Chau al mármol en pisos: las superficies que dominan la decoración de casas y departamentos en 2026

El mármol pulido, que durante años definió el lujo en miles de viviendas argentinas, quedó relegado en las tendencias de interiorismo de 2026.

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Hoy, arquitectos y diseñadores apuestan por materiales que aportan calidez, facilitan el mantenimiento diario y generan ambientes más relajantes . Los nuevos revestimientos permiten renovar sin obras mayores en muchos casos y se adaptan tanto a departamentos chicos, como a casas.

Quienes planifican reformas este año tienen un abanico amplio de alternativas, que responden tanto a presupuestos medios como a proyectos más ambiciosos.

Los pisos que marcan el 2026

Microcemento, la opción que simplifica reformas

El microcemento se consolidó como la alternativa favorita para quienes buscan minimalismo, sin perder practicidad. Se aplica directamente sobre pisos existentes, lo que evita obras y reduce costos. Los tonos arena y cemento claro predominan, porque agrandan visualmente los ambientes y reflejan mejor la luz natural.

En cocinas y baños resiste humedad y manchas, mientras que en livings combina perfecto con muebles de madera clara. Su superficie continua elimina juntas y genera sensación de amplitud, ideal para espacios reducidos.

microcemento

Porcelanato con acabados orgánicos

El porcelanato evolucionó y dejó de imitar al mármol brillante. Ahora replica piedras naturales como travertino o caliza, con acabados mate y maderas con texturas perceptibles al tacto. Estos formatos ofrecen alta resistencia y facilidad de limpieza, puntos clave para familias con niños o mascotas.

Una de las principales ventajas es que las piezas de gran formato minimizan las juntas y crean un efecto visual uniforme.

pocelanato

Pisos vinílicos y flotantes premium

Los pisos vinílicos de última generación y los SPC waterproof ganan terreno por su calidez y reducción de ruido. Imitan madera, cemento o piedra pero resisten agua y golpes, lo que los hace aptos para cocinas y baños donde la madera tradicional fallaba.

Tablas anchas en roble claro, nogal o gris lideran las preferencias. Su instalación flotante acelera las obras y permite renovar un ambiente en pocos días. En departamentos de edificios este tipo de revestimiento ayuda a cumplir con normas de aislamiento acústico y aporta confort.

piso vinilo

Piedra rústica y acabados artesanales

La tendencia hacia lo imperfecto y natural impulsa el uso de lajas, pórfido y travertino en versiones rústicas. Estas piedras con textura visible se usan en patios, galerías y también en interiores con estilo mediterráneo o "farmhouse".

Aportan carácter, sin necesidad de pulido extremo; y combinan bien con plantas, madera y metales. En reformas de casas, muchos eligen estas opciones para zonas externas o semi-externas donde el clima exige durabilidad.

piso piedra

Madera tecnológica para todo el hogar

La madera sigue presente, pero en versiones tecnológicas que resisten humedad. Pisos SPC o laminados waterproof permiten usarla en exteriores, baños y cocinas sin riesgos. Tonos claros y acabados mate predominan porque agrandan espacios y encajan en estilos nórdicos o japandi que siguen fuertes.

Estas tecnologías mantienen la calidez visual y táctil de la madera natural, pero agregan prestaciones que la hacen viable en todo tipo de ambientes.

madera tecnologica

Consejos prácticos para renovar el piso

Antes de elegir, evaluá el uso de cada ambiente. Para zonas de alto tránsito, priorizá porcelanato o vinílicos. En busca de continuidad visual, el microcemento ofrece la mejor solución. Siempre consultá con un profesional para verificar compatibilidad con el contrapiso existente y normas de instalaciones.

Los tonos neutros y tierra facilitan la integración con muebles actuales y permiten actualizaciones futuras sin grandes cambios. La iluminación natural y artificial también juega un rol clave: superficies mate evitan reflejos molestos y crean atmósferas más relajadas.

El giro responde a necesidades reales: mantenimiento más sencillo, menor consumo energético por reflectancia de luz y materiales que transmiten calidez. El mármol pulido, aunque elegante, genera sensación de frialdad y requiere cuidados constantes contra manchas y rayones.