Bodega Dal Borgo inicia una nueva etapa que celebra el terruño de Animaná







En el corazón de los Valles Calchaquíes, la bodega familiar inicia un nuevo capítulo donde vinos y experiencias se conectan con la naturaleza y la tradición.

A 1.700 msnm, en el corazón de los Valles Calchaquíes, Bodega Dal Borgo abre una nueva etapa de crecimiento con el objetivo de potenciar la calidad de sus vinos y consolidar propuestas enoturísticas que invitan a descubrir la magia de Animaná.

Dal Borgo nació como nacen las cosas que transforman: de un giro inesperado, una pausa y una necesidad profunda de reconexión. En la familia no había tradición vitivinícola. Carla es bióloga, Facundo ingeniero agrónomo, la hermana menor también se sumó. Sergio, el papá, venía del mundo de la construcción e Isabel, la mamá, es geóloga y amante de los cerros. Cada uno en su camino hasta que eligieron unirse para dar vida a un proyecto en común.

Así llegaron a Animaná en el corazón de los Valles Calchaquíes. En 2012 compraron tierras y fundaron la bodega con la idea de cultivar, vender uvas y elaborar vinos para terceros. En 2017 nació el primer vino con sello propio, Almandino, inspirado en el mineral característico del terruño. Lo que inició con tres varietales hoy se amplió a cinco junto con un blend de alta gama que ya conquista paladares dentro y fuera del país.

bodega1

“Nuestro compromiso es seguir profundizando en la calidad de los vinos, cuidando el entorno natural y compartiendo la esencia de los Valles Calchaquíes con quienes nos visitan y disfrutan de nuestras etiquetas”, expresó Carla Dal Borgo, parte del equipo que impulsa esta nueva etapa.

Una historia que une familia, naturaleza y vino. La finca tiene 20 hectáreas de viñedos cultivados de manera sustentable, de la mano de Daniel Heffner el enólogo a cargo. Se aplica riego por goteo y prácticas que priorizan el equilibrio del ecosistema y la preservación de la biodiversidad. Entre sus variedades se destacan Torrontés, Sauvignon Blanc, Malbec, Tannat y Cabernet Franc, que expresan con fidelidad la riqueza de este terroir único.