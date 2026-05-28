Un paraíso verde a pocas horas de Buenos Aires: cuál es el refugio natural que tenés que conocer

Un destino diferente para conocer y disfrutar de la naturaleza, cerca de la ciudad, ideal para una escapada.

Es una de las ciudades que mejor conserva su flora y fauna autóctona en nuestro país.

La provincia de Buenos Aires esconde una enorme diversidad de paisajes que muchas veces sorprende incluso a los propios bonaerenses. Más allá de las playas y las grandes ciudades, existen rincones serranos, bosques y reservas naturales ideales para cortar con la rutina y disfrutar de una escapada diferente.

Cada vez son más las personas que buscan destinos cercanos para descansar durante un fin de semana largo o hacer turismo de naturaleza sin alejarse demasiado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese sentido, las sierras y valles del interior bonaerense se transformaron en una de las opciones favoritas para quienes buscan tranquilidad, aire puro y actividades al aire libre.

Entre esos lugares aparece el Valle de los Ciervos, en Tandil, un refugio natural rodeado de paisajes serranos y fauna autóctona que se convirtió en una de las escapadas más recomendadas para quienes quieren desconectarse y disfrutar de un entorno único a pocas horas de Buenos Aires.

Es una de las ciudades turísticas más importantes de la provincia de Buenos Aires.

El Valle de los Ciervos se encuentra en la ciudad de Tandil, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires , dentro de una de las zonas serranas más visitadas del territorio bonaerense. El predio está rodeado de sierras, vegetación y espacios naturales que permiten apreciar algunos de los paisajes más característicos de la región.

Este atractivo turístico está ubicado a pocos kilómetros del centro de Tandil, por lo que se puede llegar fácilmente en auto en apenas unos minutos. Gracias a esa cercanía, muchos visitantes aprovechan para combinar la experiencia natural con recorridos urbanos y gastronómicos por la ciudad.

Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Valle de los Ciervos se encuentra a aproximadamente 350 kilómetros, un trayecto que demanda cerca de cuatro horas de viaje en auto, dependiendo del tránsito y del camino elegido.

Valle de los Ciervos Es una de las reservas naturales más pintorescas del país. Imagen: Tripadvisor

Qué se puede hacer en el Valle de los Ciervos

Uno de los principales atractivos del Valle de los Ciervos es la posibilidad de recorrer senderos rodeados de naturaleza y disfrutar de vistas panorámicas de las sierras tandilenses. El lugar invita a caminar, sacar fotografías y relajarse en un entorno tranquilo y silencioso.

Además, quienes visitan el predio pueden observar fauna autóctona y distintos ejemplares de ciervos en un ambiente natural que busca preservar el ecosistema serrano. El paisaje cambia según la época del año, por lo que cada visita ofrece una experiencia distinta para quienes disfrutan del turismo al aire libre.

La experiencia también puede complementarse con la reconocida oferta gastronómica de Tandil. En la zona abundan restaurantes, almacenes regionales y productores locales donde se destacan los quesos, salamines, embutidos y dulces típicos que convirtieron a la ciudad en uno de los polos gastronómicos más famosos de la provincia.

Valle de los Ciervos Cuenta con capacidad de alojamiento en el mismo valle para los turistas. Imagen: Welcome Argentina

Cómo ir hasta el Valle de los Ciervos

Para llegar al Valle de los Ciervos desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la forma más directa es tomar la Autopista Riccheri y luego continuar por la Ruta Nacional 3 hasta empalmar con la Ruta Nacional 226, que conduce directamente hacia Tandil. El recorrido total demanda alrededor de cuatro horas y media.

Una vez en Tandil, se puede acceder al Valle de los Ciervos en auto siguiendo los caminos serranos y las señalizaciones turísticas de la ciudad. El trayecto desde el centro tandilense es corto y permite llegar en pocos minutos.