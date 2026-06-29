Tras un fin de semana con marcas térmicas levemente superiores al promedio reciente, el inicio de julio llegará con un marcado y constante descenso de la temperatura. Esta tendencia, combinada con el ingreso de una masa de aire gélido, podría desencadenar una ola de frío extremo que afectará a diversas regiones del territorio nacional, incluyendo a la provincia de Buenos Aires.
¿Nieve en Buenos Aires? Anticipan frío polar extremo y temperaturas bajo cero en los primeros días de julio
De acuerdo con los especialistas, se prevé un marcado descenso térmico generalizado que quebrará las marcas mínimas registradas hasta el momento.
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Este lunes, las mínimas en gran parte del centro del país se ubicarán por debajo de los 0 °C. En tanto, las máximas de toda la semana no lograrán superar los 14 °C. De hecho, se anticipa que este fenómeno provocará la jornada más gélida en lo que va del año. Según proyecciones del sitio especializado Meteored, el próximo jueves el termómetro se situará hasta 10 °C por debajo de los promedios habituales en una amplia franja del territorio nacional.
Pronóstico del tiempo: las zonas donde podría nevar esta semana
De acuerdo con el portal meteorológico, el momento más crítico de esta incursión siberiana ocurrirá entre el miércoles y el jueves. En ese período, los termómetros se desplomarán hasta los -2°C en el norte de la Patagonia y sectores de La Pampa; rondarán el -1°C en Córdoba y San Juan; y tocarán un piso de 2°C en Rosario y en el AMBA.
El norte argentino tampoco quedará al margen del fenómeno: Salta registrará apenas 2°C, mientras que Tucumán, con unos 7°C, anotará una de las marcas más "altas" del mapa nacional. Por su parte, la Patagonia, que ya experimentó nevadas en la alta cordillera de Neuquén y Río Negro durante el fin de semana, mantendrá un ambiente gélido a lo largo de toda la semana. La magnitud de esta masa de aire polar es tal que traspasará las fronteras locales, extendiéndose hacia Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil.
Bajo este escenario, entre el miércoles y el jueves se incrementará la probabilidad de nevadas generalizadas en todo el oeste del país, un fenómeno que podría aproximarse a las zonas urbanas de Mendoza, San Juan y las capitales del NOA.
Incluso, el pronóstico de Meteored contempla la chance de nevadas débiles en el sudeste bonaerense. Aunque predominará el cielo despejado, el sol no alcanzará a mitigar la intensidad del frío. Tras el pico del jueves, el ambiente gélido persistirá al menos hasta el viernes 3 de julio; recién a partir del fin de semana el termómetro iniciará un leve ascenso, estabilizándose en los valores habituales para esta época del año.
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