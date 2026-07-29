Chau a los muebles con esquinas: la tendencia de decoración que transforma los hogares en 2026

Los ambientes abandonan las líneas rígidas y apuestan por muebles curvos, que aportan amplitud, movimiento y una estética más natural.

Durante años, los muebles con líneas rectas, ángulos definidos y estructuras geométricas dominaron la decoración de interiores . Sin embargo, en 2026 una nueva tendencia empezó a modificar la forma en la que se diseñan y organizan los espacios: el avance de los muebles curvos y las formas orgánicas . Sillones redondeados, mesas con bordes suaves y objetos con siluetas menos rectas empiezan a reemplazar a las piezas rígidas que marcaron el diseño de los últimos años.

El cambio no responde solamente a una cuestión visual . Los hogares actuales buscan generar espacios más cómodos, flexibles y relajados , alejándose de ambientes que transmiten una sensación demasiado estructurada. Después de una etapa dominada por el minimalismo extremo y los diseños rectangulares, la decoración incorpora curvas para crear una percepción más cálida y equilibrada.

Los muebles con esquinas marcadas empezaron a perder protagonismo porque muchas personas buscan que sus hogares sean espacios más cómodos para vivir y no solamente lugares con una estética demasiado cuidada. Las líneas curvas crean una circulación más fluida dentro de las habitaciones y reducen la sensación de rigidez visual.

Uno de los principales protagonistas de esta transformación es el sofá curvo . A diferencia de los tradicionales modelos rectos o en forma de L, los diseños redondeados generan una disposición más social, donde las personas quedan enfrentadas o ubicadas alrededor de un mismo punto.

También aparecen con fuerza las mesas auxiliares circulares y los respaldos redondeados. En muchos casos, estos muebles funcionan como elementos centrales de una habitación porque aportan personalidad sin necesidad de sumar demasiados objetos decorativos.

La tendencia de los muebles sin esquinas no aparece de manera aislada, sino que forma parte de un movimiento más amplio dentro de la decoración de interiores. En 2026, los materiales naturales y las texturas cálidas acompañan este cambio hacia espacios más orgánicos.

La madera sigue siendo uno de los materiales más elegidos, especialmente en tonos claros y con acabados que destacan su textura natural. Las mesas de centro con bordes irregulares, bibliotecas curvas y muebles de madera son algunas de las piezas que ganan presencia.

También crecen los textiles suaves como lino, algodón y tejidos con apariencia artesanal. En sillones y butacas, los tapizados buscan transmitir sensación de confort mediante telas que sean agradables al tacto y colores inspirados en la naturaleza, como beige, verde oliva, terracota y tonos arena.

El color también acompaña la transformación. Frente al predominio de blancos y grises que caracterizó a muchos interiores durante los últimos años, los diseñadores incorporan tonalidades más cálidas. Los colores tierra, los verdes apagados y los tonos neutros profundos permiten crear ambientes más acogedores.

Cómo incorporar la tendencia sin remodelar toda la casa

Una de las ventajas de esta tendencia es que no requiere una renovación completa del hogar para lograr un cambio visible. A diferencia de otras corrientes de decoración que implican modificar pisos, paredes o instalaciones, la incorporación de muebles curvos puede realizarse de manera progresiva mediante pequeños cambios en distintos ambientes.

El living suele ser el primer espacio donde se aplica esta estética. Reemplazar una mesa rectangular tradicional por una de formato circular u ovalado puede modificar la percepción del ambiente. También es posible sumar un sillón auxiliar con respaldo redondeado, una butaca envolvente o almohadones con formas curvas para generar contraste con los muebles existentes.

Otra alternativa es incorporar elementos decorativos que sigan esta línea. Espejos y alfombras circulares permiten adaptar la tendencia sin grandes gastos. La clave para aplicar esta tendencia está en combinarla con los elementos que ya existen en la vivienda. No es necesario reemplazar todos los muebles rectos.