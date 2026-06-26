Ideal para el frio: el rincón de Buenos Aires que sorprende con el mejor guiso de cordero de la provincia

A pocos kilómetros de La Plata, un pueblo rural gana protagonismo por su cocina criolla y un plato que se volvió parada obligada en invierno.

Este rincón conserva el ritmo tranquilo de los pueblos bonaerenses y atrae a visitantes que buscan desconectarse de la rutina.

El invierno en la provincia de Buenos Aires suele empujar a muchas personas a buscar destinos cercanos para cortar la rutina sin hacer grandes viajes. Entre pueblos tranquilos, rutas cortas y propuestas gastronómicas con identidad propia, aparece un lugar que viene ganando notoriedad.

Se trata de Gómez , una localidad que forma parte del partido de Brandsen y que en los últimos años empezó a posicionarse por una propuesta culinaria que llama la atención de visitantes de distintos puntos de la región. Allí, el guiso de cordero se convirtió en el gran protagonista de la temporada fría.

El guiso de cordero se convirtió en el gran atractivo gastronómico de Gómez, una localidad rural que pertenece al partido de Brandsen.

En tiempos donde las escapadas de fin de semana se planifican con el celular en la mano y recomendaciones de redes sociales, estos destinos rurales recuperan valor por su simpleza y su cocina casera. En Gómez, ese combo se traduce en platos abundantes, recetas tradicionales y un entorno que mantiene el ritmo pausado del interior bonaerense.

El partido de Brandsen está ubicado en la zona centro-este de la provincia de Buenos Aires , a unos 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y a poco más de 40 kilómetros de La Plata. Su cabecera es la ciudad de Brandsen, pero el territorio incluye distintas localidades y parajes rurales, entre ellos Gómez, que en los últimos años empezó a captar más atención por su propuesta gastronómica .

El paisaje combina campos abiertos, caminos de tierra y pequeñas comunidades que conservan un estilo de vida tranquilo. La identidad rural todavía pesa fuerte, algo que se nota en las fiestas locales, los almacenes de pueblo y la cocina casera que sigue siendo parte del día a día.

En invierno, la región suma un atractivo particular: la gastronomía de olla. Entre guisos, estofados y recetas de cocción lenta, el cordero aparece como uno de los ingredientes más buscados por quienes llegan desde la ciudad.

En Gómez, varios espacios gastronómicos apostaron por mantener recetas tradicionales que se transmiten de generación en generación. Allí es donde el guiso de cordero encontró su lugar más destacado, con preparaciones que suelen cocinarse durante horas a fuego lento.

branden Brandsen se ubica a poco más de una hora de la Ciudad de Buenos Aires y es uno de los destinos elegidos para las escapadas de invierno. Instagram Municipio de Brandsen

Qué se puede hacer en Brandsen

Más allá de la propuesta gastronómica, Brandsen ofrece distintas actividades vinculadas al turismo rural. Las estancias de la zona permiten pasar el día, recorrer el campo y participar de experiencias vinculadas a la vida agrícola y ganadera.

También es común encontrar ferias artesanales, eventos locales y encuentros tradicionales durante los fines de semana. En algunos casos, se organizan peñas o festivales donde la música folklórica y la comida típica ocupan un rol central.

Para quienes buscan una salida tranquila, el plan suele ser simple: almorzar en algún restaurante de campo, caminar por el pueblo y desconectarse del ritmo urbano.

En el caso de Gómez, la experiencia gastronómica se convirtió en el eje del paseo. El guiso de cordero suele servirse en porciones generosas, acompañado por pan casero o entradas típicas de campo. Aunque los menús pueden variar según el lugar, la receta mantiene una base común: cocción lenta, cortes tiernos y condimentos tradicionales.

Embed - [4K] GÓMEZ [Un PUEBLO poco conocido a 74 KM de CABA] #driving TOUR virtual 2023 BRANDSEN - ARGENTINA

Cómo ir hasta Brandsen

Llegar a Brandsen es relativamente sencillo desde la Ciudad de Buenos Aires. El acceso más directo es por la Autopista Buenos Aires–La Plata y luego la Ruta Provincial 215, que conecta con la ciudad cabecera del partido. El viaje en auto suele demandar alrededor de una hora y media, dependiendo del tránsito. En días de fin de semana o feriados, los tiempos pueden extenderse un poco más.

También existen servicios de transporte que llegan hasta la ciudad de Brandsen, aunque para acceder a Gómez y otras localidades rurales puede ser necesario combinar con movilidad local o transporte particular. La ruta es bastante transitada por quienes buscan escapadas cortas desde la capital. En invierno, el flujo suele aumentar por la demanda de turismo gastronómico y visitas a estancias.