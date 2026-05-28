El destino de Argentina elegido entre los más románticos del mundo para viajar en pareja

Este rincón del país es una de las alternativas más interesantes para avivar el romance a la hora de salir de vacaciones.

El turismo no siempre apunta a divertirse en familia o con amigos: Argentina cuenta con opciones para todos los gustos e incluso tiene destinos ideales para disfrutar en pareja . Estos cuentan con varias actividades pensadas específicamente para el romance.

Entre tantas alternativas disponibles, este rincón del norte del país cuenta con varias joyas que lo distinguen del resto. Además, fuera de esa atmósfera que genera, el imponente entorno natural que lo rodea termina de transformarlo en una opción ideal para vacacionar y llevarse una experiencia única.

Este rincón del norte argentino es una de las grandes alternativas para vacacionar en pareja.

Dónde se ubica Puerto Iguazú

Puerto Iguazú se encuentra en el norte de Misiones, en el extremo noreste de Argentina, cerca de las fronteras con Brasil y Paraguay. La ciudad está dentro de la zona conocida como Triple Frontera, donde el territorio argentino se encuentra con Foz do Iguaçu, en Brasil, y Ciudad del Este, en Paraguay.

El destino está a unos 17 kilómetros del Parque Nacional Iguazú, donde se encuentran las Cataratas. También queda junto a los ríos Iguazú y Paraná, dos referencias importantes para ubicar la ciudad dentro del mapa misionero.

Paseo Luna Llena Parque Nacional Iguazú El Paseo de la Luna Llena es una de las grandes actividades románticas que ofrece Puerto Iguazú. Parque Nacional Iguazú

Qué se puede hacer en Puerto Iguazú

El gran atractivo de Puerto Iguazú son las Cataratas. La visita se hace dentro del Parque Nacional, con pasarelas y miradores que permiten ver los saltos desde distintos puntos. El imponente entorno natural que rodea a los visitantes, sumada a las distintas actividades para realizar allí, lo convierten en el destino favorito de muchos.

La Garganta del Diablo es una de las paradas más buscadas. Se llega por una pasarela sobre el río y, al final del recorrido, aparece una caída enorme de agua, con el ruido de los saltos y el rocío que llega hasta el balcón de observación. Es una de las imágenes más impactantes del viaje.

El paseo por el Parque Nacional también permite conocer el Circuito Superior y el Circuito Inferior. El primero muestra los saltos desde arriba, con una vista más abierta del paisaje, mientras que el segundo acerca al visitante a la parte baja de algunas caídas.

Otra de las alternativas que se presentan, es que se puede hacer una salida en lancha por el río, una de las actividades más elegidas por quienes quieren acercarse a la zona de los saltos. Allí también aparece el paseo de luna llena, que se realiza en fechas puntuales y permite llegar de noche hasta el sector de la Garganta del Diablo, creando una atmósfera romántica difícil de encontrar en otros rincones.

Embed - Una locuraCATARATAS DEL IGUAZÚ de NOCHE y con LUNA LLENA

Cómo ir hasta Puerto Iguazú

Puerto Iguazú cuenta con aeropuerto propio, ubicado a unos 25 kilómetros del centro. Desde allí se puede continuar en taxi, remís, o alquilar vehículos para ir hasta la ciudad, una opción práctica para quienes llegan en avión.

Otra de las alternativas habituales son el micro de larga distancia y el auto propio. La Ruta Nacional 12 es una de las vías principales para llegar al norte de Misiones y conecta Puerto Iguazú con otras ciudades de la provincia, como Eldorado y Posadas.

Desde el centro de Puerto Iguazú, el traslado hasta las Cataratas es corto. El Parque Nacional queda a unos 17 kilómetros de la ciudad y se puede llegar tanto en transporte público como en remises o taxis.