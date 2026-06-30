Salarios: uno a uno, todos los trabajadores que cobrarán con aumento en julio

Los acuerdos paritarios de julio promedian una suba del 2,8%, por encima de la inflación proyectada por el REM del Banco Central. La desaceleración de los precios favorece una recuperación gradual del salario real, aunque persisten conflictos en sectores clave.

Los salarios del sector privado registraron una leve recomposición en abril, según el último Índice de Salarios del INDEC —que se publica con dos meses de rezago—, con una mejora del poder adquisitivo del 0,9%. Así, cortó una racha de siete meses en rojo. La tendencia podría extenderse en julio : los acuerdos paritarios cerrados hasta el momento muestran un aumento promedio del 2,8%, por encima de la inflación esperada para el mes, de acuerdo con las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

La recuperación del salario real está acompañada por la desaceleración de la inflación, ya que varias consultoras estiman que el índice de junio podría perforar el 2%. En ese contexto, la consultora Fundación Capital sostuvo que "la desaceleración inflacionaria admite una mejor evolución salarial, aunque algunos factores continuarán condicionando las negociaciones". Entre ellos, mencionó la debilidad del mercado laboral, con pérdida de puestos de trabajo que limita el margen de reclamo de los gremios, y una actividad económica que continúa mostrando desempeños muy heterogéneos entre sectores.

En paralelo, el Gobierno comenzó a mostrar una postura más flexible en las negociaciones salariales, habilitando acuerdos que, además de incrementos porcentuales, incorporan sumas fijas para recomponer parcialmente el deterioro del poder adquisitivo acumulado en los últimos meses.

De cara a julio, todavía quedan negociaciones relevantes por definir. Una de ellas es la de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), uno de los sectores más golpeados por la caída de la actividad, cuya paritaria continúa sin resolución afectada también por la intervención del gremio. También sigue abierto el conflicto de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que mantiene la tensión con el Gobierno y las cámaras empresarias por la falta de acuerdo salarial, con el riesgo latente de nuevas medidas de fuerza. A su vez, los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires aún no alcanzaron un entendimiento con la administración de Axel Kicillof, un conflicto que ya deriva en paros docentes y podría profundizarse si no hay avances en la negociación.

Sanidad

Los trabajadores del sector privado de la sanidad recibirán en julio un aumento salarial del 3,7% sobre los sueldos básicos correspondiente a junio, en el marco del acuerdo paritario firmado por la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) con las cámaras empresarias. Además, percibirán una asignación fija no remunerativa de $90.000, mientras que las partes volverán a reunirse en las próximas semanas para evaluar una nueva actualización salarial en función de la evolución de la inflación. El incremento alcanza a los principales convenios colectivos de clínicas, sanatorios, laboratorios, centros de diagnóstico, servicios de emergencias médicas y cuidados domiciliarios.

Un punto clave del acuerdo se aplicará en el mes de agosto. En este período, se incorporará una suma de $12.000 al salario básico de la categoría más baja de cada convenio, lo que impactará de forma proporcional en el resto de los escalafones.

Farmacéuticos

Los trabajadores nucleados en FATFA (Federación Argentina de los Empleados de Farmacia) cobrarán en julio un básico de $1.293.737,56 correspondiente a la categoría de CADETES, a lo que se suma una remunerativa de $87.350,43. Al mismo tiempo, la mejor categoría que es la de FARMACEÚTICO, cobrará un básico de $1.962.632,78 y una remunerativa de $132.512,82 que es el máximo monto.

Construcción

Los trabajadores de la construcción cobrarán en julio un aumento del 2% sobre los salarios básicos vigentes en junio, de acuerdo con el último acuerdo paritario del sector. Además, percibirán una suma fija extraordinaria no remunerativa, que se abonará en dos cuotas iguales junto con la primera y la segunda quincena del mes. Los montos varían según la categoría: $72.900 para el oficial especializado, $67.100 para el oficial, $61.500 para el medio oficial y $57.900 para los ayudantes y serenos.

