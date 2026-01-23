El dólar oficial rebota desde mínimos de dos meses con el foco del mercado puesto en tasas y compras del BCRA

El tipo de cambio oficial mayorista opera cerca de los $1.430 y en el Banco Nación cotiza en $1.450. El BCRA acumula compras por más de u$s900 millones en enero. Mientras tanto, persiste al escasez de liquidez con lo cual las tasas de interés se mantienen en niveles elevados.

El dólar oficial rebota desde mínimos de más de dos meses este viernes, a casi 9% del techo de la banda, en un contexto de tasas altas en pesos, menor demanda por cobertura y una mayor oferta de divisas, impulsada por la liquidación del agro y la deuda corporativa.

Este escenario es aprovechado por el Banco Central (BCRA) para comprar divisas: en lo que va de enero ya sumó a reservas más de u$s900 millones (u$s216 en la semana).

En el mercado mayorista, el tipo de cambio repunta $2 a $1.431,50, tras tocar el jueves su menor valor desde el 20 de noviembre del 2025. Así, la brecha respecto al techo de la banda se ubica en el 8,6%.

Mientras, el dólar Banco Nación opera a $1.450 para la venta, y el billite minorista se vende a $1.452,09 en bancos, según el promedio que realiza el BCRA.

En el mercado paralelo, asimismo, el dólar blue cotiza a $1.495. A su vez, el dólar MEP se ubica en los $1.459, mientras que el contado con liquidación alcanza los $1.504.

En el plano regulatorio, el BCRA flexibilizó el jueves el acceso al mercado de cambios a las empresas (Comunicación A8390) para precancelar deuda externa contra emisión de un nuevo título de mayor vida promedio, habilitando también fondeo local, lo que mejora las condiciones de refinanciación del sector privado.

El presidente Javier Milei volvió a respaldar el esquema de bandas cambiarias y ratificó el rumbo del régimen actual. En una entrevista con Bloomberg, sostuvo que cualquier flexibilización recién se evaluará cuando el Gobierno termine de absorber el excedente monetario y la inflación doméstica converja a niveles internacionales.

En paralelo, la última presentación del vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, aportó señales relevantes sobre la dinámica del mercado de cambios. Por el lado de la oferta, ya se liquidaron u$s2.800 millones de emisiones corporativas y quedan u$s3.600 millones por ingresar. Además, la deuda comercial de los exportadores del agro se redujo de forma significativa, lo que anticipa una aceleración de la liquidación. Del lado de la demanda, la formación de activos externos habría sido de apenas u$s1.100 millones en diciembre, muy por debajo de los picos electorales de septiembre (u$s4.500 millones) y octubre (u$s3.400 millones).