Como los paisajes más famosos de Europa: el mágico destino de Córdoba que enamora con su naturaleza

Córdoba guarda muchos lugares ideales para el turismo, pero este llama mucho la atención por sus característicos paisajes.

Los paisajes únicos de este lugar mágico ubicado en Córdoba son ideales para el turismo en la provincia.

En medio de las sierras cordobesas hay un rincón que se ganó un lugar especial en las propuestas de turismo por su entorno natural y su aire tranquilo . Con colinas verdes, arroyos y balnearios, se transformó en un destino que sorprende a cada visitante con su belleza.

Lejos del ruido de las grandes ciudades, este pequeño pueblo invita a disfrutar de caminatas, miradores y tardes de descanso junto al río. Su encanto radica en la combinación de naturaleza y tranquilidad, sumada a una infraestructura pensada para recibir a quienes buscan una escapada distinta.

Huerta Grande se encuentra en el corazón del Valle de Punilla , a solo unos kilómetros de Villa Giardino y La Falda . Rodeada de montañas y vegetación serrana, su ubicación la convierte en un punto ideal para recorrer diferentes localidades cercanas.

Huerta Grande y sus paisajes europeos se convirtieron en una gran alternativa para quienes hacen turismo en Córdoba.

El pueblo está a unos 80 kilómetros de Córdoba capital . Además, se encuentra conectado con otros destinos turísticos del valle, lo que permite disfrutar de recorridos cortos y muy pintorescos entre pueblos serranos.

Huerta Grande invita a recorrer espacios naturales que combinan descanso y caminatas. El Jardín Botánico Dr. Miguel J. Culaciati es uno de los sitios más representativos, con especies autóctonas y senderos que permiten disfrutar de un entorno sereno. También se puede visitar la reserva natural Naguan Tica , donde se destacan los paisajes serranos y restos arqueológicos que aportan un atractivo cultural.

El entorno de ríos y cascadas ofrece alternativas para quienes buscan contacto directo con la naturaleza. Entre ellas aparece la cascada de Los Olmos, ubicada a más de 1100 metros de altura, con un paisaje serrano ideal para escapadas fotográficas. Otra opción es el balneario municipal Pekos Bill, a orillas del río San Francisco, donde el agua y la sombra de los sauces crean un ambiente perfecto para pasar la tarde.

La propuesta se completa con la gastronomía local, que conserva la impronta serrana con platos caseros y productos regionales. En Huerta Grande se pueden encontrar restaurantes y casas de té con opciones tradicionales, lo que convierte cada comida en una experiencia ligada al entorno.

Cómo ir hasta Huerta Grande

Llegar hasta Huerta Grande es sencillo desde Córdoba capital, ya que se puede tomar la Ruta E-53 y luego empalmar con la Ruta Nacional 38. El recorrido en auto dura aproximadamente una hora y media, atravesando paisajes serranos de gran atractivo.

Otra opción es viajar en ómnibus desde la Terminal de Córdoba, con servicios regulares que conectan la capital con distintas localidades del Valle de Punilla. Una vez en el pueblo, moverse es fácil gracias a la cercanía de sus principales atractivos.