Mundial 2026: cuánto cotiza el plantel de Cabo Verde y la enorme diferencia de valor con Argentina

El plantel albiceleste está valuado en 807,5 millones de euros, contra los 54,5 millones del seleccionado africano. Es una de las brechas más desiguales del Mundial.

La Selección argentina afrontará el viernes un nuevo desafío en el Mundial 2026 frente a Cabo Verde, pero antes de que la pelota empiece a rodar ya existe una diferencia que llama la atención. El plantel albiceleste está valuado en 807,5 millones de euros, contra los 54,5 millones del seleccionado africano , una brecha de 753 millones que convierte a este cruce en uno de los más desiguales del torneo desde el punto de vista económico.

La comparación surge de los valores de mercado publicados por Transfermarkt y refleja el peso de los futbolistas argentinos en las principales ligas europeas. En total, Argentina cotiza casi quince veces más que Cabo Verde , un dato que acompaña su condición de vigente campeona del mundo y una de las máximas favoritas al título.

El futbolista más caro de la Selección argentina es Julián Álvarez, tasado en 100 millones de euros. Por el delantero se pelean el Real Madrid, Barcelona y el Paris Saint Germain. Detrás aparecen Enzo Fernández, con 90 millones, cuyo nombre también suena como posible contratación de equipo de Madrid. Le siguen Lautaro Martínez, con 85 millones, Nicolás Paz, con 80 millones, y Alexis Mac Allister, con 70 millones.

En el caso de Cabo Verde, el plantel completo vale bastante menos que la cotización individual de Julián Álvarez, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Nico Paz o Alexis Mac Allister, lo que demuestra la diferencia de jerarquía y cotización. El jugador más valioso del país africano es Logan Costa, quien juega de defensor en el Villarreal de España. El central está tasado en 15 millones de euros.

La cotización de Costa arroja una particularidad. Es el mismo valor que Transfermarkt le asigna a Lionel Messi, capitán argentino y máxima figura histórica de la Selección, quien recientemente se convirtió en el goleador de los mundiales. Las razones responden a otros motivos ajenos a la actualidad, sino a la edad y la posibilidad de reventa, entre otras.

Después de Costa, los futbolistas caboverdianos de mayor valor son Wagner Pina, lateral derecho del Trabzonspor, que está cotizado en 11 millones de euros; Kevin Pina, mediocampista del FC Krasnodar, valuado en 5 millones; y Sidny Lopes Cabral, lateral izquierdo del Benfica, con una cotización de 4 millones.

Cómo llegan Argentina y Cabo Verde al partido de 16avos del Mundial 2026

Argentina y Cabo Verde se enfrentarán este viernes desde las 19hs en el Hard Rock Stadium de Miami, donde el equipo de Lionel Scaloni buscará dar un nuevo paso en la defensa del título. La Albiceleste llega al encuentro con tres victorias ante Argelia (3 a 0), Austria (2 a 0) y Jordania (3 a 1), mientras que los africanos empataron ante España (0 a 0), frente a Uruguay (2 a 2) y con Arabia Saudita (0 a 0).

La Selección dirigida por Lionel Scaloni terminó primera en el Grupo J con puntaje ideal y dejó una imagen sólida durante la fase inicial del torneo. El cuerpo técnico administró cargas, rotó futbolistas y consiguió el objetivo de avanzar a la fase eliminatoria sin sobresaltos.

argentina

Además, Lionel Messi atraviesa un gran presente. El capitán cerró la primera ronda como máximo goleador del Mundial 2026, consolidándose como una de las grandes figuras del certamen. Junto a él, jugadores como Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Emiliano "Dibu" Martínez conforman la base del equipo campeón del mundo.

El rival argentino protagonizó una de las historias más llamativas de la Copa del Mundo. Cabo Verde, un país de poco más de 500.000 habitantes, disputa su primer Mundial y consiguió clasificarse a los 16avos de final tras terminar segundo en el Grupo H, solo por detrás de España.

La selección africana avanzó luego de empatar con España, Uruguay y Arabia Saudita, resultados que le alcanzaron para meterse en la fase eliminatoria y dejar en el camino al conjunto dirigido por Marcelo Bielsa. Su orden defensivo, la intensidad física y la velocidad para salir de contraataque fueron algunas de las claves de su campaña.

El ganador avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor de la llave entre Australia y Egipto.