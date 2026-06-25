La joya de Buenos Aires que es ideal para bajar un cambio y recargar energías

A pocos kilómetros de la Ciudad existe un destino que tiene mucha historia, una gastronomía única y propuestas para descansar.

Este pueblo bonarense te recibe con los brazos abiertos y una gastronomía única.

A 140 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existe un rincón que ganó protagonismo entre quienes buscan una escapada tranquila y lejos del bullicio. Sus calles, almacenes históricos y paisajes rurales invitan a disfrutar de una experiencia distinta .

Roque Pérez construyó una identidad única a partir de sus tradiciones, la gastronomía criolla y la vida de pueblo . Con propuestas culturales, actividades al aire libre y un fuerte vínculo con sus raíces, se transformó en uno de los lugares más elegidos para descansar durante un fin de semana.

Roque Pérez se encuentra en el centro-este de la provincia de Buenos Aires , sobre la Ruta Nacional 205, a 140 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El partido obtuvo su autonomía municipal en 1913, aunque la formación del pueblo empezó a consolidarse a fines del siglo XIX y, décadas más tarde, se convirtió en una ciudad rural.

La historia del territorio se remonta a 1818, cuando Pedro Gutiérrez adquirió una extensión de campo por 110 pesos . En aquel entonces, esas tierras pertenecían al partido de Luján y posteriormente pasaron a integrar distintas jurisdicciones, entre ellas Lobos y Saladillo.

También existen registros de antiguas pulperías que funcionaban a mediados del siglo XIX y que fueron fundamentales para el crecimiento económico y social de la zona. Uno de los establecimientos más emblemáticos es el almacén La Paz, que todavía permanece en pie y atrae a los turistas.

Actualmente, Roque Pérez se destaca por reunir una gran cantidad de almacenes y restaurantes rurales históricos, perfecto para el turismo gastronómico dentro de la provincia.

Roque Pérez Este pueblo rural te invita a conocer su hermoso ambiente. Gentileza - Municipio de Roque Pérez

Qué se puede hacer en Roque Pérez

Uno de los mayores atractivos del distrito es el turismo slow, una tendencia que se basa en los tiempos pausados, la conexión con la naturaleza y las experiencias auténticas. Los visitantes pueden recorrer almacenes de campo, degustar platos típicos y disfrutar de una atención que mantiene la esencia de los pueblos tradicionales.

Entre los lugares más destacados aparece el Museo Rancho de Perón, un espacio dedicado a preservar parte de la historia del expresidente Juan Domingo Perón y la vida cotidiana de la época. Además, está el Mercado Bien Auténtico, un paseo que reúne productos regionales, artesanías y elaboraciones gastronómicas hechas por productores locales.

Las excursiones rurales también forman parte de la oferta turística, uno de los recorridos más elegidos conecta el casco urbano con el paraje La Paz Chica, un predio lleno de naturaleza que permite conocer otra faceta del distrito. A su vez, el Cine Club Colón se convirtió en un espacio cultural muy aclamado por vecinos y turistas, con propuestas que recuperan la historia social de la localidad.

Durante junio, las actividades se multiplican por los festejos del aniversario de la autonomía municipal, con celebraciones que incluyen espectáculos, eventos familiares, propuestas culturales y recorridos especiales por distintos puntos turísticos.

La gastronomía se nutre con recetas criollas, productos artesanales y una cocina casera que forma parte de una experiencia que atrae cada vez a más personas.

Roque Pérez El pueblo cuenta con una gastronomía única. Gentileza - Municipio de Roque Peréz

Cómo ir hasta Roque Pérez

Para llegar a Roque Pérez desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en auto hay que tomar la Autopista Riccheri y luego empalmar con la Ruta Nacional 205, que atraviesa varias localidades bonaerenses hasta llegar al destino. El recorrido demanda aproximadamente 2 horas, dependiendo del tránsito.

Quienes prefieran el transporte público también cuentan con servicios de micros de media distancia que conectan Buenos Aires con Roque Pérez desde distintas terminales. Por su cercanía y accesibilidad, la localidad se consolidó como una alternativa perfecta para una escapada corta, incluso de un solo día.