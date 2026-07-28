El pintoresco pueblo de Salta oculto entre montañas ideal para conectar con la naturaleza

Este rincón salteño es el lugar ideal para desconectarse del mundo y entrar en contacto con el agua, la vegetación y las sierras que lo rodean.

Este rincón salteño permitirá que sus visitantes conecten con la naturaleza y descubran la historia que los rodea.

Salta siempre es una opción ideal para el turismo nacional , ya que es una provincia con distintos rincones para todos los gustos. Entre ellos destaca este sitio oculto entre vegetación y montañas, que invita a sus visitantes a conectar con la naturaleza.

El Jardín le hace honor a su nombre con todo el verde que abunda en el territorio, permitiendo a quienes se animen a conocerlo entrar en contacto con un entorno único en el país. Además, sus calles cuentan la historia de este particular rincón.

El Jardín es una localidad cabecera de su propio municipio, perteneciente al departamento de La Candelaria , en el extremo sur de Salta. Está a 241 kilómetros de la capital provincial y limita con Tucumán, más precisamente con la ciudad de Trancas.

El Jardín es uno de los lugares más pintorescos de Salta.

Su nombre se lo dieron los primeros pobladores debido a la enorme cantidad de flores silvestres de amancay que salían en primavera, cubriendo casi todo el territorio.

El primer atractivo está en recorrer el pueblo , que parece detenido en el tiempo por su arquitectura. Sus casonas coloniales del Siglo XIX se mantienen intactas, hechas de adobe y con techos de tejas. También se destaca la Iglesia de la Virgen de la Merced , frente a la Plaza Manuel Belgrano, construida en honor a la patrona de la localidad.

El trekking a la Virgen de la Montaña es una de las actividades más buscadas. La caminata bordea cursos de agua y llega hasta una vertiente natural con una cascada escondida entre las piedras y la vegetación del lugar.

Los Parajes Las Galerías y El Espinal también cobran protagonismo. En el primero se pueden observar aves exóticas que abundan en la zona de las Yungas. El tucán grande, la pava de monte, el loro hablador, el rey del bosque y las corzuelas son los más buscados.

Finalmente, la gastronomía cuenta con identidad propia y es otro de los atractivos locales. Es de los pocos sitios donde se puede degustar la guatia, un plato prehispánico. Se utilizan cortes de carne vacuna sazonada con especias locales y envueltas en cueros o lienzos, cocinándose bajo tierra sobre brasas y piedras calientes durante más de 10 horas.

Cómo ir hasta El Jardín

Desde la capital de la provincia hay una distancia de 234 kilómetros. Para llegar hay que salir por la Ruta Nacional 9, desviarse brevemente por Tucumán hasta la localidad de Trancas y allí tomar la Ruta Provincial 6, que llega hasta El Jardín.

Al ser un pueblo chico, no hay muchos servicios directos desde la terminal de Salta. Es necesario buscar los que van hasta San Miguel de Tucumán y bajar en Trancas, punto ubicado a solo 20 kilómetros donde existen colectivos urbanos para conectar ambos sitios.