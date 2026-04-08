Por qué deberías consumir calabaza en otoño y cuáles son todos sus beneficios + Seguir en









Este ingrediente de estación se volvió fundamental en la mesa por su aporte nutritivo y su versatilidad en recetas fáciles, pero muy rendidoras.

Este alimento es el mejor aliado para atravesar los meses fríos. Pexels

Con la llegada de los días frescos, la alimentación se suele adaptar a platos más cálidos y reconfortantes. Es por eso que hay ingredientes que se vuelven fundamentales tanto por su sabor como por su aporte nutricional, incluso sin que muchos lo noten.

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Incorporar alimentos de estación no solo mejora el sabor de las comidas, también favorece a una dieta más equilibrada. Cuando empieza el otoño y cae la temperatura, el organismo demanda ciertos nutrientes que ayudan a sostener las defensas y mantener el bienestar en general. Por esta razón, hay un alimento que cumple con casi todos esos requisitos.

Sopa de calabaza y coliflor.jpg Elegir productos de temporada como este no solo mejora la calidad de la dieta, también conecta con hábitos más conscientes. Qué es un superalimento El término "superalimento" se usa para describir productos con una gran concentración de nutrientes en relación con su tamaño o cantidad. Son opciones que aportan vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes muy buenos, colaborando con funciones clave del organismo. Entre ellas, el fortalecimiento del sistema inmunológico, la protección celular y el correcto funcionamiento metabólico.

Estos productos suelen recomendarlo los nutricionistas en los planes alimentarios equilibrados por su capacidad de complementar otras fuentes nutricionales. Además, con una pequeña porción ya se cubren los requerimientos esenciales. En ese grupo aparece la calabaza, que reúne varias de estas características.

Por qué la calabaza es la mejor opción para incluir en tu alimentación en otoño Durante los meses de bajas temperaturas, el organismo queda más expuesto a resfríos y otras afecciones, pero la calabaza aporta nutrientes que colaboran con la respuesta natural del cuerpo. Uno de sus componentes principales es el betacaroteno, que el cuerpo transforma en vitamina A y mejora la salud de la piel, la visión y las defensas, además de que actúa como antioxidante frente al desgaste celular.

También contiene vitamina C, que interviene en la producción de glóbulos blancos, enfrentando infecciones comunes en esta época del año. Además, tiene un gran contenido de fibra, un elemento que favorece el tránsito intestinal y genera sensación de saciedad. A nivel calórico, se trata de una opción liviana, ya que su alto porcentaje de agua contribuye a la hidratación y permite incorporarla en diferentes comidas incluyendo minerales como potasio y magnesio, que participan en el equilibrio cardiovascular y muscular. Otoño sopa calabaza La calabaza es una aliada ideal para atravesar el otoño con una alimentación variada y nutritiva. Pexels Las mejores formas de sumarla a tu dieta La calabaza se adapta a múltiples preparaciones, tanto dulces como saladas, por lo que se puede incluir en distintas comidas a lo largo del día sin que se vuelva repetitivo. Una de las opciones más comunes cocinarla al horno cortada en cubos o rodajas, con un toque de aceite y condimentos. Otra alternativa es en sopas o cremas, ya que la suavidad de su textura facilita este tipo de platos y se puede combinar con otras verduras para sumar valor nutricional. También se puede hacer puré para acompañar carnes o integrarse en rellenos para tartas y empanadas. No solo tiene que usarse en plato salados, ya que puede ser incorporada en recetas dulces, como panes o budines. Para quienes no quieren complicarse, la calabaza rallada puede sumarse en ensaladas o jugos y sus semillas, una vez tostadas, funcionan como snack o complemento en platos.

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