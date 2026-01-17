Parque Leloir, epicentro del sabor americano en la zona oeste + Seguir en









Bruce Grill Station apuesta por una impronta estadounidense, protagonizada por carnes a la leña, hamburguesas smash y una experiencia integral que combina gastronomía, ambientación y coctelería.

Direcciones: Martin Fierro 3246, Parque Leloir; Mayor Irusta 2921, Bella Vista; Ramal Pilar Km. 36.5, Tortugas Open Mall; Av. Victoria 1128, Nine Shopping, Moreno.

A una década de su apertura, Bruce Grill Station se afirma como uno de los grandes referentes de la comida americana contemporánea en el oeste del Gran Buenos Aires. Con una carta amplia y contundente, inspirada en el espíritu del Lejano Oeste y en el clásico “American Way”, el proyecto trasciende la idea de bar-restaurante para convertirse en un punto de encuentro, donde la experiencia va mucho más allá del plato: carnes a la leña, recetas reconfortantes, una barra sólida y un clima que invita a quedarse.

El origen del proyecto está íntimamente ligado a Parque Leloir, el barrio elegido para la apertura de su primer y más icónico local. Rodeado de arboledas añosas y con una impronta urbana que convive con el verde, este pulmón de la zona oeste fue el escenario ideal para dar vida a un proyecto que hoy también cuenta con una sede en Bella Vista, dos espacios exclusivos de take away en Tortuguitas Open Mall y Shopping Nine, y una próxima apertura en Ingeniero Maschwitz. Así, el emprendimiento iniciado por Marcelo Fabián Gil en 2015 continúa expandiéndose sin perder identidad.

Bruce Grill Station - Salón 2 Bruce Grill Station. Menú de Bruce Grill Station La propuesta gastronómica encuentra su eje en las carnes asadas a la leña y al ahumador, verdadero corazón de la carta. Cortes como ojo de bife, bife de chorizo marinado a las finas hierbas y bondiola —en versiones a la cerveza o a la mostaza— conviven con las emblemáticas ribs de cerdo “El Jefe”, servidas con salsa barbacoa casera, dulce o picante, y disponibles también con cocción ahumada. A esto se suma una destacada línea de ahumados de larga cocción, como ribs y brisket de res, que pueden disfrutarse al plato o en formato sándwich, acompañados por quesos fundidos, vegetales asados, compotas y panes artesanales.

Bruce Grill Station - Ribs el jefe 4 Bruce Grill Station. Otro de los grandes pilares del menú son las hamburguesas smash, elaboradas con un blend premium de roast beef y bife de chorizo y servidas en pan de papa. Pensadas para quienes buscan sabores intensos, la carta despliega opciones como la Jefe de Jefes, con doble carne, salchicha a la plancha, cheddar, panceta y pepinillos; la Triple Hulk, la Crispy de pollo frito y la American Chicken, además de alternativas vegetarianas que amplían el abanico de elecciones. Todas llegan a la mesa con guarniciones clásicas, fieles al estilo americano.

La versatilidad es otro de los sellos de Bruce Grill Station. A la impronta grill se suma una sección de sushi, con rolls tradicionales y especiales elaborados en el momento, que aporta una alternativa más fresca y liviana. La oferta se completa con pizzas de estilo italiano, pastas con salsas típicas estadounidenses, sándwiches abundantes y ensaladas, logrando una carta amplia que se adapta a distintos gustos y momentos del día.

Bruce Grill Station - Tabla de picadas Bruce Grill Station. El apartado dulce protagonizado por brownies, tortas, postres con helado y elaboraciones caseras permiten cerrar la experiencia con un toque goloso o disfrutar de la propuesta en clave de merienda. En paralelo, la barra acompaña con una cuidada selección de cócteles clásicos y de autor, cervezas artesanales, una oferta de vinos con más de 30 etiquetas, destilados premium y opciones sin alcohol, pensadas para maridar cada plato. Bruce Grill Station - Volcan chocolate Bruce Grill Station. Con una identidad bien definida, un menú sólido y un servicio atento, Bruce Grill Station reafirma su lugar como referente gastronómico de la zona oeste. En Parque Leloir, la experiencia americana se vive con carácter, fuego y una propuesta pensada para disfrutar sin apuro.