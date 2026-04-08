Día de la Empanada: cómo hacerlas en casa y que queden como las que pedís

Claves de cocción, rellenos y secretos de cocina para lograr un resultado sabroso, jugoso y bien casero sin perder el toque de las casas de comida.

En el Día de la Empanadas: las claves para disfrutar las mejores

Las empanadas ocupan un lugar especial en la mesa argentina. Están en reuniones familiares, en salidas improvisadas y hasta en discusiones sobre cuál es la mejor versión. Fritas o al horno, con masa casera o comprada, lo cierto es que forman parte de un ritual cotidiano que atraviesa generaciones .

Cada 8 de abril se celebra el Día de la Empanada la fecha funciona como excusa para rendirles homenaje. Pero también abre el debate: ¿Qué hace que una empanada sea realmente buena? Entre recetas regionales y preferencias personales, el terreno es amplio y, a veces, bastante pasional.

En ese contexto, muchos buscan replicar en casa ese sabor que suele encontrarse en locales o casas de comida. No es imposible, aunque requiere prestar atención a algunos detalles que suelen marcar la diferencia.

El Día de la Empanada se celebra cada 8 de abril y pone en primer plano a uno de los platos más representativos del país. Si bien su origen se remonta a tradiciones europeas y árabes, en Argentina adoptó características propias según cada región.

Las versiones más populares suelen ser las de carne cortada a cuchillo , con un relleno jugoso que mezcla cebolla, huevo, aceitunas y, en algunos casos, papa. Provincias como Tucumán, Salta o Santiago del Estero tienen recetas bien definidas, con diferencias en el repulgue, el tamaño o incluso el uso de comino y pimentón.

Viejo Patrón - Empanadas

En rankings y encuestas gastronómicas, las empanadas de carne siguen liderando cómodamente. Aun así, hay una diversidad creciente: jamón y queso, pollo, humita o verduras ganan terreno, sobre todo en contextos urbanos donde la oferta se amplía y se adapta a nuevos hábitos de consumo.

Cómo preparar las empanadas en casa y que queden como las de un local

Lograr empanadas caseras con sabor de rotisería no depende de un solo truco. Es una combinación de técnicas, ingredientes y tiempos bien manejados. Algunos consejos que suelen repetir cocineros y especialistas ayudan a acercarse bastante.

El primero tiene que ver con el relleno. La clave está en cocinar la cebolla hasta que quede transparente y bien integrada, sin apurarse. A eso se suma una carne que no se seque, muchos recomiendan sellarla apenas o incluso incorporarla cruda para que termine de cocinarse dentro de la masa.

Desarmadero - Empanadas (1)

Otro punto central es el condimento. El equilibrio entre sal, comino, pimentón y pimienta define gran parte del sabor. Hay quienes prefieren un perfil más suave y otros más intenso.

El reposo también juega su partido. Dejar enfriar el relleno antes de armar las empanadas evita que la masa se humedezca de más. Además, sumar ingredientes como huevo duro o aceitunas al final ayuda a mantener texturas diferenciadas. Un detalle no menor es el repulgue. Más allá de lo estético, cumple una función práctica: sellar bien la empanada para que no pierda jugo.

Hierro - Empanada de cordero -

En cuanto a la cocción, hay dos opciones. Al horno, lo ideal es una temperatura alta desde el inicio para lograr una masa dorada y crocante sin que el interior se reseque. Si se opta por fritura, el aceite debe estar bien caliente para que la masa no absorba de más y quede liviana.