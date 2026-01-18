Una propuesta frente a la laguna de Chascomús que articula cocina argentina, café y encuentros sin horario + Seguir en









Café Mulé combina gastronomía con sabor local, cafetería y una carta flexible que acompaña cada momento del día, desde el desayuno hasta la noche, en un entorno marcado por la vista a la laguna y una experiencia pensada para compartir, sin horarios rígidos.

Desde la mañana, la cafetería y la pastelería artesanal marcan los sabores con desayunos, brunch y meriendas.

Ubicado sobre la costanera de Chascomús, a orillas de la laguna, Café Mulé se consolidó como uno de los espacios gastronómicos más representativos de la ciudad, combinando una propuesta de cocina argentina con una experiencia que acompaña cada momento del día. Abierto todos los días de 8 a 00, el restaurante funciona como punto de encuentro tanto para el público local como para quienes llegan los fines de semana en busca de una pausa con vista al agua o hacen una parada estratégica en sus viajes.

La cocina se apoya en sabores clásicos y reconocibles, con platos que dialogan con el entorno y el ritmo del lugar. El pejerrey a la romana, convertido en uno de los emblemas de la casa, resume esa identidad: producto local, técnica sencilla y una forma de comer que invita a quedarse. Completan la carta el menú infantil y opciones como milanesas de bife de chorizo, pastas, risottos, carnes y pesca, y para los que buscan algo más fresco, variedad de sándwiches y ensaladas, en una propuesta amplia que se adapta a distintos horarios y planes.

Más allá del almuerzo o la cena, Café Mulé construye un proyecto integral que se extiende a lo largo de toda la jornada. Desde la mañana, la cafetería y la pastelería artesanal marcan los sabores con desayunos, brunch y meriendas. Destaca la elaboración artesanal de sus productos, con bebidas naturales, cafetería, croissants, tortas y alfajores, entre otros.

cafe 2 Además, cuentan con promociones y combos para estos momentos del día. Hacia la tarde y la noche, las mesas se llenan de picadas, vinos y coctelería. La Tabla Mulé, pensada para compartir, llega a la mesa con una degustación de escabeche de pejerrey, quesos y aceitunas marinadas, bocaditos de queso, langostinos apanados, chips de papa y batata, alioli de ajo.

Una cuidada selección de vinos por copa y botella —con presencia de bodegas como Salentein, Terrazas de los Andes y Catena Zapata— refuerzan el perfil relajado y social del espacio.

El diseño del lugar acompaña sin imponerse: interiores sobrios, donde predominan los tonos grises y la madera, y terrazas al aire libre que se integran al paisaje natural. El protagonismo está puesto en la vista a la laguna, los atardeceres y una atmósfera que invita a la pausa contemplativa, a respirar aire puro y disfrutar, ya sea para una comida familiar, una salida en pareja o entre amigos. Con una propuesta culinaria amplia, cocina argentina bien ejecutada y una ubicación privilegiada, Café Mulé logra algo poco frecuente: ser restaurante, café y espacio de encuentro en un mismo lugar, funcionando como una referencia estable dentro de la escena gastronómica de Chascomús. Dirección: Av. Costanera Nº 4, Chascomús.

