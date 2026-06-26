Aumentan la compensación por horas extras para el personal del Servicio Penitenciario Bonaerense + Agregar ámbito en









El Gobierno bonaerense actualizó los valores de la compensación especial por recargo de servicio para el personal administrativo y de seguridad del Servicio Penitenciario Bonaerense. La medida rige con efecto retroactivo al 1° de mayo.

En los fundamentos del decreto, el Gobierno provincial señaló que la actualización busca garantizar la operatividad del servicio. SPB

El gobernador Axel Kicillof dispuso un aumento en la compensación especial por recargo de servicio que percibe el personal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) por la realización de horas adicionales. La medida fue oficializada mediante el decreto 704/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, y tendrá vigencia desde el 1° de mayo de 2026.

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La norma establece que el valor de la hora para el personal que realiza tareas de índole estrictamente administrativa pasará de $600 a $900, mientras que para quienes cumplen tareas vinculadas a la seguridad se incrementará de $1.200 a $1.800.

En los fundamentos del decreto, el Gobierno provincial señaló que la actualización busca garantizar la operatividad del servicio, particularmente en áreas donde la extensión de la jornada resulta indispensable para el cumplimiento de funciones críticas, como traslados, guardias reforzadas, diligencias administrativas urgentes y cobertura de servicios extraordinarios.

Asimismo, la administración bonaerense sostuvo que la decisión responde a la realidad económica actual, por lo que consideró conveniente actualizar los valores de la compensación especial por recargo de servicio para el personal del organismo penitenciario.

La medida contó con dictámenes favorables de las áreas técnicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio de Economía, de la Secretaría General, así como de la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado.

El decreto fue refrendado por los ministros Juan Martín Mena, Pablo López y Carlos Bianco, además del gobernador Axel Kicillof.