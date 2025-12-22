Lugares para cenar en Nochebuena y Año Nuevo

Faltan pocos días para festejar Nochebuena y Año Nuevo y, para quienes prefieren pasarlo afuera, les traemos opciones de restaurantes en todo Buenos Aires para que disfruten de estas noches tan especiales.

Territorio Aura propone celebrar la Nochebuena con un menú especial diseñado exclusivamente para la noche del 24 de diciembre. La experiencia combina una secuencia gastronómica de diez pasos que recorre entradas frías y calientes, platos principales y postres, construida a partir de productos seleccionados, técnicas precisas y cocciones al fuego que definen la identidad culinaria de la casa.

La propuesta incluye opciones como prosciutto con melón y agua de tomate, pan a las brasas con manteca y miel de caña, ceviche de pesca blanca con mango y palta, carpaccio de langostinos con ponzu, vacío tonnato y cochinillo con puré de manzana y sidra, seguidas por un cierre dulce con sorbete, pavlova de frutas frescas y mesa dulce tradicional, maridado con vinos y espumantes de Bodega Catena Zapata, con un valor de $220.000 por persona. Además, el restaurante suma un menú Kids pensado para menores de hasta 14 años, que contempla entradas, plato principal, postres, mesa dulce y bebidas sin alcohol, a un valor de $160.000. Ambas opciones invitan a vivir una celebración en familia a través de un recorrido gastronómico que pone en valor el producto y la técnica.

En Puerto Retiro, Áncora propone una celebración de fin de año marcada por la buena mesa y el espíritu de compartir. Inspirado en sabores rioplatenses y elaborado con productos frescos de la región, presenta un menú family style. La experiencia abre con una mesa de entradas abundante que incluye vitel toné, melón con jamón, variedad de quesos y fiambres, junto a pan brioche con manteca batida.

Como plato principal, los comensales pueden elegir entre un cordero asado acompañado de vegetales y salsa de frutos secos o risotto de hongos. El recorrido culmina con postres pensados para la ocasión: semifreddo de turrón con toffee y torta de chocolate y avellanas con crema montada. La propuesta incluye vinos, espumantes, gaseosas y café, con un valor de $120.000 por persona, y se complementa con un menú infantil —milanesa con papas fritas, helado y bebidas— a $60.000, ideal para disfrutar en familia en un espacio contemporáneo con vistas privilegiadas al nuevo Puerto Retiro.

MISHIGUENE

El icónico restaurante Mishiguene, referente de la cocina de inmigrantes judíos en Argentina y comandado por el chef Tomás Kalika, celebrará la llegada de 2026 con una cena especial de Año Nuevo que combina tradición, alta gastronomía, celebración y una cuidada selección de vinos de Bodega Catena Zapata, pensada para quienes desean recibir el nuevo año con una experiencia cargada de símbolos, emociones y sabores con historia.

Mishiguene(7) Dirección: Lafinur 3368, Palermo.

La noche del 31 de diciembre el restaurante abrirá sus puertas con un menú festivo que comenzará con un cóctel de bienvenida con selección de tragos Mishiguene y copas de espumante Luigi Bosca, seguido de snacks como fattoush de frutilla, guefilte fish y labne de tomates. Continuará con una mesa de mezze que incluye lox de trucha, hummus de puerro y muhammara de langostinos; como primer tiempo se servirá una ensalada de endivias y melón con labne, pilpel juma, avellanas tostadas y esferas de melón y pepino; el segundo tiempo será una bureka de hongos (para compartir entre dos personas) y el tercer tiempo presentará un Wellington de pastrón de costillar vacuno acompañado de farfalaj y jugo reducido. El postre será un malabí frutal de verano, seguido de petit fours con frutos secos, frutillas con chocolate, cigarros de frutos secos y mammul; la velada se completará con la Fiesta Mishiguene, que incluirá música, café, té, mesa dulce y brindis de medianoche

LA PAROLACCIA

Para las cenas del 24 y el 31 de diciembre, La Parolaccia presenta su menú premium de Fiestas, una propuesta pensada para celebrar con los sabores más representativos de la cocina italiana. La experiencia comienza con antipasti clásicos como vitello tonnato, melón con prosciutto o burrata con tomate reliquia y continúa con platos principales que incluyen pastas rellenas —como los tortelloni de centolla y los ravioli de burrata con hongos—, carnes como el ojo de bife al malbec con funghi misti y opciones de pescado como el salmón del Pacífico con salsa de zucchini, para cerrar con postres tradicionales como tiramisú, flan de claras o tulipa dal bosco.

La Parolaccia Madero 2 Direcciones: Riobamba 1046, Barrio Norte; Presidente Roberto M. Ortiz 1865, Recoleta; Cerviño 3561, Palermo; Av. del Libertador 5823, Belgrano; Av. del Libertador 5836, Belgrano; Alicia Moreau de Justo 1052, Puerto Madero; Olga Cossettini 302, Madero Downtown; Av. del Libertador 14621, San Isidro; Km 42.5, Colectora Panamericana, Pilar.

El menú incluye bebida libre durante toda la velada con vino DV Catena, agua, gaseosas o cerveza, café y brindis con espumante Chandon Extra Brut. Para el 24 de diciembre, el valor por persona es de $170.000 en Palermo, Barrio Norte, Belgrano, San Isidro y Pilar, y de $180.000 en Puerto Madero y Recoleta, mientras que el 31 de diciembre los precios son de $220.000 y $290.000, respectivamente. Las reservas requieren pago total al confirmar y se recomienda llegar entre las 21 y 22 h.

