Los ADRs suben hasta 2%, pero acumulan bajas de hasta 14,5% en el mes y el riesgo país mejora 13% + Agregar ámbito en









Los títulos soberanos caen este martes, en la última rueda de un mes de saldo positivo para estos instrumentos luego de que S&P se sume a Fitch en la mejora de la calificación de Argentina.

En junio, los bonos acumularon una fuerte mejora y el riesgo país cayó. Depositphotos

Los bonos en dólares operan a la baja este martes en Wall Street. Ocurre en la última rueda de un junio marcado por una performance positiva de los títulos soberanos luego de que la calificadora S&P se sumara a la decisión de Fitch y mejorara la nota de la deuda argentina. Esto hizo que el riesgo país comprima 13% en el mes.

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Este martes, los bonos Globales cotizan con bajas generalizadas de hasta 0,2%, lideradas por el GD30. Con todo, estos títulos bajo jurisdicción extranjera se encaminan a redondear una suba de hasta 4,4% en el mes. En ese contexto, el riesgo país se ubica en 429 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan. En lo que va del año, retrocede 24,9%, ya que al inicio de enero se encontraba en los 571 puntos.

Si bien el mercado mejora, las tensiones políticas de las últimas semanas generaron mayor incertidumbre en el mercado, recortando parte de las ganancias generadas a inicios de junio. La salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete sorprendió en medio de las diferencias internas que estaba generando el exvocero en La Libertad Avanza. Además, este lunes se conocieron audios donde el exfuncionario decía "dar soporte" al contratista de la casa de Indio Cuá, como ya lo hizo "con todos".

La economía argentina se mantuvo en "modo serrucho" y cayó 1,5% mensual en abril. Aun así, en el acumulado de 2026 permaneció en terreno positivo (+2,1%), respecto del mismo período de 2025.

La morosidad en las familias creció por 19° mes consecutivo en mayo y alcanzó un nuevo récord de 12,7%, según la base de datos de la Central de Deudores del BCRA (CENDEU). En empresas la mora pasó de 3,3% a 3,5%, mientras que al considerar todo el sector privado en su conjunto, el alza fue desde el 7,3% al 7,7%. En las entidades no financieras, que concentran el 17% de los créditos a privados, la irregularidad alcanzó el 32,2%.

En su última presentación destinada a exponer sobre las fases del programa económico, el vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning, explicó que, dentro de los puntos más que aún tienen que consolidarse, se encuentran los créditos en pesos: al respecto aseguró que la mora llegó al pico en el segundo trimestre y que espera que se expanda, pero con rezago. A su vez, entiende que la pobre performance de la inversión, que retrocedió en el primer trimestre, será "temporal". ADRs y bolsa Por su parte, los ADRs avanzan hasta 2% de la mano de las energéticas. La que más sube es YPF, mientras que en junio acumulan bajas de hasta 14,5% también encabezadas por la petrolera estatal. Aunque los bancos mantienen un tono mayormente al alza en el mes con subas de hasta 8,6% de la mano de BBVA. En la bolsa local, el S&P Merval escala 1,2% a 3.210.989,43 unidades. En el panel líder, los papeles que más suben son los de Pampa Energía (+2,4%), BBVA (+2,1%) y Grupo Financiero Galicia (+2%).

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