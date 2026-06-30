El Tesoro libera $3 billones tras la última licitación y se espera que se los lleve el pago del aguinaldo

En la ultima subasta de deuda vencían $16 billones y se renovaron $13 billones. La city monitorea el comportamiento del dólar y las tasas ante la mayor liquidez.

El Ministerio de Economía liberará este martes unos $3 billones al mercado como resultado de la última licitación de bonos de deuda del pasado viernes, en la que pudo renovar solo unos $13 billones sobre un vencimiento total de $16 billones.

El mercado plantea que debido al pago del aguinaldo en estas semanas se produce un incremento de necesidad de liquidez de parte de las empresas, lo que en principio indicaría que el dinero liberado no tendría por destino el dólar, o que se diluya el potencial riesgo de un incremento de la inflación.

Portfolio Personal Inversiones (PPI) recordó en un reporte para sus clientes que "en la última subasta de junio, el Tesoro adjudicó $13,2 billones frente a ofertas por $14,93 billones".

Economía renovó cerca del 80% de los vencimientos y liberó liquidez al mercado. Los analistas creen que el pago de aguinaldos absorberá buena parte de esos fondos y aliviará la presión sobre las tasas.

"De esta forma, logró rollear alrededor del 80% de los vencimientos, que luego de los múltiples canjes y operaciones de Finanzas se ubicaban en $16,25 billones", explicó. La sociedad de bolsa sostiene que " el rollover por debajo de 100% luce lógico en un contexto de menor liquidez del sistema, algo que ya venía reflejándose en las últimas ruedas".

En ese sentido, indicó que "la tasa de caución dejó atrás la zona de 20% nominal y ascendió hacia 25%" y planteó que "a esto se suma el pago de aguinaldos de junio, que incrementa transitoriamente la demanda de dinero".

La sociedad de bolsa indicó que "en este marco, el mecanismo del sector privado para hacerse de liquidez es no rollear el 100% de sus tenencias en las licitaciones y dejar vencer una porción", por lo que "este martes se liquidarán cerca de $3 billones, que irán directo a la plaza local para abastecer esa mayor demanda".

"Hacia adelante estaremos atentos a la reacción del mercado. Si bien podía esperarse una mayor estabilidad cambiaria tras la licitación, si estos pesos terminan satisfaciendo el incremento transitorio de la demanda de dinero, no deberían alterar la hipótesis de un mayor equilibrio cambiario", indica el reporte.

El Tesoro completó el cupo de Bonar 28

Al mismo tiempo, el Ministerio de Economía logró el lunes completar la colocación de u$s2.000 millones en Bonar 28, los que sumados a los u$s2.000 millones del Bonar 27 dan u$s4.000 millones en el mercado local.

Mientras, negocia créditos con bancos privados por hasta u$s5.000 millones, para lo cual consiguió garantías de organismos internacionales. Con ello asegurará los vencimientos de dólares hasta enero de 2027.

Mercados atentos a la curva de pesos

La inyección de $3 billones de liquidez a la plaza local será monitoreada de cerca por el mercado. Si bien existe un incremento estacional de demanda de moneda, los operadores miran con atención los mercados secundarios, ya que ahora quedarán un par de semanas sin licitaciones del Tesoro.

En cuanto al dinero de los aguinaldos, aunque la lógica indicaría que históricamente generan un mayor demanda de dólares del público, en esta oportunidad es probable que gran parte de ello se destine a cancelación de deudas de tarjetas y créditos personales.

El mercado ve mejora de demanda de pesos

Ignacio Sniechowsky, head of Research de IEB, plantea que se va a recuperar la demanda de dinero en los próximos meses. “Luego del giro de utilidades por parte del Banco Central al Tesoro, el Tesoro se puede dar el lujo de volver a hacer Punto Anker y eso también tiene un correlato en la demanda de dinero. Estamos entrando en un periodo que tenés mayor demanda de dinero. Lentamente el M2 privado transaccional está creciendo en términos reales", señaló Sniechowsky.