Día Internacional del Bagel: un clásico que gana terreno en las cartas de los restaurantes

Todos los 15 de enero de celebra el Día Internacional del Bagel , un pan que se distingue por su forma redonda y que, sus orígenes se remontan al siglo XVII, convirtiéndose en un elemento básico de la dieta polaca.

Está elaborado, tradicionalmente, con harina de trigo, sal, agua y levadura, cuyos rellenos ofrecen múltiples variedades. Además, cada vez tiene una presencia más marcada en cafeterías, panaderías y propuestas de brunch. A continuación, los mejores lugares para que lo pruebes en Buenos Aires .

Aire Libre funciona como jardín urbano en Belgrano con una propuesta basada en cocina porteña con toques de autor. Los domingos, el espacio ofrece un original brunch para armar a medida, con preparaciones pensadas para disfrutar sin prisa.

Dentro de esa carta, en el apartado de sandwiches, aparece un bagel artesanal elaborado especialmente para la ocasión. Con semillas de sésamo en su superficie, la preparación incluye trucha ahumada gravlax, guacamole y queso crema con hierbas . Rúcula y tomates completan la combinación, que se complementa a la perfección con las otras opciones del menú. Aire Libre es el lugar ideal para vivir un domingo distinto.

Dentro de las alternativas de desayunos y meriendas del Restaurant Museo Evita , el bagel ocupa un lugar especial como parte del té para dos, una de las opciones más completas de la carta. Se trata de un bagel clásico, sin semillas ni agregados, de miga tierna y exterior apenas dorado , pensado para acompañar sin robar protagonismo al relleno. Se presenta en formato pequeño, ideal para compartir, y llega relleno con queso crema, ciboulette fresca y trucha curada, una combinación equilibrada que suma untuosidad, frescura y un toque salino delicado.

Restaurant Museo Evita - Bagels 2 Dirección: Juan María Gutiérrez 3926, Palermo.

No es un sándwich individual ni se presenta con guarnición: su rol es el de un bocado salado dentro de una propuesta más amplia, pensada para recorrer distintos sabores en una misma experiencia. El bagel forma parte del té para dos, que se sirve con café o té a elección y jugo de naranja, bebidas que funcionan como contrapunto perfecto para la suavidad del queso crema y la intensidad de la trucha. Disfrutado en el salón de época o en el patio al aire libre de la casona histórica, este pequeño bagel suma un guiño internacional a las mañanas y las tardes porteñas.

CROQUE MADAME

Ubicado dentro del Palacio Paz, Croque Madame despliega una propuesta que articula cocina de impronta francesa y arquitectura patrimonial, con un apartado de “Té premium” pensado especialmente para compartir. Entre sus opciones se destaca un mini bagel artesanal de harina de trigo con semillas de amapola, relleno con salmón ahumado, queso crema y ciboulette, que llega a la mesa acompañado por una infusión a elección y una copa de jugo de naranja.

CROQUE MADAME BAGEL 2 Dirección: Avenida Santa Fe 750, Retiro.

El servicio se completa con una selección de bocados dulces que incluye macarons, cookies, mini tortas y un lingote con cobertura de chocolate, disponibles para disfrutar tanto en los salones históricos como en el jardín interno, ideal para una pausa gourmet en pleno centro porteño.