Chau zapatillas blancas: las botas biker y los mocasines que dominan el street style en el invierno 2026

Durante muchos años unas zapatillas blancas y un par de borcegos eran los básicos indiscutidos que sin falta estaban en el guardarropa de todas las mujeres. Son fáciles de combinar, se adaptan a todos los estilos de vestimenta y son muy prácticos, pero en este 2026 quedaron atrás.

En esta nueva temporada de otoño-invierno los clásicos tan queridos por su versatilidad y su cualidad de armar outfits sin mucho esfuerzo fueron reemplazados. Ahora la moda apunta hacia propuestas más llamativas , donde el calzado pasa a ser el foco y mostrar personalidad.

Según marcas como Miu Miu, Balenciaga y Alexander McQueen y las redes sociales, este año l as botas biker llegaron para quedarse. Lideran la moda actual debido a su estética imponente que combina hebillas metálicas con suelas gruesas. Este tipo de calzado es perfecto para encarar los días más fríos combinando con cualquier conjunto invernal.

Están confeccionadas, por lo menos la mayoría, en cuero ya sea negro o marrón. Se distinguen por tener hebillas llamativas en la caña y la punta cuadrada con un taco en bloque bajo y muy cómodo. A diferencia de su antecesor, este modelo no posee cordones y existen versiones hasta la rodilla u otras que apenas sobrepasan el tobillo

Este cambio de estilo deja de lado a los modelos más conservadores para dar paso a un básico con una gran personalidad que define la temporada. Estas botas combinan comodidad con personalidad y estilo, convirtiéndose en la pieza clave para combinar con cualquier look .

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Mocasines chunky: el calzado"todoterreno" para la oficina y el fin de semana

Los mocasines chunky se sitúan como uno de los calzados clave de la temporada gracias a su versatilidad. Logran adaptarse con facilidad a distintos atuendos: pueden combinarse con jeans para un look relajado, con pantalones sastreros para una estética más formal o incluso con faldas midi para sumar un contraste moderno. Son una pieza clave en el vestidor ya que se pueden usar tanto en el día como en la noche.

Otra cualidad que los hace destacar es que a diferencia de otros modelos más rígidos, los mocasines chunky cuentan con una suela ancha que aporta una mayor estabilidad al caminar. Esto los vuelve especialmente atractivos para quienes buscan un calzado cómodo sin tener que sacrificar su estilo.

Y a todo esto se suma la gran variedad de diseños disponibles, hay desde versiones en cuero clásico hasta opciones en gamuza o charol, los mocasines chunky se presentan en una gama que incluye tanto tonos neutros como colores más llamativos y es por eso que marcas como Prada y Gucci ya los consolidaron como una tendencia dominante.

Bordó color tendencia

Los colores que vienen: del chocolate al bordó

El color marrón dominó durante años todas las vidrieras de los locales de ropa durante el invierno e inclusive en el verano también. El tono chocolate logró arraigarse en el armario de la gente durante la temporada de tapados y se instaló como sinónimo de sobriedad y minimalismo.

En otoño, el bordó aparece como el tono tendencia, desplazando al marrón que dominó la industria textil durante últimos años. También conocido como rojo vino, este color combina la intensidad del rojo con la elegancia de los tonos oscuros, lo que lo convierte en una opción versátil para distintos tipos de looks.

Puede funcionar tanto en propuestas formales como en looks más relajados, y además tiene la ventaja de favorecer a una amplia variedad de tonos de piel. A su vez, se puede combinar con facilidad con colores clásicos como negro, gris, beige o denim, lo que facilita aún más su incorporación al guardarropa cotidiano.

Otro de los factores que impulsa su protagonismo es su adaptabilidad a diferentes prendas y accesorios. El bordó se traslada con naturalidad a blazers estructurados, sweaters oversize, pantalones, así como también a calzado, botas o borcegos y carteras. Incluso el maquillaje en tonos rojo oscuro acompaña esta tendencia durante la temporada otoño-invierno.

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Cómo combinar el calzado tendencia con pantalones wide leg y poleras XL

Siempre que queremos ir a lo seguro nos enfundamos en unos jeans o pantalones wide leg. Este modelo hace que las piernas se vean estilizadas, sin tener que hacer mucho esfuerzo. Pero a veces es complicado pensar con qué calzado usarlos.

Los pantalones anchos cuando los queremos usar con botas de caña media o alta pueden llegar a ser un dolor de cabeza, por eso los expertos en moda recomiendan que a la hora de hacer esta combinación lo ideal es dejar que solo se vea la punta del calzado o directamente meterlas por dentro, pero no un punto medio.

En esta temporada las expertas apuestan por pantalones amplios amplia y de caída relajada, combinados con un tapado y una polera. En cuanto al calzado, las botas de punta cuadrada son la elección con la que mejor se concibe un atuendo presentable y funcional.