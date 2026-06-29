El chamán ghanés que "maldijo" a Harry Kane apuntó contra Argentina: "Cabo Verde los eliminará" + Agregar ámbito en









Se trata de Nana Kwaku Bonsam, quien se autodefine como el "espiritualista más poderoso del mundo". Además, dijo quién será el campeón.

Nana Kwaku Bonsam.

El chamán ghanés Nana Kwaku Bonsam, quien dio la nota luego de publicar un video en el que aseguraba haber hecho un trabajo espiritual sobre el delantero inglés Harry Kane, quien no convirtió ante su selección, volvió a popularizarse en las últimas horas al apuntar contra Argentina y su futuro en el Mundial 2026.

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Bonsam, quien se denomina a sí mismo como "el espiritualista más poderoso del mundo", fue noticia la semana pasada luego de “maldecir” al centroatacante del Bayern Munich para impedir que anotara contra Ghana en el segundo encuentro de fase de grupos.

Kane llegaba con dos goles a cuestas pero, creer o reventar, el partido terminó 0 a 0 y el inglés se perdió un gol increíble a los 42 minutos del complemento. Para el encuentro siguiente, Bonsam “destrabó” al delantero, quien anotó ante Panamá.

bosnam "Cabo Verde eliminará a Argentina", la predicción de Bonsam Luego de su acierto, el chamán fue por más y habló sobre el cruce de 16avos de final que protagonizará la selección africana de Cabo Verde frente a los de Lionel Messi. "Cabo Verde eliminará a Argentina en los dieciseisavos de final", manifestó.

"Mis poderes estarán con Cabo Verde. Argentina no pasará de ronda. Cabo Verde eliminará a Argentina", agregó Bonsam, cuyas palabras comenzaron a tener repercusión en nuestro país y su última publicación de Instagram ya se llenó de comentarios de argentinos.

Quién ganará el Mundial 2026 según el chamán ghanés Respecto al “trabajo” que hizo para que Kane e Inglaterra no anoten ante Ghana, dijo que no se trata de un problema personal sino de una defensa de su selección. "Dije que iba a cerrar la portería para que Harry Kane y otros jugadores nunca pudieran marcar. "Harry Kane es como mi hermano. Lo quiero muchísimo. Siempre veo sus partidos y sé que es un jugador muy habilidoso. Pero no iba a permitir que marcara contra mi país, Ghana". Por si fuera poco, además de ir contra la selección de Messi y compañía, también dio su predicción sobre quién será el próximo campeón del Mundial 2026: Portugal, con Cristiano Ronaldo. “Este Mundial es para Cristiano Ronaldo y Portugal", vaticinó.