Bancarios

Los trabajadores bancarios recibirán en julio una actualización salarial del 2,1%, correspondiente a la inflación registrada en mayo, según el mecanismo de ajuste automático acordado entre el gremio La Bancaria y las cámaras empresarias. Con este incremento, los salarios acumulan una suba del 14,7% en los primeros cinco meses de 2026 respecto de diciembre de 2025. La actualización alcanza a todas las remuneraciones brutas, tanto remunerativas como no remunerativas, e incluye los adicionales convencionales y no convencionales.

Estatales

Los salarios estatales tendrán un nuevo incremento este mes del 6,64% dividido en tres tramos, en el que en el mes de julio corresponde un 2,4% correspondiente a junio. Además, se sumará un bono de $50.000 por única vez en carácter remunerativo. Por el lado de los estales bonaerenses, todavía continúa la negociación y sin acuerdo con los gremios sin fecha confirmada para una nueva convocatoria.

Por último, los estatales de la Ciudad de Buenos Aires recibirán en junio un aumento del 6% remunerativo para todo el personal de planta permanente y transitoria, con base en mayo.

Camioneros

Los trabajadores camioneros percibirán en junio una revisión salarial del 2,68%, equivalente a $27.258, como compensación por la diferencia entre la inflación y los aumentos acordados para el período paritario. La mejora surge de la cláusula de revisión incluida en el acuerdo firmado en marzo, aunque el Sindicato de Camioneros todavía no confirmó su aceptación.

El convenio vigente contempla además un incremento acumulado del 10,1% entre marzo y agosto, con subas mensuales escalonadas y una suma fija no remunerativa abonada al inicio de la paritaria.

Alimentación

Los trabajadores de la industria de la alimentación acordaron que este mes recibirán una suma fija no remunerativa de $120.000 para la categoría inicial, correspondiente a meses de mayo, junio y julio que se abonará en dos cuotas: la primera ya fue abonada de $70.000 antes del 26 de junio, y $50.000 restantes para el 21 de julio.

Con este incremento, el salario inicial de un operario rondará $1.500.000, mientras que las categorías más altas alcanzarán aproximadamente $2.500.000. El acuerdo también incluye una cláusula de revisión para agosto, cuando las partes volverán a negociar en función de la evolución de la inflación.

Empleados de comercio

Los empleados de comercio percibirán en junio y julio de 2026 una actualización salarial como resultado del último acuerdo paritario del sector. Este mes continúan vigentes las escalas acordadas previamente, mientras que desde julio se incorporan al salario básico $100.000 que hasta ahora se abonaban como suma no remunerativa, junto con un adicional extraordinario de $20.000, lo que mejora la base de cálculo de los haberes y también impacta en conceptos como aguinaldo, vacaciones y futuros aumentos. Con esta actualización, los salarios básicos para jornada completa pasan a ubicarse entre $1.233.585 y $1.299.445, según la categoría y función desempeñada, aunque el ingreso final puede ser mayor por adicionales como presentismo, antigüedad, manejo de caja, comisiones y horas extras.

Trabajadores del seguro

Los trabajadores del sector del Seguro percibirán una actualización salarial del 11,5% correspondiente al período julio-octubre de 2026, según el nuevo acuerdo paritario alcanzado entre el Sindicato del Seguro y la Cámara de Capitalización y Ahorro. El incremento se calculará sobre los salarios básicos de junio y se aplicará de manera escalonada: 4% en julio, 3,5% en agosto y 4% en octubre.

Trabajadores del plástico

Los trabajadores de la industria plástica alcanzados por el CCT 797/22 percibirán una actualización salarial que fija para junio un valor hora de $6.054,79 para la categoría de operario, junto con una suma fija no remunerativa de $85.000. En el caso de los oficiales especializados, el valor hora asciende a $8.487,08, manteniéndose el mismo monto extraordinario. Por su parte, para las categorías administrativas de nivel 1, el salario mensual se establece en $1.211.272, al que también se adiciona la suma no remunerativa de $85.000.

Trabajadores de clubes deportivos

Los trabajadores de entidades deportivas y civiles alcanzados por el CCT 804/23 de UTEDYC percibirán en julio un aumento salarial acumulativo del 3% sobre los haberes de mayo, como parte del acuerdo paritario firmado con las cámaras empresarias. El convenio también prevé una nueva suba del 2,5% en julio, por lo que los incrementos continuarán impactando sobre los salarios del sector. Al tratarse de aumentos acumulativos, cada porcentaje se calcula sobre el sueldo actualizado del mes anterior.

