Barras de sushi: el placer de ver cada pieza cobrar vida

El 18 de junio se celebra el Día Internacional del Sushi , una fecha que invita a explorar una tendencia que pisa cada vez más fuerte en la escena gastronómica actual: la experiencia de la barra. Dejar la elección en manos del itamae y observar el proceso artesanal de cada pieza se convirtió en el plan predilecto de los paladares más exigentes. A continuación, un recorrido por las coordenadas más destacadas de la ciudad que combinan tradición, técnicas de vanguardia y un producto excepcional para festejar este día de cerca.

En Shimada, la barra omakase de Takeshi Shimada reúne apenas ocho comensales por turno, que observan de cerca cada corte, armado y terminación mientras se desarrolla un menú de 16 pasos, en cómodas sillas altas con respaldo, tapizadas con una tela aterciopelada color beige. La propuesta incluye nigiris, usuzukuri y preparaciones japonesas elaboradas con especies clásicas como besugo, lenguado, caballa, bonito o pez limón, junto con ingredientes menos habituales como pacú argentino, cangrejo de Río Negro, panopea y navajas.

El recorrido también suma mariscos, bivalvos, tempuras y wagyu al kamado. La experiencia cambia según la temporada y el producto disponible, por lo que ningún servicio es exactamente igual a otro. Para acompañar, la recomendación pasa por sake, espumantes brut nature o vinos blancos de perfil fresco.

BESTIAL FLY BAR

La barra nikkei de Bestial Fly Bar es lo primero que se ve al llegar y cuenta con siete butacas cómodas con tapizado de leopardo, tanto en el respaldo como en la silla, espacio para apoyar los pies y para colgar la cartera. La misma ofrece una amplia variedad de sushi en su carta; rolls, nigiris y piezas especiales que pueden disfrutarse mientras se observa el trabajo del equipo de sushi.

BESTIAL FLY BAR (3) Dirección: Humboldt 2495, piso 11, Palermo.

Entre las alternativas más tradicionales aparecen opciones con salmón, pesca fresca y langostinos, mientras que la sección más innovadora incluye el Parma Bestial, con callo de vieira gratinado y chalaquita nikkei; el Tropical Roll, con frutillas y salsa de maracuyá; y el Passion Roll, envuelto en tamago y terminado con salsa thai. También destacan el Dos Salmones, que combina tartar spicy y tataki, y el Nigiri Truffle flambeado con aceite de trufas. La carta incorpora selecciones omakase elegidas por el itamae. Para maridar, se sugieren espumantes, vinos blancos o cócteles cítricos de la barra.

BESTIAL (14) Bestial Fly Bar.

MIXTAPE

En Mixtape, el listening bar ubicado en la terraza de Haiku, la barra de sushi, con ocho cómodas sillas de cuero color crema, permite apreciar de cerca el trabajo detrás de cada pieza mientras suenan vinilos seleccionados especialmente para cada noche. La propuesta incluye combinados con rolls, makis y nigiris elaborados con salmón rosado, trucha y pesca blanca, además de sashimis cortados al momento y opciones vegetarianas como el Veggie Roll.

MIXTAPE (3) Mixtape.

Entre las variedades más clásicas sobresalen los nigiris y sashimis de pescado fresco, mientras que los combinados permiten recorrer distintos estilos en una misma experiencia. Para acompañar, la recomendación incluye sake, vinos blancos o los cócteles de autor creados por Pablo Pignatta y Brenda Asís.

MIXTAPE (4) Mixtape.

NEKO

En Villa Devoto, Neko lleva su propuesta nikkei a un formato más íntimo. El espacio fue concebido alrededor de una imponente barra curva de granito, que funciona como eje central del salón y permite seguir de cerca el trabajo de los itamaes. Con capacidad para una docena de comensales en la barra y unas pocas mesas que completan el ambiente, el local suma detalles de inspiración japonesa, líneas minimalistas y una gran puerta circular que anticipa el ingreso a una versión contemporánea de un templo nipón. La carta, íntegramente libre de gluten, recorre las especialidades de la casa, desde nigiris (dos unidades) como el Wagyu flambeado con lima y chalaca peruana o el Roku de trucha con salsa de ají amarillo, hasta rolls (10 unidades) como el Truffle, cubierto con carpaccio de vieiras y salsa ponzu trufada, y noritacos como el de vieiras con manteca thai y spicy de maracuyá o el anticuchero de langostinos con palta y salsa rocoto.

NEKO DEVOTO - NIGIRIS Dirección: Mercedes 3940, Villa Devoto.

También hay opciones de sushi vegano, tiraditos y ceviches, como el Wasabi, de pesca blanca y langostinos con leche de tigre agridulce. Para el maridaje, ofrecen vinos por copa con etiquetas rotativas y una breve selección de cócteles. Como propuesta especial, los miércoles por la noche la barra se convierte en escenario de la Fiesta de Nigiris ($65.000), una experiencia omakase en la que los itamaes sirven una selección de 15 piezas maridadas con vinos, con la posibilidad de repetir las favoritas al final del recorrido, una forma de descubrir el universo Neko a un precio competitivo.