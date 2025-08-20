Escapada en transporte público: el destino perfecto de Buenos Aires para disfrutar con bajo presupuesto







Con una gran oferta en actividades y paisajes pintorescos, esta localidad es una de las preferidas para el turismo.

La localidad ideal para hacer turismo cerca de Buenos Aires.

Cerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existen diferentes localidades que contrastan completamente con el ajetreado ritmo del centro y son grandes opciones para el turismo de cercanía. Además, se puede apreciar paisajes muy diferentes sin la necesidad de recorrer una gran cantidad de kilómetros.

Uno de los destinos preferidos de los bonaerenses para hacer turismo es Tigre. Esta ciudad está ubicada a 30 kilómetros de CABA y su proximidad con el Delta, además de agradables vistas, ofrece la posibilidad de diferentes actividades y paisajes para conocer y disfrutar.

Tigre A la vera del Delta, Tigre es el lugar ideal para el turismo en Buenos Aires. Dónde se ubica Tigre Tigre está ubicado al norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la región Delta del Paraná. Esta zona es conocida por su extensa red de ríos, arroyos e islas, que muestran un entorno completamente diferente a pocos kilómetros de la Capital Federal. Gracias a su cercanía, es uno de los destinos más frecuentas por los bonaerenses y es ideal para una visita de un día o una escapada de fin de semana.

Qué se puede hacer en Tigre Uno de los fuertes de Tigre son los paseos en lanchas, canoas o incluso catamarán. El lugar más pintoresco para visitar e ingresar de manera gratuita es el Puerto de Frutos. En ese establecimiento se pueden hacer muchas actividades pagas, pero también pasear a la vera del Delta contemplando un gran paisaje.

Para los amantes del turismo cultural, está el Museo de Arte de Tigre (MAT), el Museo Naval de la Nación y el Museo de la Reconquista. Uno de los atractivos más grandes, sobre todo para familias con niños, es el Parque de la Costa, con sus juegos mecánicos adrenalínicos y sus espectáculos.

También se pueden practicar actividades como kayak y remo, o hacer avistamiento de aves. Cómo ir hasta Tigre La forma más fácil de llegar en auto particular desde CABA es a través de la Autopista Panamericana (Ruta 9), justamente tomando la salida hacia Tigre. El viaje dura aproximadamente 30 minutos. También se puede llegar desde Retiro en el Ferrocarril Mitre, en un viaje de un tiempo similar.