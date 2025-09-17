World Best Steak Restaurants: una hamburguesería porteña fue elegida entre las 10 mejores del mundo







La hamburguesería porteña se ubicó en el séptimo puesto del ranking World 25 Best Burger, siendo la única argentina en la lista.

La Birra Bar, la hamburguesería porteña que se posicionó entre las 10 mejores del mundo según World Best Steak Restaurants.

La hamburguesería La Birra Bar volvió a marcar un hito internacional al ser reconocida nuevamente entre las diez mejores del planeta. El ranking World Best Steak Restaurants, que desde 2018 distingue a los restaurantes de carnes y hamburguesas más destacados del mundo, ubicó al local porteño en el séptimo lugar, consolidando su presencia global y su proyección internacional.

El premio destaca la elaboración artesanal de sus hamburguesas, con pan fresco de producción diaria, mezcla propia de tres cortes de carne y salsas caseras. La Birra Bar es la única representante argentina en la lista, reafirmando la calidad de la gastronomía de Buenos Aires.

Daniel Cocchia, fundador de La Birra Bar, celebró la distinción: “Para nosotros es un orgullo enorme representar a la Argentina y demostrar que nuestra pasión y nuestro trabajo artesanal están a la altura de los grandes referentes mundiales. Este premio es el resultado de un equipo que ama lo que hace”.

Qué dice la reseña acerca de la hamburguesería En su reseña oficial, World Best Steak Restaurants señaló: “El medallón es grueso, jugoso y con un sabor intensamente cárnico, sellado para liberar un dulzor ahumado. El queso se funde en pliegues aterciopelados, la panceta aporta sal y humo, mientras que las salsas equilibran con acidez y especias. El pan brioche, suave y mantecoso, absorbe todo sin perder estructura. Cada elemento es deliberado, balanceado y distintivamente argentino”.

hamburguesa (1) “Su reputación se expandió más allá de Buenos Aires, pero el espíritu de la ciudad permanece en el corazón de cada hamburguesa servida”, evaluaron los jueces del ranking. Cómo quedó el Top 10 El listado de las mejores hamburgueserías en el World 25 Best Burger 2025 Hundred Burgers (Valencia, España) Bleecker Burger (Londres, Reino Unido) Black Bear Burger (Londres, Reino Unido) Popl Burger (Copenhague, Dinamarca) Funky Chicken (Estocolmo, Suecia) Gasoline Grill (Copenhague, Dinamarca) La Birra Bar (Buenos Aires, Argentina) Hawksmoor (Londres, Reino Unido) Burger & Beyond (Londres, Reino Unido) Next Door (Sídney, Australia)

