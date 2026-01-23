Las reservas saltaron u$s954 millones en cinco ruedas, impulsadas por el oro, y se afianzaron en máximos desde 2021

Mientras tanto, el BCRA acumuló 15 ruedas consecutivas comprando dólares, en un contexto de cosecha récord de trigo, buena colocación de ONs e incentivos al "carry trade".

Las reservas brutas internacionales saltaron casi u$s1.000 millones en la semana y cerraron este viernes en un nuevo récord de más de cuatro años . Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) sigue aprovechando el interesante flujo de oferta de divisas para comprar dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

Respecto del viernes pasado, las reservas crecieron en u$s954 millones , según los datos del BCRA, para alcanzar los u$s45.561 millones , valor máximo desde el 16 de septiembre de 2021. En términos netos, las arcas de la entidad se ubican en un terreno negativo de -u$s462 millones, de acuerdo con el cálculo del economista Federico Machado.

Fuentes oficiales explicaron a este medio que la razón principal de la variación positiva de reservas fue la mejora en las cotizaciones de activos que la autoridad monetaria posee y que no son "billete verde", como por ejemplo el oro . En esta última rueda el incremento fue de u$s162 millones.

En paralelo, el Central terminó su participación en el MLC con un saldo positivo de u$s75 millones . Por ende, el resultado ascendió a u$s291 millones en la semana y a u$s978 millones desde enero, cuando comenzó el nuevo programa de compras de la institución que conduce Santiago Bausili.

En este marco, el tipo de cambio mayorista repuntó $3,50 a $1.433, tras tocar el jueves su menor valor desde el 20 de noviembre del 2025. De este modo, anotó una leve suba semanal de $3, la primera en lo que va de 2026.

Mientras, el dólar Banco Nación avanzó $5 a $1.455 para la venta, y el billete minorista se vendió a $1.454,56 en bancos, según el promedio que realiza el BCRA.

A contramano, el dólar blue descendió $5 a $1.485. A su vez, el dólar MEP se ubica en los $1.465,03, mientras que el contado con liquidación alcanza los $1.507,12.

En el mercado sostienen que, la cosecha récord de trigo, la colocación de Obligaciones Negociables (ONs) por parte de empresas y la suba de tasas, que reactivó incentivos al "carry trade", constituyen un combo que ayuda a mejorar la oferta en el MLC y mantener la cotización del oficial lo más lejos posible del techo de la banda (hoy está a 8,5%).