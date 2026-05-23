Irán advirtió que responderá de forma "aplastante" si EEUU retoma las hostilidades

Desde Teherán volvieron a endurecer el tono tras las amenazas de Trump. En medio de las tensiones, Pakistán y Qatar intensifican su intermediación para evitar que se rompa el cese del fuego.

En medio de la frágil tregua entre Estados Unidos e Irán , el presidente del Parlamento iraní y jefe negociador del régimen, Mohamad Baqer Qalibaf, lanzó este sábado una dura advertencia a Donald Trump. El funcionario aseguró que Teherán responderá de forma “aplastante” si Washington retoma las hostilidades y sostuvo que el alto el fuego vigente desde el 8 de abril permitió reconstruir capacidades militares.

“Nuestras fuerzas armadas se han reconstruido durante la tregua de tal manera que si Trump comete otro acto de locura y reinicia la guerra, [el resultado] será ciertamente más aplastante y amargo para Estados Unidos que en el primer día de la guerra”, escribió Qalibaf en redes sociales.

La advertencia llegó después de nuevas declaraciones del mandatario estadounidense, quien afirmó que las negociaciones con Irán se encuentran “en el límite” entre alcanzar un acuerdo o volver a una escalada bélica en Medio Oriente.

“Si no obtenemos las respuestas correctas, esto avanza muy rápido . Estamos totalmente listos para actuar . Tenemos que conseguir las respuestas correctas: tendrían que ser completamente buenas, al 100%”, desafió el mandatario estadounidense.

Mientras crece la tensión diplomática, Pakistán y Qatar intensificaron sus gestiones para evitar que se rompa el cese del fuego. Funcionarios y diplomáticos confirmaron el viernes el envío de delegaciones a Irán, en un intento por contener una nueva escalada regional.

En ese marco, el jefe del ejército paquistaní, el mariscal de campo Syed Asim Munir, mantuvo este sábado una reunión con Qalibaf. El encuentro reforzó la percepción de que las negociaciones entraron en una etapa crítica, marcada por la incertidumbre sobre la postura final de Trump.

Además, el canciller iraní, Abás Araqchi, dialogó con el secretario general de la ONU, António Guterres, y cuestionó las “posiciones contradictorias y las repetidas exigencias excesivas” de Washington, según reportaron las agencias iraníes Tasnim y Fars. Según el ministro, esas diferencias “perturban el proceso de negociaciones llevado a cabo bajo la mediación de Pakistán”.

“A pesar de su profunda desconfianza hacia Estados Unidos, la República Islámica de Irán ha participado en el proceso diplomático con un enfoque responsable y la mayor seriedad, y busca alcanzar un resultado razonable y equitativo”, agregó.

De acuerdo con la agencia estatal Irna, Munir también conversó hasta las primeras horas del sábado con Araqchi sobre los “últimos esfuerzos e iniciativas diplomáticas destinadas a impedir una nueva escalada”.

Las negociaciones, estancadas

Las discusiones giraron en torno a un documento de 14 puntos impulsado por Irán, que Teherán considera el marco principal de negociación, además de distintos mensajes intercambiados entre ambas partes.

Qalibaf insistió en que Irán defenderá sus “derechos legítimos”, tanto en el terreno militar como en el diplomático, aunque remarcó que el régimen no puede confiar en “una parte que carece por completo de honestidad”, en referencia a Estados Unidos.

En paralelo, el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, advirtió que las diferencias con Washington siguen siendo “profundas”. Entre los temas aún sin resolver mencionó el fin de la guerra en distintos frentes, la situación en el estrecho de Ormuz, el bloqueo estadounidense sobre puertos iraníes y el futuro del programa nuclear.

Qatar, uno de los países más afectados por el conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, también reforzó durante las últimas horas sus esfuerzos de mediación junto a otros actores de la región.