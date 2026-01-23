SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

23 de enero 2026

Las reservas saltaron u$s954 millones en cinco ruedas, impulsadas por el oro, y se afianzaron en máximos desde 2021

Mientras tanto, el BCRA acumuló 15 ruedas consecutivas comprando dólares, en un contexto de cosecha récord de trigo, buena colocación de ONs e incentivos al "carry trade".

El Banco Central (BCRA) compró casi u$s300 millones en la semana en el MLC.

Respecto del viernes pasado, las reservas crecieron en u$s954 millones, según los datos del BCRA, para alcanzar los u$s45.561 millones, valor máximo desde el 16 de septiembre de 2021. En términos netos, las arcas de la entidad se ubican en un terreno negativo de -u$s462 millones, de acuerdo con el cálculo del economista Federico Machado.

Fuentes oficiales explicaron a este medio que la razón principal de la variación positiva de reservas fue la mejora en las cotizaciones de activos que la autoridad monetaria posee y que no son "billete verde", como por ejemplo el oro. En esta última rueda el incremento fue de u$s162 millones.

En paralelo, el Central terminó su participación en el MLC con un saldo positivo de u$s75 millones. Por ende, el resultado ascendió a u$s291 millones en la semana y a u$s978 millones desde enero, cuando comenzó el nuevo programa de compras de la institución que conduce Santiago Bausili.

La "pax cambiaria" se extiende y el BCRA aprovecha para comprar dólares

En este marco, el tipo de cambio mayorista repuntó $3,50 a $1.433, tras tocar el jueves su menor valor desde el 20 de noviembre del 2025. De este modo, anotó una leve suba semanal de $3, la primera en lo que va de 2026.

Mientras, el dólar Banco Nación avanzó $5 a $1.455 para la venta, y el billete minorista se vendió a $1.454,56 en bancos, según el promedio que realiza el BCRA.

A contramano, el dólar blue descendió $5 a $1.485. A su vez, el dólar MEP se ubica en los $1.465,03, mientras que el contado con liquidación alcanza los $1.507,12.

En el mercado sostienen que, la cosecha récord de trigo, la colocación de Obligaciones Negociables (ONs) por parte de empresas y la suba de tasas, que reactivó incentivos al "carry trade", constituyen un combo que ayuda a mejorar la oferta en el MLC y mantener la cotización del oficial lo más lejos posible del techo de la banda (hoy está a 8,5%).

