En Vivo
23 de enero 2026 - 08:33

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 23 de enero

Toda la información sobre el dólar, los bonos y las acciones.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El mercado encara este viernes la última rueda de la semana en un contexto de calma cambiaria y compra de divisas del BCRA. El dólar oficial mayorista bajó este jueves a $1.429,50, mientras que el billete minorista del Banco Nación se ubicó en $1.450. Mientras tanto, el blue cedió a $1.495, luego de haberse mantenido por tres ruedas consecutivas en el mismo valor.

De este modo, se mantuvo la "pax cambiaria", con un BCRA que siguió acumulando reservas, pero la tasas cortas siguen bajo tensión. Mientras tanto, las acciones y los bonos argentinos retomaron el tono positivo.

Live Blog Post

El BID sostuvo que las limitaciones estructurales de la Argentina condicionaron el salto exportador en 2025

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sostuvo que las limitaciones estructurales de la región, y de Argentina en particular, condicionaron el crecimiento de las exportaciones en 2025, pese a la suba que se verificó versus 2024. La entidad remarcó la necesidad de reformas estructurales para reducir los costos asociados al comercio exterior y mejorar el acceso al financiamiento.

El BID sostuvo que los países sudamericanos necesitan obras para mejorar la logística, la infraestructura y los tiempos de despacho, ya que que actualmente el déficit en esta materia representa una de las mayores dificultades. En ese sentido, llamó a "impulsar reformas estructurales y canalizar inversiones que fortalezcan la productividad de la economía en su conjunto y, de manera específica, remuevan obstáculos y promuevan las exportaciones y la inversión, a fin de que el comercio internacional siga desempeñando un papel relevante en el crecimiento económico de la región”.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Falta de liquidez y presión sobre tasas: las señales que mira el mercado para anticipar el escenario que viene

Por Solange Rial

La iliquidez en el sistema sigue siendo asfixiante. El apretón monetario para controlar el tipo de cambio, y las compras de reservas esterilizadas vía absorción de pesos en el mercado secundario, siguen secando la plaza de pesos. Pero con fuertes compromisos de deuda en dólares por delante, y con niveles muy escasos tanto en pesos como en dólares en el stock del Tesoro en el BCRA, el mercado se pregunta: qué estrategia seguirán las compras de divisas y si se liberará algo de liquidez al mercado.

Para tener un pantallazo de la situación actual, así definieron desde Wise Capital la estrategia vigente del Gobierno: “El esquema oficial combina tasas de interés reales significativamente positivas con un tipo de cambio administrado, lo que incentiva las colocaciones en pesos y desalienta la dolarización. Esta dinámica contribuye a moderar la inflación, aunque a costa de profundizar el enfriamiento de la actividad económica”.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Dólar y deudas: el BCRA modificó una normativa y relaja el cepo para las empresas

Por Julián Guarino

dolar blue

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio un nuevo paso en la normalización del régimen cambiario del dólar con la emisión de la Comunicación “A” 8390, que introduce ajustes puntuales en el texto ordenado de las normas sobre “Exterior y Cambios”.

La modificación establece que las empresas podrán acceder al mercado oficial de cambios para disponer de dólares con el fin de cancelar deuda, siempre y cuando consigan préstamos con una vida promedio más larga al cancelado o emitan una nueva ON. Tambien incluye el pago adelantado de cuotas de capital.

Lee la nota completa

Live Blog Post

El rally del oro fortalece las reservas del BCRA: cuántos millones sumó por valuación en la era de Javier Milei

Por Gonzalo Andrés Castillo

La revalorización del oro en los mercados internacionales no solo marcó máximos históricos en 2025 y en enero de 2026, sino que también tuvo un impacto directo y cuantificable en las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Según la consultora EcoGo, la escalada del precio del metal precioso generó un efecto de valuación que aumentó en más de u$s4.500 millones el valor de las tenencias de oro del BCRA desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, en diciembre de 2023.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Deuda: Economía logró postergar por un mes el 60% de un vencimiento de letras atadas al dólar oficial

Por Carlos Lamiral

La Secretaría de Finanzas logró canjear este jueves poco más de la mitad de las letras atadas al dólar que vencían el próximo 30 de enero, en un llamado extraordinario a canje realizado esta semana, cuya finalidad principal es evitar movimientos del tipo de cambio ante la proximidad del vencimiento.

Según informó el Ministerio de Economía, en la licitación con suscripción en especie de este jueves se adjudicó un total de u$s2,456 billones, habiendo recibido ofertas por u$s3,046 billones.

Lee la nota completa

