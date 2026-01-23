La morosidad de las familias volvió a crecer en noviembre: ascendió al 8,8%, nuevo máximo desde 2010 + Seguir en









El ratio de irregularidad en los créditos solicitados alcanzó el 8,8%, valor máximo desde al menos 2010.

La morosidad de las familias por el uso de tarjetas de crédito fue de las que más aumentó en el último año. Pexels

La morosidad de las familias acumuló en octubre 13 meses consecutivos de incremento y volvió a marcar un récord desde que hay registros: ascendió a 8,8%, nuevo máximo desde 2010, mientras que el indicador correspondiente al segmento de las empresas se situó en 2,3%. Según informó este viernes el Banco Central en su informe de bancos.

De acuerdo con el informe oficial, “la mora de los préstamos a los hogares ascendió a 8,8%, incremento explicado principalmente por el desempeño mensual de las asistencias destinadas al consumo”.

Esto sucedió en paralelo a un aumento del ratio de irregularidad del crédito al sector privado en su conjunto, que se ubicó en 5,2%, con un incremento de 0,7 puntos porcentuales respecto de octubre. Según datos oficiales, la irregularidad financiera de las familias se triplicó el último año ya que en noviembre del 2024 se ubicaba en 2,6%.

A su vez, las previsiones totales del sistema financiero representaron 97% del saldo de crédito en situación irregular y alcanzaron 5,1% del total de las financiaciones al sector privado.

Por su parte, los ratios de liquidez en moneda nacional del sistema financiero se redujeron entre puntas de mes. "El cociente entre disponibilidades y depósitos -ambos en pesos- se ubicó en 14,2% en noviembre, (-1,3 p.p. mensual y +4,7 p.p. i.a.)", reveló el BCRA.

En el mismo sentido, la liquidez amplia en moneda nacional del sistema financiero totalizó 35,9% de los depósitos en moneda nacional en el mes (-4,4 p.p. mensual y -8 p.p. i.a.), al tiempo que el ratio de liquidez tomando las partidas denominadas en moneda extranjera aumentó a 61,9% de los depósitos en igual denominación (+2,3 p.p. mensual y -15,5 p.p. i.a.). "El sistema financiero exhibe un nivel importante de solvencia, cumpliendo con holgura los mínimos requeridos por la normativa prudencial", sentenció el informe. La integración de capital (RPC) del sistema financiero en su conjunto se ubicó en 28,6% de los activos ponderados por riesgo (APR) (-0,1 p.p. mensual y -4,4 p.p. i.a.) y en 47,2% del saldo de financiamiento al sector privado neto de previsiones. La posición de capital (integración neta de la exigencia) del sistema financiero en su conjunto totalizó 253% de la exigencia (-1 p.p. mensual y -61,3 p.p. i.a.). En noviembre la rentabilidad del conjunto de entidades fue prácticamente neutra en términos del activo (0,1%a.), acumulando en los últimos 12 meses un ROA de 1,1% (ROE de 4,7%), siendo inferior al registro de un año atrás

