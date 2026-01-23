Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 23 de enero

Live Blog Post

El BID sostuvo que las limitaciones estructurales de la Argentina condicionaron el salto exportador en 2025

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sostuvo que las limitaciones estructurales de la región, y de Argentina en particular, condicionaron el crecimiento de las exportaciones en 2025, pese a la suba que se verificó versus 2024. La entidad remarcó la necesidad de reformas estructurales para reducir los costos asociados al comercio exterior y mejorar el acceso al financiamiento.

El BID sostuvo que los países sudamericanos necesitan obras para mejorar la logística, la infraestructura y los tiempos de despacho, ya que que actualmente el déficit en esta materia representa una de las mayores dificultades. En ese sentido, llamó a "impulsar reformas estructurales y canalizar inversiones que fortalezcan la productividad de la economía en su conjunto y, de manera específica, remuevan obstáculos y promuevan las exportaciones y la inversión, a fin de que el comercio internacional siga desempeñando un papel relevante en el crecimiento económico de la región”.

