Buenos Aires entra al top 20 mundial de las mejores ciudades para comer y se consolida a nivel global

La selección combina el voto de los residentes sobre los precios y el nivel de los platos con el análisis de un jurado extranjero compuesto por expertos y periodistas del sector.

Buenos Aires se posicionó en el puesto 17 del ranking anual de las mejores ciudades para comer de la revista Time Out, impulsada por el auge del "neo-bodegón".

Buenos Aires se posicionó en el puesto 17 del ranking anual de las mejores ciudades para comer de la revista Time Out, impulsada por el auge del "neo-bodegón".

Buenos Aires se posicionó en el puesto 17 del ranking anual de las mejores ciudades para comer de la revista Time Out , impulsada por el auge del "neo-bodegón" . Esta tendencia, liderada por jóvenes chefs que fusionan técnica moderna y tradición barrial, consagró a la Capital Federal como la única representante de Argentina en un prestigioso listado global basado en la opinión de 24.000 habitantes y críticos internacionales .

A este fenómeno se suma el gran momento que vive la cultura de la pizza , con un auge de consumo que abarca tanto a los locales históricos como a las nuevas aperturas. En barrios como Paternal y Núñez proliferan espacios de fusión y proyectos que ponen el foco en la excelencia técnica y de autor.

Dentro de esta oferta, la revista distinguió a la milanesa de ojo de bife con papas fritas como el plato insignia imperdible. Este reconocimiento cuenta con el respaldo de un 72% de aprobación por parte de los propios vecinos , mientras que el jurado de especialistas ubicó a la gastronomía porteña en el podio de toda la región .

Buenos Aires se posicionó en el puesto 17 del ranking anual de las mejores ciudades para comer de la revista Time Out.

Tras evaluar la excelencia de los platos y los precios en cientos de destinos, las urbes que lograron conquistar a los comensales y consolidarse de forma exclusiva en el codiciado top 10 mundial quedaron posicionadas de la siguiente manera:

1. Lima, Perú

La capital peruana lidera el ranking gracias a su constante evolución culinaria. En distritos dinámicos como Barranco, cocineros creativos fusionan ingredientes autóctonos —desde frutos amazónicos hasta tubérculos andinos— al tiempo que rescatan los postres históricos del país. Con presencia habitual en los premios mundiales, Lima es la opción más económica de la lista: el 80% de los vecinos destaca su calidad y el 85% valora lo accesible de sus precios.

2. Bangkok, Tailandia

En el segundo puesto, la capital tailandesa vive una fuerte revitalización de su cocina callejera. Los mercados tradicionales conviven con propuestas de una nueva generación de chefs que reinterpretan recetas ancestrales del sur y del interior del país, explorando sabores amargos y cocciones lentas. Para el 81% de los residentes, la variedad local es excelente y la comida al paso es el verdadero sello de la ciudad.

3. Ciudad de México, México

Barrios como Condesa, Juárez y San Miguel reflejan una fusión única donde conviven influencias mediterráneas, asiáticas y francesas. Sus cocinas adaptan técnicas e ingredientes globales sin perder la esencia local. El taco se mantiene como el gran emblema, ahora renovado con texturas innovadoras. El 80% de los encuestados elogia la calidad de la oferta y el 73% destaca sus buenos precios.

4. Londres, Inglaterra

La capital británica atraviesa un boom de cocina italiana contemporánea, con platos que reinventan la tradición en ambientes sofisticados y opciones para todos los bolsillos. Aunque el 96% de los londinenses califica la gastronomía local como excelente, menos de la mitad la considera barata. Su versatilidad y restaurantes exclusivos la consolidan como un destino de primer nivel.

5. Barcelona, España

Es el epicentro de la alta cocina y la ciudad con más estrellas Michelin de España. Barcelona equilibra la tradición catalana con la llegada de cocinas asiáticas de autor y el crecimiento de sabores latinoamericanos en la zona de L’Hospitalet. Mientras el 82% de los vecinos aprueba la calidad de sus platos, el 80% de los expertos la señala como un destino imperdible para comer.

6. Ho Chi Minh, Vietnam

Una ciudad donde la gastronomía se reinventa al ritmo de su energía urbana. Su oferta va desde sofisticados menús de degustación con técnicas modernas hasta puestos callejeros con recetas familiares. Esta convivencia entre lo exclusivo y lo popular conquistó al 70% de los expertos y al 75% de los locales, quienes destacan la gran experiencia de salir a comer afuera.

7. Melbourne, Australia

La multiculturalidad es el fuerte de esta escena culinaria, famosa por sus versiones de las cocinas armenia, egipcia, francesa, china y esrilanquesa. La tendencia actual se vuelca hacia la hiperespecialización regional. El 94% de los habitantes respalda la calidad de sus restaurantes, mientras que un 79% elige a las cafeterías de especialidad como el gran orgullo local.

8. Pekín, China

La movida en Pekín se mudó al aire libre, con cafés en parques y restaurantes modernos instalados en edificios históricos. Los platos con hongos silvestres y productos de estación son los favoritos para acompañar paseos junto a los ríos urbanos. El 82% de los residentes destaca la calidad de esta propuesta y el 83% valora que salir a comer sigue siendo accesible.

9. Atenas, Grecia

La capital griega fusiona historia y modernidad en un circuito que une tabernas tradicionales con restaurantes de alta cocina mediterránea renovada. El 78% de los vecinos y el 80% de los especialistas aprueban esta escena culinaria, donde los cafés y los comedores de ambiente familiar ocupan un lugar central en la vida diaria.

10. Lisboa, Portugal

La ciudad portuguesa vive un auge de los sándwiches de autor y ve cómo la alta cocina se vuelve más inclusiva con menús de degustación económicos. La gran novedad es la "neo-tasca", un formato de bodegón que mantiene el ambiente informal de siempre pero suma creatividad a las recetas clásicas. El 86% de los encuestados elogia la calidad y el 63% aprueba sus precios.