SOMOS ASADO

Somos Asado se suma a las celebraciones de fin de año con una propuesta especial de 19:30 a 1 h, que combina gastronomía a leña, música y cotillón. El menú refleja el ADN de esta parrilla contemporánea liderada por el chef Gustavo Portela, con carnes maduradas en seco, productos nobles y una cocina que prioriza el horno de barro. La noche comienza con una recepción de croqueta de cordero, empanada de osobuco y buñuelo de papa y hongo de pino, acompañada por una barra con gin tonic, spritz, julep, espumante, vinos y cerveza.

SOMOS ASADO ARROLLADO + VITEL TONE (2) Dirección: Av. Scalabrini Ortiz 651, Villa Crespo.

Luego llegan raciones como focaccia integral con berenjena ahumada, vitel toné de lomo de novillo y matambre arrollado con ensalada rústica de papa, además de platitos como la salchichita con harissa y los espárragos con tomate confitado. El plato principal es un bife de novillo madurado por 40 días, servido con latkes de papa y salsa de pimientos asados, más una ensalada de lechuga con pickles, dulce de tomate, alioli de wasabi y hierbas. El cierre llega con una mesa dulce que incluye torta de chocolate con avellanas, panettone artesanal y garrapiñada de avellanas, además de vino reserva, espumante para el brindis, café, té y agua.

SOMOS ASADO 1 (2) Somos Asado.

AIRE LIBRE

Aire Libre despide el año con una propuesta que articula cocina porteña, jardín urbano y música en vivo en su sede de Belgrano. El 31 de diciembre, a partir de las 20 h, el restaurante presentará un menú de Año Nuevo a cargo del chef ejecutivo Julián del Pino.

Aire Libre_9358 Dirección: Av del Libertador 6327, Belgrano.

El recorrido pone el foco en preparaciones tradicionales abordadas con una mirada actual. La experiencia incluye entradas como vitel toné y rabas, platos principales que integran alternativas de mar y carnes - también contempla opciones vegetarianas y veganas- y una mesa dulce prevista para el cierre de la velada. La noche se completa con música en vivo y estaciones de vinos distribuidas en el espacio. La celebración se ofrece únicamente con reserva previa a un precio por persona de $240.000 y niños de hasta 12 años acceden a un 50 % de descuento. Una invitación a recibir el nuevo año bajo las estrellas, en un entorno urbano y festivo.

RUFINO

Para despedir el año, la moderna parrilla Rufino, ubicada en el hotel Mio Buenos Aires de Recoleta, propone una noche especial de Año Nuevo con un menú por pasos para compartir. Con un precio de $130.000 por persona, la experiencia recorre sabores clásicos y contemporáneos, desde la recepción con dips y panes artesanales hasta entradas como burrata con vegetales asados y matambre arrollado con ensalada rusa.

Rufino - local 1 Dirección: Av. Pres. Manuel Quintana 465, Subsuelo del Hotel Mío Buenos Aires, Recoleta.

Entre los principales se lucen opciones como el bife de chorizo Angus, la bondiola de cerdo a baja temperatura y una alternativa vegetariana de coliflor ahumada, seguidas por postres a elección y una generosa mesa dulce para recibir el nuevo año. El menú incluye agua libre, cóctel de bienvenida y una copa de espumante para el brindis, mientras que la coctelería y los vinos estarán disponibles aparte. Actualmente no hay cupos disponibles, pero el restaurante se encuentra armando una lista de espera para eventuales vacantes.

LA CAPITANA

Para despedir el año, La Capitana propone una cena especial el 31 de diciembre a partir de las 20 h, con un menú por pasos pensado para compartir y un show en vivo de música cubana.

La Capitana Empanadas Dirección: Guardia Vieja 4446, Almagro.

La experiencia abre con copa y canapé de bienvenida —incluye el cóctel Evita Capitana, triolet vermutero y aperitivos—, sigue con entradas clásicas de la temporada y un principal a elección entre arrollado de cordero braseado al horno de barro con papas rústicas o ratatouille en mil hojas sobre crema ahumada de coliflor, opción vegana. El cierre suma postre, mesa dulce, brindis con espumante Salentein Extra Brut y vinos Salentein Reserva Malbec, Chardonnay y Rosé durante la velada. El valor es de $180.000 por adulto y $120.000 para menores de 10 años.

GAGIRO

Gagiro, el nuevo espacio gastronómico de Pinamar Norte, propone celebrar tanto la noche del 24 como la del 31 de diciembre en un ambiente rodeado de playa y bosque. Una cena especial pensada para compartir de la mano de sabores, música en vivo y la mejor compañía.

La experiencia comienza con una recepción y continúa con una mesa buffet de opciones frías y calientes, seguida por platos principales que incluyen carnes, pesca del día y una alternativa vegetariana, con postre servido al cierre de la noche. La propuesta incluye bebidas libres hasta las 00 h, con aguas, gaseosas, cervezas, vino DV Catena Malbec y espumante Rosell Boher para el brindis, además de mesa dulce con pan dulce y turrones. Ambas fechas cuentan con música a cargo de DJ en vivo para que la celebración sea completa. El valor de la cena de Nochebuena es de $150.000 por adulto y $120.000 para menores de 12 años, mientras que para Año Nuevo el precio es de $190.000 por persona y $120.000 para los menores.