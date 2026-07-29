Crean un Observatorio de las Religiones para relevar la diversidad de cultos en territorio bonaerense + Agregar ámbito en









Funcionará en el ámbito de la Jefatura de Asesores del Gobernador y tendrá como objetivo producir información sobre las distintas expresiones religiosas, elaborar un mapa de templos y fortalecer la articulación entre el Estado y las organizaciones de culto.

La provincia de Buenos Aires puso en marcha un Observatorio de las Religiones para relevar la diversidad de cultos y creencias en los 135 municipios. La iniciativa busca generar información para diseñar políticas públicas y fortalecer el vínculo entre el Estado y las comunidades religiosas. Imagen: Luis Argerich

La Jefatura de Asesores del Gobernador creó el Observatorio de las Religiones de la provincia de Buenos Aires, un organismo destinado a relevar, sistematizar, analizar y difundir información vinculada con la diversidad religiosa y de creencias en el territorio bonaerense. La medida fue oficializada mediante la Resolución 370/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

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El nuevo Observatorio funcionará en el ámbito de la Dirección de Cultos, dependiente de la Dirección Provincial de Relaciones con la Comunidad, y tendrá como finalidad producir información sistemática y territorial sobre las distintas expresiones religiosas, con el objetivo de fortalecer la elaboración de políticas públicas y promover el diálogo entre el Estado y las organizaciones de culto.

En los fundamentos de la resolución, el Gobierno provincial destacó que la diversidad religiosa constituye una dimensión relevante de la vida social, cultural y comunitaria, y remarcó el rol que desempeñan las organizaciones religiosas en tareas de contención social, asistencia alimentaria, acompañamiento educativo, promoción de la salud y fortalecimiento de los vínculos comunitarios.

La norma señala además que la provincia concentra 19 de las 72 circunscripciones eclesiásticas del país y el 25% de los templos católicos nacionales, además de importantes centros de peregrinación como Luján, San Nicolás y Santos Lugares. También indica que el 40,2% de las inscripciones del Registro Nacional de Cultos corresponden a organizaciones radicadas en territorio bonaerense, aunque advierte que existe un universo de comunidades religiosas que no se encuentra registrado.

Entre las funciones del Observatorio se encuentra el relevamiento del patrimonio religioso y de las distintas manifestaciones de fe, incluyendo festividades, rituales, tradiciones, expresiones de religiosidad popular y peregrinaciones, con el propósito de documentar su evolución, impacto social y alcance territorial.

Asimismo, el organismo deberá elaborar y mantener actualizado un mapa georreferenciado de templos y lugares sagrados de los distintos credos, colaborar con el Registro Nacional de Cultos, recibir requerimientos de las organizaciones religiosas para articular con distintos organismos provinciales y promover acciones destinadas a fortalecer el respeto por la diversidad religiosa y prevenir situaciones de discriminación. La resolución también asigna al Observatorio la tarea de registrar y mantener actualizadas las historias de bonaerenses venerados por la Iglesia Católica y reconocidos por el Dicasterio para las Causas de los Santos de la Santa Sede. Por último, la medida encomienda a la Dirección de Cultos la implementación y coordinación del nuevo organismo e invita a los municipios, organizaciones religiosas, instituciones académicas y demás actores vinculados con la temática a colaborar con las tareas de relevamiento e investigación que lleve adelante el Observatorio.