Cada punto de la ruta federal demuestra que Burgermanía ya no es un evento porteño sino un movimiento gastronómico nacional. Desde las hamburgueserías más reconocidas hasta los proyectos emergentes, todos aportan su visión sobre los íconos del fast food, con la hamburguesa como vehículo de creatividad y encuentro. Así, este homenaje se transforma también en una celebración de la diversidad cultural y gastronómica del país, capaz de reunir a miles de comensales bajo un mismo bocado.