Una cantina de barrio en Buenos Aires donde los clásicos porteños vuelven a ser protagonistas + Agregar ámbito en









En una esquina histórica de Parque Chacabuco, Mondongo & Coliflor recupera el espíritu de las antiguas cantinas con una propuesta de cocina casera, porciones abundantes y elaboración propia. Pastas, guisos, parrilla, milanesas y una sanguchería XL conviven con un menú de mediodía pensado para los vecinos.

En Parque Chacabuco, Mondongo & Coliflor recupera el espíritu de las antiguas cantinas porteñas.

En Parque Chacabuco, una esquina con más de un siglo de historia gastronómica, sucede una cocina que no necesita demasiadas explicaciones: platos reconocibles, sabores intensos y recetas que forman parte del imaginario porteño. Mondongo & Coliflor nació con la intención de recuperar ese espíritu de cantina de barrio y reivindicar preparaciones tradicionales que, con el paso del tiempo, quedaron relegadas frente a otras tendencias. El proyecto está comandado por Arnaldo Roperti, José Villar, Quique Yafuso y Cabito Massa Alcántara, quienes apuestan por una gastronomía donde la belleza está en el sabor y en la generosidad de cada plato.

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Mondongo y Coliflor, dirección: Del Barco Centenera 1698, Parque Chacabuco. La propuesta se desarrolla en Del Barco Centenera 1698, dentro de una construcción por la que durante más de 100 años pasaron distintas cantinas y restaurantes. Los propios dueños estuvieron a cargo de la ambientación, que busca conservar la arquitectura y la estética de aquellos antiguos bodegones. El salón principal y la doble vereda de la esquina se disponen siguiendo un formato que mantiene ese carácter informal y cercano propio de las cantinas porteñas.

Los mediodías en Mondongo y Coliflor. La cocina de Mondongo & Coliflor parte de una premisa concreta: buena parte de lo que llega a la mesa se produce dentro del propio local, como las empanadas de mondongo y de carne cortada a cuchillo, los buñuelos de acelga y las nuevas croquetas de papa, panceta y queso con puerros confitados. También son artesanales cada una de sus pastas: ñoquis de papa, sorrentinos de coliflor, portobellos y queso gouda, tallarines de espinaca y canelones de verdura, pollo y ricota, que salen con bechamel y fileto.

Los almuerzos en Mondongo y Coliflor. Entre los principales aparecen algunos de los platos que mejor representan el espíritu de la cantina: milanesa de ternera a la napolitana, guiso de mondongo, polenta cremosa con estofado de salchicha parrillera y hasta lentejas “con de todo”, incluyendo huevo frito orgánico. La parrilla, otra estrella de la casa, suma asado banderita, entraña, bife de chorizo, tabla de achuras y parrillada para compartir, mientras que las guarniciones recorren desde papas fritas y puré hasta boniato plomo con manteca, calabaza al horno con oliva y perejil y coliflor gratinada. Para completar, la sección de sanguchería XL propone generosos ciabattas de masa madre rellenas de milanesa, bondiola, bife de chorizo o pollo César, siempre acompañadas por papas fritas y bebida.

Los canelones en Mondongo y Coliflor. El capítulo dulce mantiene la misma filosofía y apuesta por postres clásicos de bodegón, con flan con dulce de leche y crema, mousse de chocolate, panqueque con dulce de leche y helado de banana, vigilante y Martín Fierro —con batata o membrillo y queso cuartirolo—, almendrado y el menos habitual Charlotte. Para acompañar la comida hay vinos tintos, blancos y espumantes de bodegas nacionales, además de aperitivos porteños y cervezas industriales, en una selección que acompaña sin quitar protagonismo a los platos.

El panqueque con helado de banana de Mondongo y Coliflor. Para el mediodía, la cantina suma una alternativa especialmente pensada para quienes trabajan o viven en la zona. De martes a viernes, de 12.30 a 16, el menú de mediodía incluye sopa de bienvenida, bebida, plato principal y postre, sin servicio de mesa. La propuesta cambia semana a semana y cada mañana se comunica el plato disponible, con alternativas que pueden incluir suprema con papas fritas, matambrito con guarnición o albóndigas con puré, entre otras preparaciones. El cierre dulce siempre es un budín de pan casero, mientras que también existe la posibilidad de elegir bife de chorizo con ensalada con un adicional. El guiso de lentejas en Mondongo y Coliflor. Dirección: Del Barco Centenera 1698, Parque Chacabuco.