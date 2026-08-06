Copenhagen Fashion Week SS27: las tendencias de street style que marcarán la moda de la próxima temporada

La Semana de la Moda de Copenhague volvió a confirmar por qué su street style es uno de los más influyentes del mundo y anticipa las tendencias que dominarán 2027.

La edición SS27 de Copenhagen Fashion Week volvió a demostrar que el street style de la capital danesa continúa siendo una de las principales fuentes de inspiración para las tendencias globales.

La Copenhagen Fashion Week celebra este año su vigésimo aniversario y se consolidó como una de las citas más importantes del calendario internacional de la moda. Aunque las pasarelas presentan las nuevas colecciones de diseñadores escandinavos, buena parte de la atención se concentra en los looks que lucen invitados, editores, modelos e influencers fuera de los desfiles.

A diferencia de otras semanas de la moda, el estilo de las calles de la capital de Dinamarca se caracteriza por combinar prendas funcionales con propuestas arriesgadas , una mezcla que luego inspira tanto a grandes marcas como a firmas de fast fashion.

En la edición Primavera-Verano 2027 volvieron a destacarse los colores vibrantes, las superposiciones inesperadas y los accesorios llamativos, confirmando que el estilo escandinavo continúa evolucionando sin perder su esencia práctica.

Si hay un rasgo que definió esta edición fue el protagonismo del color . Tonos intensos como amarillo, rojo, azul eléctrico y verde convivieron en un mismo outfit, muchas veces combinados con estampados o texturas que rompían con la idea tradicional del minimalismo escandinavo.

Las prendas amplias también ocuparon un lugar central. Pantalones de siluetas relajadas, vestidos voluminosos, faldas con movimiento y conjuntos de inspiración utilitaria aparecieron una y otra vez entre los asistentes, siempre acompañados por piezas cómodas.

Otra constante fueron los tejidos artesanales y los detalles hechos a mano. Crochet, transparencias, encajes y aplicaciones aportaron textura a looks que mezclaban básicos con prendas de fuerte personalidad, una combinación que ya comienza a replicarse en otras capitales de la moda.

Los accesorios que se convirtieron en protagonistas

Los complementos volvieron a tener un papel clave en la construcción de cada outfit. En esta edición se destacaron especialmente los pañuelos y accesorios para la cabeza, que aparecieron en múltiples versiones y colores, aportando un toque distintivo incluso a los conjuntos más simples.

También sobresalieron los bolsos de diseño original, las joyas de gran tamaño y las gafas con formas geométricas. En lugar de acompañar discretamente el look, estos elementos funcionaron como el centro de atención y reforzaron la búsqueda de una estética más personal.

El calzado tampoco pasó inadvertido. Las zapatillas retro convivieron con sandalias coloridas, botas y zapatos que rompían deliberadamente con el resto del conjunto, una tendencia que apuesta por crear contraste antes que armonía absoluta.

Por qué Copenhague sigue marcando el rumbo de la moda internacional

La influencia de Copenhagen Fashion Week va mucho más allá de las colecciones que se presentan en la pasarela. En los últimos años, la ciudad logró posicionarse como un espacio donde conviven creatividad, sustentabilidad y una forma más relajada de entender la moda, aspectos que luego son retomados por diseñadores de todo el mundo.

Otro de los factores que explica su impacto es que muchas de las tendencias nacen directamente en la calle. Los looks de invitados y creadores de contenido suelen viralizarse en redes sociales, incluso antes de que finalicen los desfiles, multiplicando el alcance de cada propuesta y acelerando su llegada al mercado.

Lejos de imponer reglas rígidas, el estilo danés promueve la experimentación, la mezcla de prendas y la construcción de una identidad propia. Esa libertad para combinar colores, volúmenes y accesorios es, precisamente, lo que mantiene a la capital de Dinamarca como una de las mayores fuentes de inspiración para la moda contemporánea.

Más que copiar un look completo, las tendencias vistas en la capital danesa invitan a adaptar las propuestas al estilo personal. Esa combinación entre comodidad, creatividad y versatilidad explica por qué, temporada tras temporada, el street style de Copenhagen Fashion Week sigue siendo una referencia para quienes buscan anticiparse a lo que se usará en los próximos meses.