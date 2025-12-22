Cómo calmar a las mascotas durante Navidad 2025, según los expertos + Seguir en









Los expertos aclararon el por qué del comportamiento de las mascotas durante al época festiva, y cómo hacer para ayudarlas a calmarse.

Dos de cada tres propietarios han observado comportamientos inusuales en sus mascotas durante la Navidad.

La cuenta regresiva para la Navidad 2025 ya está llegando a su fin, y, con ella, es común que nuestras mascotas se encuentren más alteradas de lo habitual, con comportamientos erráticos y conductas extrañas. Lejos de ser una época tranquila para los gatos y perros de la familia, se estima que una de cada tres mascotas protagoniza algún incidente doméstico durante estas fechas.

Es por eso que es importante estar capacitados para poder ayudar a nuestros animales a transitar esta época de estrés de forma llevadera y, así, evitar las travesuras domésticas que puede hacerse presentes. Estas son algunas de las recomendaciones de los expertos para mantener la tranquilidad en el hogar:

mascotass Por qué las mascotas se alteran durante la época festiva Según los profesionales de la salud animal, existen varios factores que pueden poner en alerta a nuestras mascotas durante la época de las festividades anuales. El principal factor estaría relacionado a la alteración del entorno, que tiene que ver con las decoraciones coloridas que suelen adornar los hogares durante estos meses finales del año. Esta transformación del entorno puede causar ansiedad y desorientación en los integrantes peludos de la familia.

Por otro lado, los expertos aseguran que la pérdida de los escondites habituales también puede generar que las mascotas se estresen y, por lo tanto, adopten conductas agresivas o relacionadas a su desconcierto. Es por eso que, es crucial mantener los espacios de los animales en su forma original, no moverlos y respetar su momento de aislamiento, ya que estas costumbres los ayudan a regularse.

Por último, los profesionales también remarcaron que la ingesta de comida humana puede provocar un malestar físico e importante en los animales del hogar. Es de vital importancia que los dueños e invitados se abstengan de compartir su comida con las mascotas del lugar, ya que puede provocarles malestar físico y, en algunas ocasiones, enfermedades prolongadas que, no sólo afectan al comportamiento del animal, sino a su salud.

Recomendaciones para calmar a los perros y gatos durante las festividades Las recomendaciones festivas, indicadas por los expertos para los dueños de animales, son muy sencillas y constan de: En el caso de los gatos: Habilitar espacios de descanso seguros.

Asegurar el árbol de Navidad, utilizar adornos irrompibles y evitar el espumillón.

Mantener las plantas tóxicas fuera de su alcance.

Proteger los cables y luces decorativas.

Mantener las puertas cerradas durante las visitas.

Usar un localizador GPS para seguridad en caso de fuga.

Mantener rutinas habituales de comida, juego y entrenamiento. En el caso de los perros: Utilizar la correa cuando lleguen invitados.

Establecer un lugar fijo de descanso.

Emplear decoraciones comestibles bajo supervisión.

Evitar alimentos peligrosos como el chocolate, las uvas pasas, la cebolla, el alcohol y la masa. Para todas las mascotas del hogar, se recomienda controlar el acceso a puertas, balcones, jardín y terrazas, y mantener la actividad física.

