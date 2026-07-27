Un relevamiento que analizó 43 ciudades del país ubicó a Mendoza, Córdoba y Rosario como los destinos urbanos más destacados por su oferta cultural, espacios verdes, infraestructura y calidad de vida para disfrutar del tiempo libre.

Las tres mejores ciudades argentinas para una escapada de vacaciones de invierno, según un nuevo índice.

Aunque las vacaciones de invierno muchas veces estén asociadas a la nieve, con destinos populares como Bariloche o Las leñas, un nuevo informe reveló que varias ciudades argentinas ofrecen una combinación de infraestructura, espacios verdes, propuestas culturales y gastronómicas que las convierten en alternativas ideales para una escapada.

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El dato surge del Índice de Ciudades Argentinas (ICA) , elaborado por la consultora Enclave, que evaluó por primera vez a 43 ciudades del país a partir de 17 indicadores vinculados con la calidad urbana. Entre los aspectos analizados se destacan la cantidad de espacios públicos por habitante y la oferta de ocio —que incluye cines, teatros y restaurantes cada 10.000 habitantes—, además del costo de vida y la calidad del hábitat urbano.

Con esos parámetros, el estudio identificó cuáles son las ciudades que ofrecen una experiencia más completa para quienes buscan disfrutar del receso invernal sin necesidad de viajar a un centro de esquí.

De acuerdo con el informe, Mendoza se consolida como la ciudad con la propuesta más completa para las vacaciones de invierno. Según el informe, es la única ciudad del país que integra el top 3 tanto en espacios públicos como en oferta de ocio.

Mendoza se consolida como la ciudad con la propuesta más completa para las vacaciones de invierno.

Su extensa red de arbolado urbano, la reconocida gastronomía, el circuito vitivinícola y una agenda cultural activa durante todo el año la posicionan como una de las mejores opciones para el turismo urbano. A eso se suma una infraestructura de servicios consolidada y un costo de vida considerado competitivo para los visitantes.

Córdoba, una ciudad con cultura y movimiento todo el año

Córdoba, que sobresale por tener la segunda mejor oferta de ocio del país. Córdoba Turismo

El segundo destino destacado es Córdoba, que sobresale por tener la segunda mejor oferta de ocio del país. Su perfil universitario impulsa una intensa vida cultural, una variada propuesta gastronómica y una agenda de espectáculos que se mantiene activa incluso durante el invierno.

"Córdoba combina servicios de calidad con una base económica diversificada que se traduce en opciones para todo tipo de visitante", explicó Fabio Quetglas, director de Enclave.

La ciudad ocupa el segundo puesto en la clasificación general del ICA y se ubica como la capital provincial mejor posicionada del país.

Rosario, una escapada con río, gastronomía y vida cultural

Rosario, combina su costanera sobre el río Paraná con una consolidada oferta gastronómica, cultural y de servicios.

El podio lo completa Rosario, una ciudad que combina su costanera sobre el río Paraná con una consolidada oferta gastronómica, cultural y de servicios.

De acuerdo con el Índice de Ciudades Argentinas, Rosario se ubica séptima en el ranking general y segunda en la categoría de perfil económico, lo que refleja un desarrollo que la convierte en una de las principales opciones urbanas del interior del país para una escapada de invierno.

Desde Enclave aclararon que el Índice de Ciudades Argentinas no busca evaluar gestiones de gobierno ni medir coyunturas específicas, sino ofrecer una herramienta para comprender las características y fortalezas de los distintos centros urbanos del país.

"La idea es que este instrumento funcione como una brújula para que los gobiernos locales, las empresas y los visitantes puedan entender mejor los territorios", sostuvo Fabio Quetglas, socio fundador de la consultora.

El estudio tendrá una actualización semestral para monitorear la evolución de las ciudades e identificar tendencias a lo largo del tiempo.