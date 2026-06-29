¿Nieve en Buenos Aires? Anticipan frío polar extremo y temperaturas bajo cero en los primeros días de julio + Agregar ámbito en









De acuerdo con los especialistas, se prevé un marcado descenso térmico generalizado que quebrará las marcas mínimas registradas hasta el momento.

El termómetro registrará marcas mínimas extremas durante las próximas jornadas en diferentes regiones del territorio nacional. Getty images.

Tras un fin de semana con marcas térmicas levemente superiores al promedio reciente, el inicio de julio llegará con un marcado y constante descenso de la temperatura. Esta tendencia, combinada con el ingreso de una masa de aire gélido, podría desencadenar una ola de frío extremo que afectará a diversas regiones del territorio nacional, incluyendo a la provincia de Buenos Aires.

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Este lunes, las mínimas en gran parte del centro del país se ubicarán por debajo de los 0 °C. En tanto, las máximas de toda la semana no lograrán superar los 14 °C. De hecho, se anticipa que este fenómeno provocará la jornada más gélida en lo que va del año. Según proyecciones del sitio especializado Meteored, el próximo jueves el termómetro se situará hasta 10 °C por debajo de los promedios habituales en una amplia franja del territorio nacional.

smn clima Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Pronóstico del tiempo: las zonas donde podría nevar esta semana De acuerdo con el portal meteorológico, el momento más crítico de esta incursión siberiana ocurrirá entre el miércoles y el jueves. En ese período, los termómetros se desplomarán hasta los -2°C en el norte de la Patagonia y sectores de La Pampa; rondarán el -1°C en Córdoba y San Juan; y tocarán un piso de 2°C en Rosario y en el AMBA.

El norte argentino tampoco quedará al margen del fenómeno: Salta registrará apenas 2°C, mientras que Tucumán, con unos 7°C, anotará una de las marcas más "altas" del mapa nacional. Por su parte, la Patagonia, que ya experimentó nevadas en la alta cordillera de Neuquén y Río Negro durante el fin de semana, mantendrá un ambiente gélido a lo largo de toda la semana. La magnitud de esta masa de aire polar es tal que traspasará las fronteras locales, extendiéndose hacia Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil.

Bajo este escenario, entre el miércoles y el jueves se incrementará la probabilidad de nevadas generalizadas en todo el oeste del país, un fenómeno que podría aproximarse a las zonas urbanas de Mendoza, San Juan y las capitales del NOA. Incluso, el pronóstico de Meteored contempla la chance de nevadas débiles en el sudeste bonaerense. Aunque predominará el cielo despejado, el sol no alcanzará a mitigar la intensidad del frío. Tras el pico del jueves, el ambiente gélido persistirá al menos hasta el viernes 3 de julio; recién a partir del fin de semana el termómetro iniciará un leve ascenso, estabilizándose en los valores habituales para esta época del año.