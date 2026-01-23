Falta de liquidez y presión sobre tasas: las señales que mira el mercado para anticipar el escenario que viene

La fuerte iliquidez en pesos persiste como consecuencia del apretón monetario y de las compras de reservas esterilizadas. Mientras, el mercado sigue de cerca cómo afrontará el Gobierno los próximos vencimientos en dólares y si habilitará algún alivio de liquidez en la plaza.

La iliquidez en el sistema sigue siendo asfixiante . El apretón monetario para controlar el tipo de cambio , y las compras de reservas esterilizadas vía absorción de pesos en el mercado secundario , siguen secando la plaza de pesos . Pero con fuertes compromisos de deuda en dólares por delante , y con niveles muy escasos tanto en pesos como en dólares en el stock del Tesoro en el BCRA , el mercado se pregunta: qué estrategia seguirán las compras de divisas y si se liberará algo de liquidez al mercado.

Para tener un pantallazo de la situación actual , así definieron desde Wise Capital la estrategia vigente del Gobierno: “El esquema oficial combina tasas de interés reales significativamente positivas con un tipo de cambio administrado, lo que incentiva las colocaciones en pesos y desalienta la dolarización. Esta dinámica contribuye a moderar la inflación, aunque a costa de profundizar el enfriamiento de la actividad económica” .

Veamos algunas variables del sistema monetario actual . Los pasivos remunerados del Banco Central , que supieron proveer liquidez al mercado, tocaron un stock menor a $0,4 billones en cada una de las últimas 10 ruedas , contra los $7,1 billones registrados el 3 de diciembre . Esto se debe, según la consultora 1816 , a que, por un lado, aumentó el circulante , que creció $3,4 billones el mes pasado , y, por el otro, a las ventas del BCRA de Lelink en el mercado secundario , que habrían rondado los $4,0 billones entre diciembre y las primeras semanas de enero .

Mientras tanto, los depósitos en pesos del Tesoro en el BCRA bajaron hasta los $2,3 billones este lunes , el nivel más bajo desde mediados de 2024 , lo que limita una de las principales fuentes de financiamiento que tuvo el Gobierno hasta no hace mucho, el denominado “punto Anker” . Por su parte, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro en el BCRA ascienden a apenas u$s349 millones al cierre del lunes . Sin embargo, dado que el Tesoro debe afrontar vencimientos en dólares por alrededor de u$s1.000 millones en los próximos 15 días , podría seguir cayendo el stock de pesos del fisco , al tener que adquirir esas divisas.

Desde la consultora 1816 plantearon que la gran incógnita es qué hará el Gobierno en las próximas semanas. Por un lado, hay un factor estacional : la demanda de circulante suele bajar en febrero , lo que colabora con un escenario de menor liquidez . Por otro, si las compras de reservas no se esterilizan , esto también podría actuar como un factor de alivio . Cabe destacar que el Banco Central ya adquirió u$s824 millones en lo que va del año .

Para que esto ocurra, las compras de divisas no deberían ser compensadas con mayores ventas de Lelink en el mercado secundario, como ocurrió en las primeras ruedas de enero. “En las últimas dos semanas, el Central parece haber estado menos activo en la curva dólar linked”, señalaron desde la consultora.

La otra gran pregunta es si existen vías alternativas para remonetizar la economía. Al respecto, desde Romano Group se preguntaron si el BCRA podría girar utilidades correspondientes a 2025 para abastecer al MECON de pesos, una herramienta ya utilizada en 2024.

“No podemos descartarlo”, señalaron, y agregaron: “Si bien creemos que la mejor vía de monetización es la compra de divisas, esta alternativa ya fue utilizada y sirve de manera indirecta para que el BCRA inyecte pesos”.

Si bien esta herramienta implica emisión monetaria, otra opción, remarcaron, sería la compra de bonos en el mercado secundario.

“Mientras la demanda de dinero siga firme, la forma más eficiente de monetización sigue siendo la compra de divisas, que además contribuiría a una baja del riesgo país y, consecuentemente, a mayores chances de rollover, evitando el uso de esas divisas para pagos en efectivo”, completaron.

El dato que faltaba: los depósitos del Tesoro en bancos comerciales

En paralelo, otro dato relevante es el nivel de depósitos del Tesoro en bancos comerciales. A fines de noviembre, ascendían a $17 billones, reflejo de los superávits primarios acumulados durante la era Milei. Sin embargo, el déficit primario de diciembre ($2,9 billones) y el uso de esos fondos para el pago de Globales y Bonares provocaron una caída de esos depósitos hasta $10,9 billones tras el 9 de enero.

Frente a este escenario, desde 1816 se preguntaron: ¿podría el Tesoro utilizar sus depósitos en bancos comerciales para comprar dólares e inyectar liquidez sin presionar las tasas?

Recordaron que en febrero de 2025, el BCRA inyectó $2,2 billones mediante operaciones no identificadas, que luego se interpretaron como compras de bonos fuera de pantalla.

“¿La próxima vez que el fisco necesite pesos el Central volverá a inyectar liquidez? No lo sabemos, pero probablemente dependa de la dinámica del mercado cambiario, considerando que la tasa es, en los hechos, endógena a lo que el Gobierno pretende que valga el spot”, concluyeron.