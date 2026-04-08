"Continente oscuro": el surrealismo hecho por mujeres toma el MACBA

Bajo la curaduría de Leandro Martínez de Pietri se exhibe en el Museo MACBA “Continente oscuro” Feminidad y Disidencia, una excelente muestra inaugural de la temporada 2026 que reúne más de 85 obras de artistas mujeres ligadas al surrealismo, modernas y contemporáneas. Se entabla un diálogo acerca de las exploraciones del inconsciente, la materialidad del cuerpo, la domesticidad, la violencia colectiva y el mito.

El título está inspirado en una expresión de Sigmund Freud, acuñada en 1926, que se refiere a la sexualidad femenina poco comprendida desde un punto de vista de la experiencia masculina ya que eran consideradas musas u objetos de deseo.

En palabras del curador, “Continente oscuro” retoma lo que continua operando como principio activo de crítica ideológica que no propone una historia cronológica del surrealismo en Argentina. Se incluyeron artistas vinculadas al taller de Battle Planas, a la exhibición en el Di Tella organizada por el crítico Aldo Pellegrini en 1967 o que se reconocían como surrealistas.

En la planta baja la exposición abre con “Formas sumergidas”. Muchas de las escenas ocurren en la playa, por ejemplo, Dignora Pastorello (1913-2001) artista catalogada como exponente de arte ingenuo por Mujica Láinez que cobró visibilidad en una muestra que le dedicara la galería Calvaressi en 2023 .El poema de Alfonsina Storni asocia el fondo del mar y comunión con la naturaleza en Ana María Moncalvo (1921- 2009) extraordinaria grabadora, Martha Zuik (1941) y su notable dibujo, así como Rebeca Guitelzon (1924- 1985) que tuvo como maestros a Battle Planas y Urruchúa , ilustradora y grabadora con un cuadro de gran lirismo.

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El núcleo “Mitos latentes” se encuentra en el primer piso. Se incluyen obras totémicas como las de Lucía Franco (1927-1994) un descubrimiento para nosotros por su espiritualidad y silencio, Fora Alejandra , seudónimo de la gran poeta Alejandra Pizarnik, Raquel Forner, Magda Frank, Alicia Penalba, Noemí Gerstein.

En el primer subsuelo bajo el subtítulo “Extrañeza familiar reúne obras que aluden a la domesticidad, la maternidad , una suerte de catálogo del humor y del terror con obras de Emilia Gutierrez , Jimena Lozada, Aída Carballo, Verónica Gómez, ejemplos , en cierto modo, de situaciones que esconden secretos.

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El surrealismo surgió en parís en 1924, un par de años despuésdel ascenso de Mussolini. La crueldad, el sadismo de los partidos fascitas está implícita en la obra de Raquel Forner aunque nunca se consideró surrealista y a través las obras de la década del 40 expresa su respuesta a la Segunda Guerra Mundial. También Mariette Lydis, una exiliada austríaca tampoco adhería al surrealismo pero sus imágenes hoy son anticipatorias de lo que se ve en los noticiosos de una guerra de la que no se habla de los muertos , de la destrucción sino del precio del petróleo.

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Hay importantes dibujos de Silvia Brewda que aluden a la dictadura , otra faceta casi desconocida de una artista que alguna vez calificamos de “lujosa” en sus manifestaciones y la escultora Lucía Pacenza y sus famosas ciudades de mármol, aquí ambas comprometidas con el terrorismo de Estado. En suma, se trata de una importante investigación sobre artistas emblemáticas, otras invisibilizadas, muchas artistas jóvenes que también adhieren a este movimiento que según André Breton “ todo lleva a creer que existe cierto punto del espíritu donde la vida y la muerte, lo real y lo imaginario, el pasado y el futuro, lo comunicable y lo incomunicable, lo alto y lo bajo, dejan de ser percibidos contradictoriamente”.

Museo MACBA Av. San Juan 328 . Lunes a viernes, sábados, domingos y feriados de 12 a 19hs. Martes cerrado. Entrada general $8.000 Miérccoles: entrada gratuita.