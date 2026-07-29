De cuánto es la fortuna de Ryan Gosling, el galán que conquistó a la crítica y a la taquilla

Del estrellato infantil a los grandes estudios, construyó una trayectoria con elecciones muy cuidadas y proyectos de enorme alcance.

Es uno de los actores más reconocidos de Hollywood desde hace más de dos décadas.

Ryan Gosling consiguió algo que muy pocos actores logran en Hollywood: mantenerse vigente durante más de veinte años sin perder prestigio y acumulando un patrimonio de millones de dólares . Su recorrido combina películas independientes, grandes producciones y personajes que dejaron huella tanto entre el público como en la crítica especializada.

A lo largo de su carrera fue cambiando de registro con naturalidad. Pasó del romance al thriller, de la comedia al musical y de la ciencia ficción al drama, construyendo una filmografía que le permitió convertirse en uno de los nombres más convocantes de la industria cinematográfica.

Ese crecimiento profesional también tuvo un fuerte impacto económico. Contratos millonarios , participaciones en éxitos globales y distintos negocios vinculados al entretenimiento explican cómo el actor canadiense fue acumulando un patrimonio que hoy figura entre los más importantes de su generación.

Ryan Gosling nació el 12 de noviembre de 1980 en London, Ontario, Canadá. Desde muy chico mostró interés por la actuación y el canto, una vocación que lo llevó a participar en audiciones cuando todavía era un niño.

Su primera gran oportunidad llegó en The Mickey Mouse Club , el programa infantil de Disney que durante los años noventa también impulsó las carreras de Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Timberlake y Keri Russell. Aquella experiencia le permitió adquirir rodaje frente a las cámaras y comenzar a hacerse conocido dentro de la industria.

Tras esa etapa apareció en distintas series de televisión, entre ellas Goosebumps, Breaker High y Young Hercules. Aunque eran producciones dirigidas al público juvenil, le sirvieron para demostrar que podía asumir papeles cada vez más exigentes.

El salto definitivo llegó en 2004 con "Diario de una pasión", película basada en la novela de Nicholas Sparks. Su interpretación junto a Rachel McAdams convirtió al film en un fenómeno mundial y lo instaló como uno de los rostros más buscados de Hollywood. A partir de allí comenzó una etapa marcada por decisiones poco convencionales, alternando proyectos comerciales con películas de autor.

En los años siguientes protagonizó títulos como Half Nelson, actuación que le valió su primera nominación al Oscar; Drive, Blue Valentine, La La Land, Blade Runner 2049, First Man, The Gray Man y, más recientemente, Barbie, donde interpretó a Ken y volvió a ubicarse entre los actores más comentados del mundo.

El intérprete canadiense logró combinar cine comercial con producciones de gran reconocimiento. Prime Video

Los salarios más grandes del actor

La evolución artística de Gosling estuvo acompañada por contratos cada vez más importantes. Aunque los estudios rara vez publican cifras oficiales, distintos medios especializados coinciden en que el canadiense integra el grupo de intérpretes mejor remunerados de Hollywood.

Uno de sus mayores ingresos llegó con The Gray Man (2022), la producción de Netflix dirigida por los hermanos Russo, por la que habría recibido alrededor de u$s20 millones.

Ese mismo rango salarial se le atribuye por su participación en Barbie (2023). El enorme fenómeno comercial de la película fortaleció todavía más su posición dentro de la industria y aumentó su valor de mercado para futuros proyectos.

En otras producciones importantes también obtuvo cifras destacadas. Por ejemplo, para Blade Runner 2049 se estima que percibió cerca de u$s10 millones, mientras que en etapas anteriores de su carrera los contratos eran considerablemente menores, algo habitual incluso entre actores ya consolidados.

Más allá del dinero obtenido por cada película, una parte relevante de sus ingresos proviene de bonificaciones ligadas al rendimiento en taquilla, acuerdos comerciales y participaciones como productor. En Hollywood estos contratos suelen mantenerse bajo estricta confidencialidad, por lo que algunas estimaciones pueden variar según la fuente consultada.

El patrimonio de Ryan Gosling

El patrimonio de Ryan Gosling ronda los u$s70 millones. La cifra surge de una combinación de ingresos por actuación, producción, inversiones y otros activos acumulados durante más de tres décadas de trabajo en la industria.

El actor también realizó inversiones inmobiliarias junto con su pareja, Eva Mendes, y mantuvo una estrategia profesional basada en seleccionar pocos proyectos por año, priorizando aquellos con potencial artístico y comercial. Esa combinación le permitió sostener un crecimiento económico constante sin depender exclusivamente de una gran cantidad de estrenos.

Su presente confirma que el reconocimiento artístico y el éxito comercial no siempre transitan caminos separados. Con dos nominaciones al Oscar, una carrera consolidada y varios éxitos de taquilla, Ryan Gosling continúa siendo uno de los actores más influyentes de su generación y uno de los intérpretes mejor posicionados desde el punto de vista económico.