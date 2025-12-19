Cómo proteger a tu mascota del estrés y los riesgos de la pirotecnia en Navidad y Año Nuevo

Las noches de las fiestas pueden ser muy difíciles para los perros y gatos debido al estruendo.

Cómo proteger a las mascotas de los estruendos de los fuegos artificiales.

Las celebraciones de Navidad y Año Nuevo traen consigo luces, reuniones y, en muchos casos, el estruendo de la pirotecnia . Para las mascotas , estos ruidos representan una fuente de estrés y ansiedad que puede afectar su bienestar. Los perros y gatos poseen una audición mucho más sensible que la de los humanos , lo que hace que los sonidos fuertes resulten abrumadores.

Los animales perciben frecuencias de hasta 65.000 hertzios , mientras que los humanos alcanzan solo los 20.000 hertzios. Esta diferencia explica por qué los fuegos artificiales generan tanto malestar en ellos. Aunque crece la conciencia sobre sus efectos, la pirotecnia sigue presente en muchas celebraciones, lo que obliga a los dueños a tomar precauciones.

Estas son las claves para que las mascotas pasen bien las noches de fiestas de fin de año:

Cada animal reacciona de manera distinta ante el ruido. Si en años anteriores mostró signos de estrés durante las fiestas, requiere atención especial. Algunos perros y gatos toleran mejor los ruidos , pero identificar su comportamiento ayuda a anticipar sus necesidades.

Un collar con una chapita que incluya el número de teléfono del dueño es esencial. En caso de que la mascota se asuste y escape, esta medida facilita su localización y retorno al hogar.

Prepará un refugio seguro en casa

Si la mascota se queda sola durante las celebraciones, creá un espacio donde pueda esconderse. Los gatos prefieren cajas oscuras y pequeñas, mientras que los perros se sienten más cómodos en su cucha con su olor familiar. Asegurate de dejar agua y comida al alcance.

Poné ruido blanco de fondo

Un ventilador o música relajante reduce la percepción de los ruidos externos. También podés usar feromonas en spray, que generan calma y tranquilidad en perros y gatos.

Mantené la correa en lugares públicos

Si salís con tu mascota, usá siempre correa y collar con identificación. Esto evita que escape por miedo a los estruendos y permite que alguien pueda contactarte si se pierde.

Controlá el ingreso a la casa

Durante las fiestas, las puertas se abren y cierran con frecuencia. Mantené a tu mascota en una habitación segura o con correa para evitar que salga corriendo al escuchar ruidos fuertes.

Evitá darle sobras de comida

Las comidas típicas de las fiestas son pesadas y calóricas para las mascotas. Evita compartir sobras, ya que pueden causarles problemas gastrointestinales como vómitos o diarrea.

Usá alfombras de lamido para distraerla

Las alfombras de lamido son placas de silicona con agujeros donde podés colocar alimentos como yogur natural sin azúcar. Esta actividad calma la ansiedad y distrae a la mascota de los ruidos externos.

No la sedes sin supervisión veterinaria

La sedación debe ser indicada por un profesional. Nunca administres medicamentos sin consulta previa, ya que pueden tener efectos adversos.

Actuá rápido ante heridas por pirotecnia

Si tu mascota resulta herida por un fuego artificial, lavá la zona afectada y acudí de inmediato a un veterinario. Las heridas profundas requieren atención profesional urgente.