En paralelo, el sindicato revalidó su peso en los clubes deportivos al suscribir un acta paritaria con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El entendimiento fijó una recomposición total del 12,5% distribuido en cuatro tramos entre marzo y junio (3,5% en marzo, 3,5% en abril, 3% en mayo y 2% en junio).

Trabajadores rurales

Los trabajadores rurales percibirán en julio los salarios fijados en el último acuerdo paritario homologado por la Secretaría de Trabajo, que se mantendrán vigentes también durante julio. El peón general tendrá un salario mínimo de $1.088.358,51, más una suma no remunerativa de $5.335,10, mientras que el peón único cobrará $1.116.058,33 más $5.470,88.

Trabajadores de carga y descarga

Los trabajadores de carga y descarga alcanzados por el CCT 508/07 percibirán este mes los salarios establecidos en el último acuerdo paritario. El operario de Categoría 1 tendrá un sueldo básico mensual de $1.896.375, mientras que las categorías 2, 3 y 4 cobrarán $1.743.803, $1.578.220 y $1.524.476, respectivamente. En el caso de los conductores, los salarios ascienden a $2.313.833 para la Categoría 1 y $2.150.069 para la Categoría 2. Además, el acuerdo dispuso la incorporación al salario básico de parte de las sumas no remunerativas abonadas en los meses anteriores y prevé una revisión paritaria durante julio.

Pasteleros

Los trabajadores nucleados en el gremio de Pasteleros cobrarán este mes una asignación no remunerativa de 7,69% para todas las categorías.

En el caso de los trabajadores de comida rápida, la suma no remunerativa será de 5,6% y una suma fija de $75.000 y $70.000 según categoría.

Mineros

Los trabajadores mineros nucleados en AOMA (Asociación Obrera Minera Argentina) percibirán un aumento salarial del 3,5% correspondiente a junio de 2026, que se liquidará con los haberes de julio y se calculará sobre los salarios vigentes de mayo. Como referencia, en la Región I, un trabajador de la Categoría 1 de la rama cal, piedra y afines tendrá un jornal de $53.177,61 tras la actualización paritaria.

Petroleros

Los trabajadores petroleros de Vaca Muerta mantienen en junio de 2026 uno de los salarios más altos del mercado laboral argentino. Tras la última paritaria, el salario bruto mínimo para una jornada de ocho horas quedó en $3.914.000, luego de una recomposición salarial del 8,6%, cuyo impacto de bolsillo fue estimado en 7,68% por descuentos y aportes propios de la actividad. Además, el acuerdo actualizó la vianda alimentaria a $35.848,95 por jornada, mientras que el adicional específico de Vaca Muerta se mantiene en $380.000 hasta la próxima negociación salarial.

Estacioneros

Los trabajadores de estaciones de servicio perciben este mes un nuevo aumento salarial tras el acuerdo paritario del sector. En la categoría Operador de Playa (playero), el salario básico asciende a $1.515.472,32 mensuales, mientras que el valor de la hora quedó fijado en $7.577,36. Además, el convenio contempla adicionales por asistencia (8%), movimiento de fondos (8%) y antigüedad (2% o 3%, según los años de servicio), por lo que el ingreso final puede superar ampliamente el básico. El acuerdo incluyó subas del 2,3% en abril, 2,2% en mayo y 2% en junio, y prevé incorporar una suma fija de $30.000 al salario básico desde julio.

Telefónicos - Call Center

Los trabajadores de call centers perciben en junio de 2026 los salarios actualizados tras el último tramo de la paritaria del sector, que otorgó una recomposición acumulada del 5% entre abril y junio. Para los operadores telefónicos, los salarios de referencia quedaron en $495.599 para jornadas de 20 horas semanales, $743.398 para 30 horas y $892.077 para 36 horas. Además, el acuerdo mantiene una suma fija no remunerativa de $100.000 y un adicional extraordinario de $20.000, que comenzarán a incorporarse gradualmente al salario básico a partir de julio.

