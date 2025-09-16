Feria Francesa Edición Primavera: pâtissèrie & boulangerie imperdibles

En el fin de semana de la primavera, Plaza Cataluña se vuelve un espacio parisino para todos los fanáticos de su cultura. Se podrá disfrutar de su gastronomía, música y patrimonio, con las visitas guiadas a la embajada de Francia.

La Feria Francesa , organizada por Lucullus – Asociación Gastronómica Francesa en Argentina, regresa el sábado 20 y domingo 21 de septiembre con una nueva edición en Plaza Cataluña (Retiro) . El evento coincide con las Jornadas Europeas del Patrimonio, por lo que abrirá de manera excepcional las puertas de la Embajada de Francia al público, que podrá recorrerla mediante visitas guiadas gratuitas.

Con más de 35 stands de especialidades de la gastronomía francesa durante todo el fin de semana, la propuesta busca recrear la experiencia de una kermesse parisina en el corazón de Buenos Aires: un espacio donde conviven los sabores tradicionales, el savoir faire de chefs y productores locales, y la posibilidad de acercarse a la cultura francesa desde múltiples ángulos.

Además de las actividades gastronómicas —que permitirán degustar croissants, baguettes parisinas, quesos artesanales, charcutería y tentadores postres como los tradicionales macarons, éclairs rellenos, crêpes, croissants, pain au chocolat, petits gâteaux y muchos más— los asistentes podrán participar de talleres, clases magistrales, disfrutar de música en vivo, conocer marcas vinculadas al arte de vivir francés y disfrutar de un ambiente festivo en plena ciudad. Con entrada libre y gratuita, entre catas, degustaciones y charlas, la Plaza Cataluña se convertirá por dos días en un punto de encuentro entre la tradición culinaria francesa y el público porteño.

El sábado 20 y domingo 21 de septiembre de 11 a 18:30 , en la Plaza Cataluña (ubicada en la esquina de Cerrito y Arroyo, en Retiro). Entrada libre y gratuita . Se traslada al fin de semana siguiente en caso de lluvia.

Qué probar para transportarse a Francia con un bocado

Los más de 35 stands gastronómicos ofrecerán un verdadero despliegue de sabores franceses, con un fuerte acento en la pastelería y el chocolate. Entre las propuestas más esperadas estará CHOUX, la pastelería que toma su nombre de la clásica masa francesa y que se destaca por sus profiteroles delicados y llenos de crema.

En la feria se presentarán versiones clásicas y contemporáneas de estos bocados icónicos, pensados para disfrutar en el momento o llevar a casa y su novedad: Paris-brest Helado, una crema helada de frambuesa y Rosas, curd de frambuesas y confitura de frambuesas.

Laban

Otro de los espacios que promete cautivar a los visitantes será el de Compañía de Chocolate, que trabaja con cacao de origen premium y técnicas de chocolatería de alta gama. Su propuesta para la feria incluirá croissants de almendras, canneles, scons, madelaines, muffins, financiers, petite gateaux (Opera, de manzana, de peras o chocolate), éclairs y frutillas con chocolate (la novedad de esta edición), que muestran el potencial del chocolate artesanal en distintas texturas y sabores. A su lado, LABAN Pâtisserie desplegará su macalado de tramontana: una crema helada de vainilla con dulce de leche y galletas de chocolate que combina tradición y creatividad argentina.

El recorrido dulce también tendrá paradas en el stand de Merci, una pastelería que rinde homenaje a la pastelería francesa, con sus clásicos croissants y los innovadores croissants con pistacho, nutela chocolat, frutos rojos, lemon pie y almendras. A ellos se suma la pastelera Jimena Fuster, que, con su sello personal de ingredientes plant based, ofrecerá postres y dulces de inspiración francesa elaborados de manera artesanal, con especial atención al detalle y a la combinación equilibrada de sabores tales como Budín de pistacho con ganache de pistacho y chocolate blanco; Brownie con todo; Tarta Vasquita y cookies Chocolata, entre otros.