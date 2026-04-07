"Penumbra", una mirada a los artistas que rompieron el expresionismo abstracto

Con obras de la Dia Art Foundation, “Penumbra” reúne en Fundación Proa a una generación clave del arte contemporáneo que desafió los límites de la percepción. Curada por Humberto Moro, la muestra propone un recorrido por el minimalismo, la luz y los materiales industriales como formas de cuestionar qué es el arte, en una experiencia atravesada por la ambigüedad entre lo visible y lo oculto.

Estos artistas cambiaron el campo artístico desde 1960 hasta hoy y el título remite a la zona de sombra parcial que se sitúa entre la iluminación y la oscuridad.

Con obras pertenecientes a Dia Art Foundation se exhibe una selección de obras emblemáticas de su colección bajo el título “Penumbra” , curaduría del mexicano Humberto Moro , quien habló durante la conferencia de prensa desde Nueva York a través de una pantalla en la Fundación Proa de La Boca .

Conocimos esta institución y quedamos maravillada por el Museo de Arte Contemporáneo situado en Beacon , diseñado por Robert Irwin , integrante de esta selección en un inmenso predio perteneciente a Nabisco , una antigua fábrica de galletitas.

La exposición hace foco en una generación de artistas que rompieron con el Expresionismo abstracto, “cuestionando qué podía ser arte o qué no” . Usaban materiales industriales, metal, tubos de luz fluorescente. Entre estos artistas estaba el diseñador del Museo Robert Irwin (1928-2023) que junto a James Turrell y Dough Wheeler estuvieron en el movimiento Luz y Espacio, explorando cómo la luz podía transformar la experiencia de ver.

Estos artistas cambiaron el campo artístico desde 1960 hasta hoy y el título remite a la zona de sombra parcial que se sitúa entre la iluminación y la oscuridad: una condición liminal en la que la luz no está completamente presente ni completamente retirada. Designa, en varios idiomas, un espacio de incertidumbre perceptiva, de vacilación y suspensión donde la forma se distiende, los contornos se desdibujan y el sentido se resiste a cerrarse.

Este concepto de “penumbra” ocupa las cuatro salas de Proa y el ventanal intervenido por el cubano-noteamericano Félix González Torres (1957-1996) de quien vimos y comentamos una importante exposición “Algún lugar /Ningún lugar” en el Malba. Estas cortinas azules obra de 1981 constituyen un diálogo, entre la opacidad y la visibilidad. La primera sala está dedicada a Agnes Martin (1912- 2004) pintora canadiense, conocida por sus abstracciones minimalistas cuyas obras evocan pausa, quietud, calma. Una obra ascética como la realidad en la que vivió en Nueva México, en una meseta aislada, carente de electricidad y agua potable. Dejó de pintar durante siete años a raíz del éxito de sus exposiciones.

Entre la selección de artistas están las maquetas de las obras monumentales de Richard Serra (1938-2024) realizadas en acero corten que aparecen oxidadas y diseñadas para sitios específicos fue caratulado como “poeta del acero”. Recordamos la obra laberíntica, de gran potencia visual “La serpiente” de la colección permanente del Guggenheim de Bilbao que pesa 170 toneladas.

Otro artista destacado es John Chamberlain (1927- 2011) conocido por sus piezas escultóricas de restos de automóviles, chapas de metal retorcido y por el uso del color como un componente natural de la escultura. También usó plexiglás, resina , papel de aluminio y se convirtió en un gran transformador de la escultura estadounidense.

Dan Flavin La muestra cierra el 2 de agosto y será en Av. Pedro de Mendoza miércoles a domingos de 12 a 19hs. La entrada general $6.000 y los miércoles es gratis. Fundación Proa

En cuanto a James Turrell nacido en 1943, artista que trabaja principalmente con la luz y el espacio, la primera vez que vimos su obra fue en la sede del MOMA de Long Island, PS1 , una acción inmersiva donde aparecía las nubes y el cielo a través de recortes en el techo .

La segunda vez fue en la Argentina, en Salta en la Bodega Colomé donde hay un museo dedicado a su obra. En 2022 se creó en José Ignacio , Uruguay, otro museo en el que se combina luz natural y artificial donde se pueden ver amaneceres y atardeceres maravillosos que hacen olvidar nuestra vida actual dominada por algoritmos.

Walter De María (1935-2013), estadounidense , de origen italiano, escultor , ilustrador y compositor, vivió en Nueva York. Su obra está relacionada con el minimalismo , el arte conceptual y el Land Art. Utilizó acero inoxidable, aluminio, creador de instalaciones al aire libre o lugares urbanos poco convencionales, renuente a exponer en museos pero que mantuvo una larga relación con Dia Art Foundation.

Tehching Hsieh nacido en Taiwán en 1950, vive y trabaja en Nueva York. Marina Abramovic lo llamó “el maestro de la performance”. Entre ellas, se encerró en 1978 y 1979 en una jaula de madera, con un lavabo , luces y una cama. Se propuso no hablar , no leer, no escribir, no escuchar radio ni mirar TV y así sucesivamente en performances de un año de duración como la de 1985 y 1986 , año en el que no creó nada , no habló de arte, no leyó ningún libro de arte o entró a alguna galería o museo Era una prueba , el paso del tiempo, el aislamiento . Usar su cuerpo, su vida, su tiempo. Actualmente sus obras son estudiadas en universidades. Para este artista el arte no era una cosa bonita sino un compromiso radical con la vida. “El tiempo es la obra más valiosa que tenemos” y dejó de crear arte en 2002.

Cierra el 2 de agosto. Av. Pedro de Mendoza miércoles a domingos de 12 a 19hs. Entrada general $6000. Miércoles gratis.