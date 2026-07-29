Jared Leto negó las acusaciones en su contra: "Nunca he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida"

Un documental de la BBC da cuenta de que los supuestos delitos tuvieron lugar cuando las mujeres eran adolescentes.

Jared Leto aseguró que "nunca ha agredido sexualmente a nadie en toda mi vida", en medio de las acusaciones de conducta sexual inapropiada por parte de varias mujeres en un nuevo documental de la BBC .

En una breve declaración enviada al portal The Hollywood Reporter a través de su equipo el miércoles, Leto dijo: “Jamás he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas” .

Horas antes, el documental Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood reveló impactantes acusaciones contra el actor ganador del Oscar y líder de Thirty Seconds to Mars por parte de 10 mujeres diferentes, incluyendo denuncias de cuatro mujeres que acusan a Leto de conducta sexual delictiva. Según las mujeres, estos incidentes ocurrieron cuando eran adolescentes.

Alegan que sus encuentros con el ahora hombre de 54 años tuvieron lugar entre 2002 y 2016 . En el reportaje de la BBC, una de las mujeres afirma haber sido agredida sexualmente por el actor y músico en el baño de un motel cuando tenía 17 años.

Otra mujer afirma haber tenido relaciones sexuales con él cuando tenía 17 años en California, un estado donde este acto se considera violación estatutaria. Según la investigación de la BBC, él restó importancia a las preocupaciones sobre la edad de consentimiento en ese estado.

Otra de las diez mujeres afirma que Leto la manipuló y que él "abusó de su fama al hacerle repetidas llamadas telefónicas con contenido sexual explícito cuando ella tenía 16 años". Añade que, al menos en una ocasión, Leto le sugirió que tuvieran relaciones sexuales.

Esta misma mujer asegura que posteriormente le enviaron un acuerdo de confidencialidad para impedirle hablar de su relación con Leto, pero se negó a firmarlo. La BBC afirma haber visto el acuerdo y haber corroborado varios testimonios con amigos y familiares de las mujeres implicadas.

Otras denuncias provienen de mujeres que afirman haber recibido llamadas "extrañas y a menudo muy sexuales" de Leto, así como una ocasión en la que hizo un comentario obsceno sobre el pecho de una joven de 14 años durante una sesión de autógrafos.

Acusaciones anteriores contra Jared Leto

Esto ocurre poco más de un año después de que el cantante y actor fuera acusado de conducta sexual inapropiada por nueve mujeres, acusaciones que los representantes del cantante negaron en su momento .

En un reportaje publicado por Air Mail el pasado mes de junio, varias mujeres acusaron a Leto de comportamiento inapropiado. Las acusaciones se remontan a principios de la década de 2000, y una mujer afirmó que era "un secreto a voces" que él enviaba mensajes de texto con comentarios sexuales a modelos adolescentes. Los representantes de Leto negaron las acusaciones en estos casos también.