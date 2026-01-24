Cerca de casa: las pulperías bonaerenses que no te podés perder + Seguir en









A tan solo 180 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, el partido de Saladillo es una opción excelente para quienes buscan una escapada distinta.

En sus pueblos y parajes, antiguas pulperías y almacenes de ramos generales recuperaron su esencia y hoy reciben a visitantes con propuestas que deleitan el paladar y despiertan la memoria colectiva.







Disfrutá de está fantástica lista de seis lugares para disfrutar de la gastronomía criolla, la historia y la identidad rural invitan a vivir un verano diferente cerca de casa.

Lo De Tenca Uno de los imperdibles es Lo de Tenca, en el pueblo de Cazón, ubicado a 15 km de la ciudad cabecera. Allí, Paola Del Valle y Jorge Lecuima devolvieron la vida a un histórico almacén que durante décadas fue punto de encuentro del pueblo. Con una propuesta gastronómica basada en comidas típicas, picadas, asados, empanadas y postres caseros, el lugar conserva la estética de la vieja pulpería: manteles a cuadros, objetos antiguos, sombreros colgados y un ambiente cálido y familiar. El proyecto, que abrió sus puertas el 18 de julio, nació con el objetivo de rescatar la historia del boliche de Orlando Tenca y transformarlo en un rincón turístico con alma antigua y sabor a pueblo. Actualmente abre sábados, domingos y feriados al mediodía, con capacidad limitada, y proyecta extender horarios para aprovechar los atardeceres de Cazón.

LO DE TENCA El Puntal Otra parada obligada es El Puntal, en Álvarez de Toledo, un paraje ubicado también a pocos kilómetros de Saladillo. Este antiguo almacén de ramos generales de 1930 volvió a abrir sus puertas en 2012 y hoy es sostenido por Viviana Benedetti, su familia y amigos. El espacio conserva pisos de madera gastada, mostradores originales, estanterías cargadas de objetos, radios antiguas, sifones, latas, botellas y más de 80 libros contables que registran la vida comercial del pueblo desde 1937. El Puntal es mucho más que una propuesta gastronómica criolla: es un sitio donde la memoria familiar, la cultura y la identidad rural conviven en un clima auténtico, con espacios como la trastienda, el patio con asador y el salón de los remates, que funciona también como museo.

el punta adentro ok La Pulpería de Cazón Otro atractivo es la Pulpería de Cazón, un proyecto que reabrió sus puertas en septiembre de 2023 de la mano de cinco amigos con historias diversas, pero con un mismo propósito: preservar la tradición y la historia del pueblo. La pulpería, fundada originalmente por el asturiano Otero hace muchas décadas, se ha transformado en un espacio que rinde homenaje a la tradición de los almacenes de campo, con una propuesta que combina comida tradicional, música popular y un ambiente rústico y a la vez agradable. Además de disfrutar de la gastronomía criolla, los visitantes pueden encontrar libros antiguos de temática gauchesca y productos regionales de distintos puntos de Argentina, especialmente de Chaco, tierra natal de Noelia, una de las actuales propietarias. La historia de la pulpería se entrelaza con la de sus fundadores, quienes antes habían creado Mamorka, un bar-centro cultural que durante años fue un espacio de encuentro para exposiciones de arte, conciertos y eventos culturales. Ahora, con la Pulpería de Cazón, se busca revivir ese espíritu de comunidad y compartir la esencia del campo con quienes buscan una experiencia auténtica, alejada de la rutina urbana. La pulpería también es un punto de encuentro genuino, con precios accesibles, donde todos los visitantes se sienten cómodos.

cazon Bar Luna Park, Polvaredas La experiencia se completa en Polvaredas, una pequeña localidad de poco más de 300 habitantes, donde el Luna Park se convirtió en el corazón del pueblo. Mezcla de bar, museo y cancha de bochas, este pintoresco espacio es sostenido por Marcos y Estefanía, quienes lograron transformar una esquina histórica en un punto de encuentro para vecinos y visitantes. Cada objeto expuesto guarda una historia y forma parte de lo que muchos describen como un “mini museo” del pueblo. Con más de seis décadas llevando ese nombre, el Luna Park conserva la mística de los tiempos en que el tren pasaba por Polvaredas y el bar era escenario de cartas, bochas y largas charlas.

image Pulperia El Payador Una parada imperdible es El Payador, una pulpería y restaurante de campo que combina gastronomía criolla, música y memoria cultural. Ubicado en la esquina del Acceso Cicaré y La Magnolia, el espacio funciona en una antigua casona restaurada, rodeada de árboles, que alguna vez fue punto de encuentro de artistas, poetas y cantores. Hoy, ese espíritu vuelve a cobrar vida con propuestas sencillas y bien argentinas: empanadas fritas al disco, carnes, sándwiches, pastas y postres caseros, todo acompañado por música en vivo. Cada sábado, el patio —con capacidad para cientos de personas— se llena de voces locales y nacionales, en un ambiente familiar y relajado, ideal para disfrutar las noches de verano al aire libre. A pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, El Payador se suma a la creciente oferta turística de Saladillo como un lugar donde la tradición, la gastronomía y la cultura se encuentran, invitando a quedarse, compartir y disfrutar sin apuro. pulperia el payador La Peña Del Oxidado, Espacio Cultural Ángel Vicente Tiseira fue quien tuvo la idea, en 2016, de crear este sitio que finalmente abrió sus puertas en 2022, siempre con el objetivo de fomentar la creatividad a través del arte y la belleza. Con la excusa de una gastronomía moderna, tanto el local como el gran patio invitan a un recorrido por sus fotografías, el diseño interior y un hermoso fogón donde reunirse, celebrar la vida y, además, disfrutar de actividades culturales como música y presentaciones de artistas locales y regionales. Ubicado en el pueblito rural Alvarez Toledo, con sus 300 habitantes, La Peña hace honor a su lugar de origen. Ubicado a 16 km. de la ciudad de Saladillo, cabecera del partido es un pueblito centenario, muy tranquilo y con mucho verde, ideal para el turismo rural en una salida de fin de semana y muy cerca de Polvaredas, Del Carril y Cazón. image Saladillo propone así un viaje distinto: sabores tradicionales, historias que siguen vivas y lugares donde cada mesa, cada objeto y cada receta cuentan un pedazo del pasado bonaerense. Una invitación a sentarse, probar, escuchar y dejarse llevar por el encanto de las pulperías que siguen marcando el pulso del interior.

Temas Restaurante