Chau a las cocinas blancas: el color que toma protagonismo en 2026

Durante años, las cocinas completamente blancas dominaron las reformas y los proyectos de interiorismo. La elección parecía lógica: aportaban luminosidad, transmitían sensación de amplitud y combinaban con prácticamente cualquier estilo. Sin embargo, las tendencias para 2026 muestran un cambio de rumbo. Los espacios empiezan a incorporar color de una manera mucho más marcada, sin resignar la claridad que convirtió al blanco en el favorito durante tanto tiempo.

Lejos de desaparecer, el blanco deja de ocupar todo el protagonismo y pasa a funcionar como un complemento dentro de composiciones más cálidas y con mayor personalidad. Los muebles monocromáticos dan paso a combinaciones donde aparecen verdes, azules, marrones, beige y acabados inspirados en materiales naturales.

El cambio no significa que las cocinas blancas hayan quedado fuera de moda. Lo que empieza a desaparecer es el concepto de espacios completamente blancos , donde muebles, paredes, alacenas, mesadas y revestimientos compartían exactamente el mismo tono . Los proyectos actuales incorporan blancos más cálidos, con matices crema o marfil, que conviven con maderas naturales, piedras claras y colores. El objetivo es conservar la sensación de amplitud, pero evitando el aspecto excesivamente frío que caracterizó al minimalismo de años anteriores.

El uso del color no implica oscurecer la cocina . La clave está en distribuirlo estratégicamente. En muchos casos aparece únicamente en los muebles bajos, mientras que las alacenas superiores permanecen claras para mantener la luminosidad del ambiente. También se incorpora color a través de una isla central, una pared o el mobiliario auxiliar, dejando el resto de la cocina en tonos neutros.

Uno de los principales temores al abandonar el blanco es que el ambiente se vea más chico . Sin embargo, eso depende mucho más de la combinación de materiales que del color elegido. Una de las fórmulas más elegidas consiste en mantener claras las paredes y las mesadas, incorporando color únicamente en el mobiliario.

Los colores que marcan la tendencia durante 2026

Entre las tonalidades que más presencia ganaron este año aparece el verde salvia, considerado uno de los colores más versátiles para la cocina. También crecieron los tonos verde oliva y verde bosque, especialmente en cocinas amplias donde existe buena iluminación natural. Estos colores aportan profundidad sin generar una sensación de encierro y funcionan especialmente bien junto a materiales claros.

Otra de las grandes apuestas son los azules profundos, como el azul marino o el azul petróleo. Suelen usarse combinados con mármol blanco, porcelanatos claros o detalles metálicos que equilibran la cocina. Los marrones chocolate, los tonos arena, terracota y beige también recuperaron protagonismo. Estas paletas responden a una tendencia general del diseño de interiores que busca ambientes más cálidos y conectados con materiales naturales como la madera, la piedra o las fibras vegetales.

La búsqueda de cocinas con más personalidad

El cambio de paradigma responde a una transformación más amplia dentro del diseño de interiores. Después de varios años dominados por espacios completamente neutros, la decoración vuelve a incorporar color como una forma de expresar identidad. La cocina es uno de los ambientes donde esa evolución es más evidente. Hoy ya no se busca únicamente un espacio práctico, sino también un lugar para compartir reuniones familiares, desayunos y cenas.

Por eso, las nuevas tendencias priorizan combinaciones equilibradas antes que soluciones extremas. El blanco sigue teniendo un lugar importante, pero deja de ser el único protagonista para convivir con verdes, azules, marrones y tonos tierra que aportan mayor calidez. La incorporación de materiales naturales y colores también acompaña ese cambio. El resultado son cocinas que conservan la luminosidad, pero ofrecen una estética mucho más personalizada y menos uniforme.