Empleadas domésticas

Las empleadas domésticas perciben el último tramo del aumento salarial acordado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que incluye una suba del 1,4% y la incorporación al básico del 50% restante de la suma no remunerativa otorgada en marzo. Con la actualización, el personal de tareas generales cobra $3.733,72 por hora con retiro y $3.996,45 sin retiro, mientras que los salarios mensuales ascienden a $458.053,22 y $505.302,76, respectivamente.

Encargados de Edificios

Los encargados de edificios cobran una suba del 2% sobre los salarios básicos, más una suma fija remunerativa de $80.000 para quienes cumplen jornada completa. Con la actualización, un encargado permanente percibe entre $908.154 y $1.260.697, según la categoría y si trabaja con o sin vivienda. A estos valores pueden sumarse adicionales por antigüedad, retiro y clasificación de residuos, mantenimiento de cocheras, jardines o piletas, viáticos, zona desfavorable y otras tareas previstas en el convenio colectivo.

Empleados de comercio

Los empleados de comercio cobrarán en julio de 2026 una nueva escala salarial tras la incorporación al salario básico de $100.000 que hasta ahora se abonaban como suma no remunerativa, junto con un adicional extraordinario de $20.000. Con la actualización, los salarios básicos de jornada completa se ubican entre $1.233.585 y $1.299.445, según la categoría. Un vendedor percibe entre $1.249.646 y $1.299.445, mientras que un cajero cobra entre $1.249.646 y $1.262.499.

Trabajadores de la carne

Los trabajadores de la industria de la carne cobran en junio de 2026 los salarios actualizados según el convenio colectivo del sector, con valores por hora que van desde $6.823,87 para un operario inicial hasta $8.709,18 para un especializado de primera, mientras que en el área de Ingeniería la categoría mejor remunerada alcanza los $9.144,64 por hora. Además, el acuerdo contempla un adicional por presentismo de $94.890,51 mensuales y una suma fija de $20.000 por mes para todos los operarios, con una cláusula de revisión salarial prevista para este mes en función de la evolución de la inflación.

Mecánicos - SMATA

Los trabajadores mecánicos perciben este mes los salarios actualizados acordados por SMATA para las distintas ramas de la actividad. En las concesionarias de automóviles, un especialista múltiple superior cobra $1.959.020, mientras que un ayudante percibe $1.217.947. En los talleres mecánicos independientes, un oficial inspector tiene un valor hora de $7.620,25 más una suma no remunerativa, y el personal mensualizado registra ingresos que van desde $1.118.077 hasta $1.427.875, también con adicionales no remunerativos. Según la actividad y el convenio, los salarios más altos superan los $2 millones mensuales, a los que pueden sumarse adicionales por presentismo, multifunción y otros conceptos previstos en cada convenio colectivo.

Televisión

Los trabajadores de televisión por cable, internet y telecomunicaciones comprendidos en el convenio de SATSAID recibirán en junio de 2026 un aumento salarial del 6,6% sobre todos los conceptos remunerativos y no remunerativos vigentes a abril. El incremento se abonará con los salarios de junio, tendrá carácter no remunerativo hasta el 31 de julio y se incorporará al salario básico desde el 1° de agosto. Además, el acuerdo incluye una cláusula de actualización por inflación, que prevé una compensación si el IPC acumulado al cierre de junio supera el porcentaje pactado.

Papeleros

Los trabajadores de la industria papelera acordaron una nueva actualización salarial que incluye una recomposición del 12% sobre los salarios básicos al cierre de la paritaria 2025/2026 y un nuevo esquema de aumentos para 2026/2027: 5% desde mayo, 4% a partir de julio y 2% desde septiembre, todos de carácter acumulativo. Además, percibirán una gratificación extraordinaria no remunerativa de $300.000, que se abonará en tres cuotas de $100.000 junto con los salarios de junio, agosto y octubre. Con este acuerdo, el Salario Mínimo Papelero se elevó a $1.300.000 desde mayo de 2026.

Aceiteros

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores (CEC) acordó un aumento salarial tras semanas de negociación. El acuerdo cubre todo el año 2026 basado en el índice de precios del consumidor del INDEC estimado vía el REM (índice de expectativas mensuales de inflación), alcanzando un aumento del 29,5%.