La palta como protagonista: almuerzos livianos para disfrutar

31 de julio - Día Internacional de la Palta.

El 31 de julio, el Día Internacional de la Palta celebra a uno de los ingredientes favoritos de quienes buscan comidas frescas, nutritivas y llenas de sabor. A continuación, una guía de restaurantes que la incorporan en preparaciones creativas, desde clásicos reinventados hasta recetas originales que demuestran toda su versatilidad.

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ENSALADA Y TOSTADA EN NEGRO En Negro la palta forma parte de preparaciones que combinan producto fresco y sabores equilibrados. En la sucursal de Palermo Hollywood integra la ensalada de pollo junto a hojas verdes, tomates cherry, huevo mollet, cebolla morada, menta, eneldo y un aderezo de mostaza y miel que aporta un delicado contraste entre notas dulces y ácidas.

Direcciones: Arévalo 2051, Palermo Hollywood; El Salvador 4200, Palermo. En Negro El Salvador, en tanto, es la protagonista del clásico Avocado Toast, servido sobre pan tostado con tomate cherry confitado, huevo mollet y eneldo. Dos opciones que reflejan la versatilidad de este ingrediente y su creciente presencia dentro de una carta pensada para desayunos, brunches y almuerzos livianos.

NEGRO. AVOCADO TOAST EN CANTINA RECOLETA En Cantina Recoleta, la propuesta de inspiración porteña e italiana también encuentra lugar en una carta con preparaciones que se adaptan tanto a desayunos, meriendas y brunch como a almuerzos livianos, pensada con el mismo cuidado que sus platos principales.

Dirección: Av. Santa Fe 1430, Recoleta. El avocado toast, que forma parte de esta última propuesta, se sirve sobre una tostada fina de pan de campo, apenas pincelada con manteca y dorada para mantener el crocante. Encima lleva una palta Hass entera, cortada en láminas y dispuesta en forma de dominó, con sal, pimienta negra recién molida, limón y un toque de ají molido, Tajín o merquén. La preparación se completa con tomates cherry en rodajas y un huevo poché de yema cremosa; para sumar picante, puede agregarse Sriracha. La casa recomienda acompañarlo con café negro filtrado o agua con gas y lima, dos opciones que equilibran la untuosidad del plato.

CANTINA RECOLETA.

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